Mauricio Gerum, de la Procuradura Regional de la Repblica de la 4 Regin, representante del Ministerio Pblico Federal (MPF) de segunda instancia, mantuvo su posicin en defensa de la condena. Gerum argument que la designacin de los directores de la Petrobras es indicio de que Lula estuvo involucrado en casos de corrupcin en la estatal.La tentativa de tratar este juzgamiento como un juzgamiento poltico no es slo ignorancia de la historia, sino una falta de respeto, dijo el procurador. Lo que pareca ser construccin de gobernabilidad era nada ms ni nada menos que un mecanismo de dilapidacin del patrimonio pblico. Al comienzo para caja chica, y despus para enriquecimiento personal, afirm.Sin embargo, la defensa, la ltima a hablar antes de los votos de los jueces, rebati las tesis de la Procuradura. Cristiano Zanin, abogado de Lula, cuestion la competencia judicial del juez Sergio Moro para juzgar al expresidente, recordando que Moro afirm no haber confirmado el uso de dinero de la Petrobras en el caso. Es una ficcin, una competencia que jams debera haber existido, dijo. La operacin Lava Jato, a la que Moro est involucrado, responde por un conjunto de investigaciones referentes a crmenes relacionados a la Petrobras.Otros desvos referentes al proceso de decisin en primera instancia fueron mencionados durante el discurso de Zanin, como el pedido de presentacin de pruebas de la defensa."El poder del Estado tiene lmites y no puede ser usado de esa forma. El cercenamiento de la defensa es claro: varias pruebas fueron pedidas y no fueron entregadas. La defensa no tuvo oportunidad de producir las pruebas que se haban pedido, acus. La defensa de Zanin se enfoc principalmente en aspectos tcnicos, argumentando que la sentencia se basa apenas y exclusivamente en la versin de Leo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS.El abogado dijo que Pinheiro tambin es uno de los acusados y no tiene obligacin legal con la verdad. Las pruebas de los autos no indican un pacto de corrupcin. Las palabras de Leo Pinheiro no sirven para la condena de Lula ni de ninguna persona, afirm.La delacin premiada del empresario Leo Pinheiro, uno de los socios de la constructora OAS, es considerada un elemento clave de la sentencia en primera instancia. Condenado a 16 aos de prisin en agosto de 2015 por corrupcin, lavado de dinero y organizacin criminal, l prest una serie de declaraciones al MPF entre marzo y junio de 2016.Al terminar su intervencin, Zanin dijo que lo que hay aqu es un proceso nulo que gener una sentencia nula, en la cual no fue hecha la prueba de culpabilidad, y s la de inocencia.La mayor parte de los jueces, sin embargo, no tom en cuenta la argumentacin de la defensa de Lula. Joo Pedro Gebran Neto, relator del caso y primero en votar, rechaz todas las preliminares de la defensa, y reforz la misma tesis del MPF de que indicios no son pruebas de importancia menor. En su discurso, asumi la tesis del Dominio de Hecho, que presupone que Lula cometi crmenes simplemente por el cargo que ejerca, el de presidente de la Repblica, mismo que no existan pruebas contra l.En el caso de la supuesta corrupcin pasiva cometida por Lula, Gebran Neto afirm que no se exige la participacin de Lula en cada contrato de la Petrobras, pues lo que est en juego es su actuacin en los bastidores para garantizar una estructura criminal. Las afirmaciones del relator del caso se basaron fundamentalmente en delaciones premiadas, mtodo cuestionado por la defensa del presidente.Gebran tambin repiti la postura de Moro, de otorgar fuerza de prueba a una hiptesis colocada como posible pero nunca probada por el acusador: Me parece singular que hubo una segunda visita para verificar la reforma. Ese hecho, a mi entender, le da robusteza a la acusacin, teniendo en cuenta que corrobora mucho de lo que fue visto anteriormente. As, interpretando los hechos y testimonios de acuerdo con una tesis pre determinada, transforma la conviccin en prueba.En un total de 3 horas y 30 minutos de lectura de su decisin, a las 13:58, Gebran Neto neg los recursos y mantuvo el fundamento de la sentencia. Afirm la decisin de condenar Lula por corrupcin pasiva y lavado de dinero, y decidi aumentar el pedido de prisin de 9 aos y 6 meses para 12 aos y 1 mes en rgimen cerrado. Los votos de los otros dos jueces sigui la decisin del primero.Entrevistado por la, el abogado Gabriel Sampaio evalu como preocupante el mtodo de no presentar pruebas materiales como base para la toma de decisiones. De parte del relator, nos causa preocupacin la forma en que l, en cuanto relator, us los argumentos para mantener las bases centrales de la sentencia y aumentar la pena aplicada por el juez Sergio Moro. La necesidad o no de presentar alguna prueba en relacin al acto de oficio determinado del expresidente nos causa extraeza. La manifestacin (del relator) fue tan o ms grave que la segunda instancia, por retirar la necesidad de demostracin de pruebas en el crimen de corrupcin, analiz Sampaio, que tambin es asesor de la bancada del PT en el senado.Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2018/01/24/trf4-mantiene-la-condena-de-lula-por-tres-a-cero-la-defensa-recurrira/