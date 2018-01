Campaa de bombardeos en Somalia: No estn matando a Al Shabab, estn matando a civiles

The Guardian/el diario

- The Guardian ha investigado varios informes de bombardeos liderados por Estados Unidos contra Al Shabab, que han alcanzado niveles sin precedentes

- Todos aquellos que estn utilizando la va militar afirman que tienen normas que protegen a los civiles, pero no estn trasladando sus principios a la prctica", denuncia el representante especial de la ONU en Somalia

Imagen de archivo de un ataque areo en Somalia. EFE

Decenas de civiles han muerto y han resultado heridos en Somalia como resultado de los bombardeos liderados por Estados Unidos contra grupos yihadistas. Estos ataques han alcanzado niveles sin precedentes, segn ha revelado una investigacin de The Guardian, lo que suscita el temor de que las acciones de Washington puedan reforzar el apoyo a los extremistas.

El aumento de los ataques es parte de la estrategia ms amplia de poltica exterior de la Administracin de Trump en frica y Oriente Medio. Ha habido 34 bombardeos estadounidenses en Somalia en los ltimos seis meses, al menos el doble del total de ataques durante 2016.

<span style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Noto Serif", serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 2px 0px 0px 5px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Noto Serif", serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(0, 86, 149); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: white;">Fuente: The Bureau of Investigative Journalism<a style="color: white; text-decoration: none; border-bottom-color: rgb(0, 95, 177); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted;"></a></span><a style="color: rgb(0, 95, 177); text-decoration: none; border-bottom-color: rgb(0, 95, 177); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted;" href="http://eldiario.es/"><img width="100" style="border: 0px currentColor; border-image: none; padding-right: 5px; vertical-align: middle; float: right;" src="http://www.eldiario.es/multimedia/images/logo%20blanco.png" /></a></div><p><br style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Noto Serif", serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" /></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px 10px 0px 0px; text-align: left; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Noto Serif", serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; -webkit-font-smoothing: auto;">Los aliados regionales activos en la campaa contra extremistas islamistas en el pas africano tambin han llevado a cabo muchas misiones. Estas parecen ser las ms letales para la poblacin civil.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px 10px 0px 0px; text-align: left; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Noto Serif", serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; -webkit-font-smoothing: auto;">Prcticamente todos los ataques tienen como objetivo a Al Shabab, la organizacin extremista vinculada a Al Qaeda que lucha por establecer un Estado islmico en Somalia desde hace ms de una dcada.</p></body> </html> Fuente: The Bureau of Investigative Journalism





Los aliados regionales activos en la campaa contra extremistas islamistas en el pas africano tambin han llevado a cabo muchas misiones. Estas parecen ser las ms letales para la poblacin civil.

Prcticamente todos los ataques tienen como objetivo a Al Shabab, la organizacin extremista vinculada a Al Qaeda que lucha por establecer un Estado islmico en Somalia desde hace ms de una dcada.

The Guardian ha recopilado e investigado muchos informes de bombardeos lanzados en los ltimos 12 aos, comprobando las informaciones en medios locales, con autoridades locales y occidentales, personal mdico, testigos y familiares de las vctimas.

En cinco ataques desde julio, ms de 50 civiles murieron o resultaron heridos. En al menos dos de ellos han participado aeronaves estadounidenses. Es probable que otros ataques de los que no se ha informado hayan causado ms bajas.

Cinco civiles murieron y dos fueron heridos en un bombardeo en un pueblo el 6 de diciembre, segn relataron testigos y personal hospitalario. En otro incidente, en octubre, residentes y personal mdico informaron de hasta ocho civiles heridos en un bombardeo lanzado durante duros enfrentamientos en la provincia de Lowe Shabelle. El mes anterior, cuatro pastores resultaron heridos como resultado del bombardeo de un abrevadero cercano a la frontera con Kenia.

En agosto, siete miembros de una familia, incluido un nio pequeo, murieron y otros ocho fueron heridos en un bombardeo en una poblacin cerca de la ciudad portuaria de Kismayo, al sur del pas, segn informaron familiares y testigos.

Los bombardeos tambin han matado muchas cabezas de ganado y provocado grandes daos en infraestructuras agrcolas.

Aunque la intensidad de los ltimos ataques no tiene precedentes, el uso de la fuerza area en Somalia ha ido aumentando continuamente desde que Donald Trump se convirti en presidente de EEUU.

Un reciente anlisis de la ONU identifica 74 ataques entre enero de 2016 y octubre de 2017 que han causado 57 bajas civiles. Solo 14 de estos bombardeos estuvieron apoyados por EEUU y el informe culpa a las fuerzas keniatas en Somalia de 42 de las muertes.

Kenia aporta a Amisom la misin militar y policial de la Unin Africana en Somalia compuesta por una fuerza de 22.000 personas tropas y tres helicpteros de ataque. Se cree que las fuerzas keniatas han llevado a cabo sus propios ataques en las zonas fronterizas, aunque Nairobi lo niega.

La mayora de los bombardeos golpea el territorio de los yihadistas y es difcil confirmar la informacin de vctimas civiles, incluso cuando viene de familiares de los heridos o fallecidos.

Puede que algunos de los muertos o heridos sean combatientes de milicias tribales armadas que tcnicamente son civiles, aunque a veces colaboren con los extremistas.

Al Shabab tambin suele exagerar el nmero de bajas civiles y a menudo las comunidades se ven tentadas a apoyar tales reclamaciones ante la perspectiva de una indemnizacin.

El repentino aumento de Estados Unidos en el uso de la fuerza area en Somalia se produce tras la flexibilizacin de las directrices para intentar prevenir bajas civiles y la decisin de la Administracin de Trump de dar a los mandos militares sobre el terreno ms autoridad a la hora de ordenar ataques.

Una gran atentado que mat a 500 personas en Mogadiscio en octubre de 2017 el ltimo en una serie de ataques contra la capital somal ha dado un impulso extra a los nuevos esfuerzos estadounidenses. Destacadas figuras humanitarias han expresado una creciente preocupacin sobre el potencial coste humanitario de esta ofensiva.

Todos aquellos que estn utilizando la va militar de una forma u otra [en Somalia] afirman que tienen normas que protegen a los civiles", dice Michael Keating, representante especial de la ONU en Somalia, "pero no estn trasladando sus principios a la prctica. Todos los protagonistas podran hacer ms para proteger a los civiles.

El ataque a una tetera

En una entrevista telefnica, Ibrahum Mohamed Abdullahi, residente en el pueblo de Illimey, a unos 130 kilmetros al suroeste de Mogadiscio, afirma que un proyectil mat a cinco personas e hiri a otras dos el pasado 6 de diciembre.

Los granjeros se haban reunido en una tetera cuando el drone se situ encima. Algunas de las vctimas estaban cruzando la calle mientras otras estaban dentro bebiendo el t de la tarde. Cinco personas murieron en el acto. No estn matando a Al Shabab, estn matando a civiles, denuncia.

Trabajadores del hospital en Mogadiscio confirmaron que dos vctimas un beb de 18 meses y un hombre de 23 llegaron al hospital con heridas de metralla porque una clnica cerca de Illmey no tena electricidad. Murieron una nia de cinco aos, una joven de 17 y tres hombres. Un portavoz estadounidense seal que no hubo bombardeos de EEUU en Somalia el 6 de diciembre.

Los bombardeos en octubre en Lower Shabelle tuvieron lugar durante duros enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y Al Shabab. Varios extremistas murieron, pero ocho civiles en el pueblo Awdhegle tambin resultaron heridos, informaron los locales.

Muse Xirey, uno de los ms mayores de la comunidad, seala que tres mujeres, un nio y cuatro hombres fueron trasladados al hospital Daru al Shifa en Mogadiscio cuando su casa fue alcanzada por el ataque. Eran pastores y granjeros, no Al Shabab, recuerda el hombre de 56 aos.

Un doctor del hospital confirm que dos hombres y una mujer heridos en un bombardeo entre Awdhegle y Barire fueron tratados en el centro. Por su parte, las autoridades estadounidenses informaron de que solo se llev a cabo un ataque a 60 kilmetros al suroeste de Mogadiscio.

Un tercer incidente tuvo lugar en el pueblo de Talaka, cerca de la frontera con Kenia, una vez se retiraron las tropas keniatas. Combatientes de Al Shabab aparecieron poco despus y fueron bombardeados, segn la versin de los testigos. Un abrevadero a cierta distancia tambin fue atacado. Murieron 20 camellos y cuatro pastores resultaron heridos. Se ha culpado del ataque a las fuerzas keniatas, pero estas han negado cualquier responsabilidad.

