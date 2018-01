Las empresas alemanas han empujado a Tnez a un callejn sin salida

En Tnez, un importante lugar de produccin de bajos salarios para la industria alemana, continan las manifestaciones contra la ley de finanzas 2018 que provoca un drstico aumento del costo de la vida. La ley fue impuesta al pas por el FMI para luchar contra las consecuencias de una crisis estructural. En su origen, la Repblica federal alemana est involucrada en las causas de esta crisis: las empresas alemanas y el gobierno federal contribuyeron a orientar a Tnez de manera unilateral a un nmero limitado de sectores de exportacin -especialmente la produccin textil y de cables- que no dan al pas verdaderas oportunidades de desarrollo. Al mismo tiempo, la fuerte dependencia respecto a las empresas extranjeras oblig a Tnez a conceder a los inversionistas extranjeros ventajas fiscales que precipitaron el pas en el endeudamiento. El ao pasado Tnez tuvo que pagar una quinta parte de su presupuesto para el servicio de la deuda a sus acreedores extranjeros, segn un estudio de la Fundacin Rosa Luxemburg (Partido de izquierda alemn). En el marco del Compact with Africa (Pacto con frica) del G20, Berln sigue tratando a Tnez de acuerdo con los intereses de los inversores alemanes.

Manifestacin en Tebourba (a 30 km de Tnez) 9 de enero de 2018 despus del funeral de un hombre de 43 aos, Khomsi Yafreni, asesinado el da anterior durante una manifestacin. Foto FETHI BELAID / AFP

En Tnez, las protestas continan contra la nueva ley de finanzas, que entr en vigor a principios del ao bajo la presin del Fondo Monetario Internacional (FMI). La ley tiene como objetivo contribuir a aumentar los ingresos del Estado con el fin de reducir el endeudamiento significativo del pas, que aument considerablemente en los ltimos tiempos. La economa tunecina se derrumb estos ltimos aos, principalmente porque las inversiones extranjeras y el turismo disminuyeron a raz de varios ataques terroristas yihadistas. La ley de finanzas hace ahora oscilar la carga, con la reduccin de las subvenciones y los aumentos de IVA, sobre la poblacin que debe pagar ms caro, entre otras cosas por la gasolina, la comida y los medicamentos [1]. Violentas manifestaciones estallaron la semana pasada y el ejrcito y la polica respondieron con brutalidad. Ms de 800 personas fueron detenidas y un manifestante fue asesinado. El domingo pasado, las manifestaciones contra la ley de finanzas continuaban.

Un segmento de los enlaces econmicos europeos

Sin embargo, las causas reales de la crisis actual en Tnez no se deben solamente al reciente colapso de la economa; son ms profundas y tienen races estructurales. Eso fue descrito recientemente por un anlisis publicado por la Fundacin Rosa Luxemburg (Partido de izquierda alemn). Como lo confirma el anlisis, la economa ha sido durante las ltimas dcadas debido a una estrategia de integracin como eslabones en las cadenas econmicas mundiales orientada unilateralmente hacia unos pocos sectores de exportacin. Se trata en este caso de sectores como la industria textil y de los equipos mecnicos y elctricos, que estn claramente dominados por las empresas europeas. [2] De hecho, las empresas alemanas juegan un papel preponderante en este sentido. Alrededor de 250 empresas de la Repblica Federal invirtieron ms de 350 millones de euros en el pas; el fabricante de cables de Nremberg Leoni es, actualmente segn sus propios datos, el mayor empleador del pas; Entre los otros productores de cables (Drxlmaier, Kromberg & Schubert) son especialmente las empresas textiles (Van Laack, Rieker), el fabricante de animales en felpa Steiff y varias empresas de electrnica (Marquardt, Mentor, Wisi) que estn presentes en Tnez. Como lo seala la Fundacin Luxemburg, la inversin extranjera cre una estructura econmica basada en la especializacin en industrias de escaso valor agregado. Adems los inversionistas extranjeros buscan la maximizacin del beneficio por la reduccin de los costos. Los beneficios se transfieren regularmente - y probablemente no siempre legalmente - de Tnez hacia las sedes centrales de las empresas. Los inversionistas no suscitan ningn desarrollo econmico adicional.

Adems, segn el anlisis, Tnez, bajo la presin de la competencia de los sitios de implantacin, busca atraer o mantener a los inversionistas extranjeros por el dumpin fiscal [3]. De hecho, la agencia econmica pblica alemana Germany Trade &Invest (GTAI) seala: Los inversionistas pueden beneficiarse de las bajas tasas impositivas en Tnez. Adems en caso de inversiones en capacitacin de los jvenes o en el aumento del valor agregado o en la capacidad de exportacin, los inversionistas a menudo pueden obtener grandes subsidios. [4]. Esto, indica el anlisis de la Fundacin Luxemburg, condujo a una disminucin de los ingresos pblicos y a un deterioro de las condiciones de vida socioeconmicas de la poblacin.[5] Adems, por lo tanto, existe un endeudamiento: La competencia de los sitios de implantacin y la falta de oportunidades de un desarrollo propio en las cadenas globales de valor agregado, llevaron a Tnez estructuralmente a la deuda. Ahora se autonomiz, explica el anlisis. As 1,7 mil millones de dlares de un prstamo de 2,9 mil millones que el pas contract en el marco de una medida del FMI en 2016, tuvieron que gastarse para reembolsar un antiguo crdito standby del FMI. Adems en 2017, Tnez se vio obligado a dedicar una quinta parte del presupuesto para reembolsar a los acreedores extranjeros. Bajo estas condiciones, un desarrollo prspero en realidad es imposible de lograr.

Promocin de la inversin

Las empresas alemanas han estado utilizando Tnez desde hace dcadas como un sitio de bajo costo- Leoni, por ejemplo, desde 1977 - y han contribuido de manera decisiva a fijar la actual posicin econmica de Tnez. El gobierno federal siempre ha apoyado sus actividades en el pas; por lo tanto, acord un partenariado para la transformacin con Tnez un ao despus del derrocamiento del presidente Ben Ali a principios de 2011. Este acuerdo otorga a las empresas alemanas numerosas ventajas lucrativas [6]. Su ms reciente etapa: el ao pasado, Berln y Tnez anunciaron que seguiran promoviendo las condiciones marcos de la inversin extranjera en Tnez con el rtulo de Pacto con frica del G20. La comunidad empresarial alemana desde hace tiempo se queja de que la aplicacin de leyes para mejorar la situacin de la plaza econmica [Tnez] se est quedando atrs. En el Pacto en primer lugar ahora se enfatizan las reformas del sector financiero y bancario. [9]

Armas para Tnez

Mientras siguen las protestas de la poblacin, Tnez puede tambin puede contar con las armas alemanas para silenciarlas. El ao pasado, por ejemplo, el gobierno federal aument las licencias de exportacin de equipos militares a Tnez a ms de 58 millones de euros. Por ejemplo, se autoriz la entrega de doce fusiles automticos de los armeros alemanes Heckler y Koch.

Adems las autoridades alemanas organizaron numerosos cursos de formacin para policas tunecinos, que se supone deben intensificar el control de las fronteras, pero que, en algunos casos, tambin son tiles a otros fines. El Gobierno federal anunci planes para entrenar a la polica tunecina en el futuro. [10]

Nota de la traductora:

*Dumpin fiscal: del ingls dumping (rebaja, competencia desleal), poltica que consiste en proponer impuestos muy bajos para atraer a empresas extranjeras.

Notas de los autores:

