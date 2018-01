La mitad de la poblacin en Repblica Centroafricana necesita ayuda humanitaria

"Las necesidades humanitarias son enormes y la crisis no cuenta con la financiacin suficiente", denuncia la Cruz Roja

El Comit Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirti hoy de que las condiciones en la Repblica Centroafricana se estn agravando rpidamente debido a la violencia y alert de que la mitad de la poblacin necesita ayuda humanitaria.

En un comunicado, la organizacin indic que una de cada cinco personas en ese pas se ha visto obligada a abandonar su hogar, lo que representa el mayor nivel de desplazamiento alcanzado desde el inicio de esta crisis en 2013, y seal que las zonas ms afectadas son el noroeste y el sureste.

"La de la Repblica Centroafricana es una de las tragedias humanitarias ms olvidadas del mundo", resalt el presidente del CICR, Peter Maurer, desde Bangui, donde realiza una visita de trabajo.

Maurer afirm que "las necesidades humanitarias son enormes y la crisis no cuenta con la financiacin suficiente, de tal forma que la Cruz Roja y otras organizaciones estn sobrecargadas asegurando que los afectados tengan acceso a servicios bsicos".

Segn el organismo, la poblacin no solo necesita agua, comida o refugio, sino tambin sentir seguridad en medio de un entorno inestable y en el que la violencia sexual aumenta de manera "desenfrenada".

La Repblica Centroafricana registra el nmero ms alto de incidentes contra trabajadores humanitarios y de sanidad.

"Es crucial que lo que est pasando en la Repblica Centroafricana no se olvide ni se ignore. Hago un llamamiento urgente a una mayor atencin y compromiso por parte de la comunidad internacional", manifest Maurer.

El jefe del CICR ha visitado el pas durante cuatro das y se ha entrevistado con el presidente Faustin Archange Touadra, as como con ministros, trabajadores humanitarios y diplomticos.

La Repblica Centroafricana vive un complicado proceso de transicin desde que en 2013 los rebeldes Slka derrocaran al presidente Franois Boziz, lo que desat una ola de violencia sectaria entre musulmanes y cristianos que ha causado miles de muertos.

De acuerdo con fuentes oficiales, la escalada de enfrentamientos entre grupos armados en la zona de la localidad de Paoua, en el noroeste de la Repblica Centroafricana, ha dejado al menos un centenar de muertos, 60.000 desplazados y unas 2.000 viviendas incendiadas solo desde que empez este mes.

