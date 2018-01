Etiopa prohbe la adopcin internacional

El diario

- Se encontraban suspendidas desde abril de 2017 ante las informaciones de casos de abusos de padres adoptivos a nios etopes.

- La paralizacin de las adopciones en Etiopa ya haba afectado a 460 familias espaolas que estaban en espera y 46 que tenan un menor asignado.

A pesar de que no existen datos oficiales sobre el nmero de adopciones internacionales en el pas, las casos anuales han pasado de miles a unos 400 en 2017, segn Mammo.

Las adopciones internacionales en Etiopa se encontraban suspendidas desde abril de 2017 ante las informaciones de casos de abusos de padres adoptivos a nios etopes, y el Parlamento aprob el pasado martes la ley que las prohiba definitivamente.

En uno de esos casos de abusos, una pareja adoptiva estadounidense recibi una condena de 37 y 28 aos de crcel (la mujer y el marido, respectivamente) en 2013 por dejar que su hija adoptada en Etiopa en 2008 se muriese de hambre y fro.

El pas africano es el preferido de las familias estadounidenses para adoptar, con casos conocidos como el de la actriz Angelina Jolie.

Mammo explic que "las principales razones por las que esta ley se ha aprobado es para prevenir los abusos y las crisis de identidad que sufren los nios adoptados".

El pas no contaba con mecanismos para identificar los antecedentes y la personalidad de las familias extranjeras adoptivas, con el fin de poder controlar a los nios en los pases de destino, aleg Mammo.

El Ministerio de la Mujer y la Infancia trabaja desde hace unos aos en establecer mecanismos para favorecer las adopciones dentro del propio pas y ha conseguido una tendencia creciente con resultados optimistas, de acuerdo a las percepciones del director de Relaciones Pblicas.

"Creemos que existe la demanda suficiente para adoptar nios dentro de Etiopa y as ayudarles a crecer en su propia cultura y manteniendo su identidad", dijo Mammo, quien asegur que muchas familias que daban en adopcin a sus hijos lo hacan por motivos econmicos, aunque no siempre porque viviesen en situaciones de pobreza o no pudiesen mantenerlos.

La paralizacin de las adopciones en Etiopa ya haba afectado a 460 familias espaolas que estaban en espera y 46 que tenan un menor asignado, segn cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad espaol, a pesar de que la Embajada espaola en Ads Abeba consigui desbloquear la situacin de seis familias que tenan una sentencia firme.

Fuente: http://www.eldiario.es/internacional/Etiopia-prohibe-adopcion-internacional_0_728277322.html