Entre el 16 y el 17 de agosto, Estados Unidos llev a cabo tres bombardeos de precisin contra los miembros de Al Shabab, matando a siete combatientes en la regin de Jubbada Dhexe, donde se han producido fuertes enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y combatientes, de acuerdo con las autoridades.

Residentes, medios locales y medios vinculados a Al Shabab informaron de la muerte de siete civiles a causa de explosiones en la poblacin de Ahmed Yare, a unos 25 kilmetros a las afueras de Jilib, bastin de Al Shabab.

En una entrevista telefnica desde Kismayo, Halima Skeikh Yare cuenta que su primo Sheikh Mohamed, un destacado clrigo, muri junto a su mujer y otros cinco familiares. La mujer, de 47 aos, afirma que su primo era granjero, profesor de religin e imn, pero no un lder local de Al Shabab como afirman las autoridades somales. Los miembros de Al Shabab estn armados, pero esta era una familia que estaba en su casa y que no estaba armada, asegura.

Hasan Muhumed, un residente de Jilib de 31 aos que visit el pueblo de Ahmed Yare para comprobar el estado de sus familiares poco despus del bombardeo, explica que los combatientes de Al Shabab haban visitado la zona para dirigirse a la poblacin local un da antes del ataque, pero seala que se fueron poco despus. Todos los muertos eran civiles, asegura Muhumed.

Un portavoz del Ejrcito de EEUU seal que una investigacin interna haba concluido que las acusaciones de vctimas civiles cerca de Jilib en este momento no eran crebles.

El ltimo incidente investigado por The Guardian ocurri la noche del 18 de julio en el pueblo de Qabri Sharif, al oeste de Kismayo. Los residentes describen cmo una gran bomba alcanz varias casas, matando a tres menores y a un hombre. Ocho adultos heridos fueron trasladados al hospital de Kismayo, afirman.

Muhumed Kuusow, un anciano local, afirma que los menores estaban jugando en su casa cuando fueron alcanzados por la metralla. Todos murieron en el acto. La bomba era inmensa y todo qued como si hubiese una profunda cueva en el suelo, explica.

El doctor Hassan Sheikh Ali, que en ese momento era director del hospital de Kismayo, afirma que cuatro vctimas, todos pastores, llegaron al centro. Nos dijeron que hubo un bombardeo en el pueblo el 18 de julio que mat a varias personas y a muchos animales, recuerda.

Abdinur Mohamed, ministro de Informacin Provincial, afirma que las autoridades en Kismayo estaban al tanto de las vctimas civiles en el ataque, que afirma que fue cometido por aviones keniatas. Autoridades estadounidenses sostienen que no hubo bombardeos areos de EEUU en Somalia el 18 de julio.

El reciente informe de la ONU concluye que Al Shabab ha matado a 1.223 civiles y herido a otros 1.500 entre enero de 2016 y octubre de 2017. Esto representa el 60% de las 2.078 muertes de civiles documentadas en el mismo periodo.

Zeid Ra'ad al Hussein, alto comisario de Naciones Unidas para los derechos humanos, afirma que las muertes de civiles causadas por fuerzas regionales o internacionales, aunque solo representan una pequea proporcin de las muertes de civiles, son de gran preocupacin porque debilitan la confianza de la poblacin de Somalia en el Gobierno y en la comunidad internacional, y esto ayuda a los extremistas.

Un problema de Estados Unidos es que se responsabiliza a menudo a sus fuerzas de ataques areos incluso cuando no son ellos los responsables.

Tricia Bacon, antigua experta en antiterrorismo del Departamento de Estado y profesora en la American University en Washington, afirma que los bombardeos tienen un poderoso efecto disruptivo en organizaciones radicales, pero tambin corren el riesgo de enfurecer a la poblacin civil a la que necesitabas poner en contra de los terroristas.

Un portavoz militar de Kenia remiti a The Guardian a la misin Amisom cuando se le pregunt sobre las operaciones de Kenia en Somalia. Francisco Madeira, director de Amisom, sostiene que la fuerza no es responsable de ningn bombardeo areo en Somalia en 2017.

Por su parte, un portavoz militar de EEUU sostiene que sus fuerzas cumplen las leyes del conflicto armado y toman todas las precauciones posibles para minimizar las vctimas civiles y otros daos colaterales.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Fuente: http://www.eldiario.es/internacional/bombardeos-Somalia-Shabab_0_732826922.html