Desh juega una ltima carta en Libia

Desde hace semanas los cientos de miles de refugiados, de todos los rincones del mundo, que esperan su oportunidad para lanzarse al Mediterrneo, desde algn puerto libio rumbo a Europa e incluso la injuria a la condicin humana, que significa el mercadeo abierto y pblico de la subasta de personas como si fuera ganado, en la ciudad de Sabha, en el centro del pas estn pasando a un segundo plano.

Aunque el espectro de la guerra nunca abandon Libia, desde que la entente encabezada por los Estados Unidos y Francia decidieron exterminar la revolucin del Coronel Muhammad Gadafi a principios de 2011, desde hace algunas semanas se ha reinstalado en las primeras planas de los grandes medios de comunicacin internacional la violencia en gran escala que sacude a Libia, frente a la mirada cmplice de occidente y muchos de sus hermanos rabes.

Dos hecho recientes dejan bien en claro que nada til ha podido hacer la alianza de Naciones Unidas y la OTAN, responsables del desangradero en el que sumergieron al pueblo libio y del que demoraran dcadas en salir de ello, si alguna vez sucede.

El lunes 15 de enero, en el aeropuerto internacional de Mitiga, cercano a Trpoli, y por lo tanto el ms importante del pas, controlado por Quwat al-Rada al-Khassa ( Fuerza Especial de Disuasin o RADA), estall un enfrentamiento con otra de las tantas bandas armadas que pululan por el pas, la Khatiba 33 (Brigada 33), del barrio tripolitano de Bad Tajoura, liderada por Bashir al-Baqara, uno de los tantos seores de la guerra emergidos del saqueo y la matanza, los nicos frutos de la Primavera rabe.

Ambas organizaciones, de las ms poderosas que operan en Trpoli y sus alrededores responden a l Gobierno del Acuerdo Nacional (GNA), un engendro poltico inventado por occidente en 2015, quien deposit a Fayez al-Sarraj, un arquitecto pro norteamericano, en su jefatura y que todava no ha podido hacer pie en el escaso terreno que el resto de las bandas armadas le conceden.

Segn algunas fuentes locales los confusos enfrentamientos, que dejaron 27 muertos y 60 heridos adems de varios aviones seriamente daados, estall cuando los hombres de al-Baqara, quisieron tomar una prisin prxima al aeropuerto, tambin controlada por la RADA, en la que se alojan 2500 detenidos, muchos de ellos integrantes del al-Qaeda en el Magreb Islmico (AQMI) y la rama libia del Desh.

La Rada, una fuerza paramilitar que se arroga la responsabilidad de actuar como una unidad de combate contra la delincuencia comn y los resabios que todava quedan del terrorismo, denunci que el aeropuerto fue atacado por hombres de al-Baqara y otros elementos a los que se les sumaron tras fugarse de la prisin. El enfrentamiento que puso en peligro no solo la vida de los pasajeros y oblig a suspender los vuelos, sino la integridad de poblaciones aledaas, record la larga y sangrienta batalla que all mismo se libr entre el 13de julio y el 23 de agosto de 2014, entre otras dos poderosas milicias, la de Misrata y la de Zintn, esta ltima aliada de otro importante seor de la guerra el general Khalifa Hafther, viejo colaboracionista de la CIA, tras traicionar a su lder el Coronel Gadafi.

Combatientes de Misrata, entonces haban iniciado la Operacin Alba, con lo que intentaban tomar el control del aeropuerto en manos de la khatiba de Zintn. La batalla que estuvo a punto de hacer estallar varios depsitos de combustible, poniendo en peligro la vida de las personas que vivan a varios kilmetros a la redonda, dej entre 300 y 500 muertos. La disputa, que era por el control de la aduana fundamentalmente, no tuvo un ganador claro ya que el aeropuerto fue prcticamente destruido en su totalidad y recin fue puesto en funcionamiento en julio de 2017.

La reciente batalla entre la Rada y la Khatiba 33 , expone el endeble armado del GNA, que solo es un sello de goma, para complacer a occidente y posibilite la inversin de los pases centrales en crditos, para poner de pie a un pas que ya no existe.

El retorno del Desh.

Un segundo hecho, que puede ser el prembulo de una nueva irrupcin del Desh, tras la confirmacin de que muchos de los muyahidines desplazados de Siria e Irak, han ingresado a Libia, es el reciente atentado en la ciudad portuaria de Benghazi, la segunda en importancia del pas y que histricamente ha disputado el poder de Trpoli, adems de contar con el discutible honor de haberse iniciado all, las protestas contra el Coronel que precipitaron a la nacin, que no solo fue ejemplo de toda frica, sino del Tercer Mundo a una guerra que no deja de pagar sus consecuencias.

El martes 23, un doble atentado con coches bombas, dej cerca de 45 muertos y casi un centenar de heridos, la explosin de dos coches bombas, controlados remotamente que detonaron con aproximadamente con 15 minutos de diferencia. El hecho se produjo a la salida de los feligreses de la oracin nocturna o Isha , d e la mezquita Bait Radwan del barrio de al-Sleimani, en el centro de Benghazi.

Est mezquita frecuentada por elementos fundamentalistas aliados al general Hafther, quien conquist la ciudad en julio pasado, tras casi tres aos de combates entre la banda de Hafther, que responde al gobierno de la ciudad de Tobruk en el extremo oriente del pas con un conglomerados de bandas entre las que figura al-Qaeda para el Magreb Islmico.

El segundo de los vehculos en estallar lo hizo cundo el personal de seguridad y auxilio estaba atendiendo a las vctimas del primer estallido, una tctica frecuente del Desh, que aplic reiteradas oportunidades en Irak, fundamentalmente.

Aunque ninguna organizacin se atribuy el hecho, el claro objetivo y el modo hace suponer que han sido hombres de al-Bagdad, que intenta otra vez abrir una cabecera de playa, tras la derrota sufrida en la ciudad de Sirte, declarada capital del Califato, a la vez de cuna y tumba del Coronel Gadafi, en diciembre de 2016 a manos de fuerzas que respondan al GNA tras seis meses de combates, donde se calcula murieron unos 1700 hombres del Desh.

Entre los muertos, de este ltimo atentado, aparece Ahmad al-Fituri, un alto oficial de las fuerzas del general Haftar, y result gravemente herido Mahdi Al-Falah miembro de su inteligencia.

Se cree que el ataque podra responder a una venganza contra el comandante Mahmoud al-Werfalli, de las fuerzas de Haftar, buscado por la Corte Penal Internacional, acusado de asesinar de manera extra judicial, entre 2016 y 2017, a una treintena de miembros delDesh, que estaban bajo su custodia y que a poco ms de 12 horas del atentado ejecut personalmente a otra 12 de prisioneros en venganza por el ataque contra la mezquita de Bait Radwan .

Los califados de al-Bagdad se establecieron por primera vez en Libia en 2014 en la ciudad de Derna, al este del pas, para rpidamente ir ocupando unos 200 kilmetros de costa en el oeste, hasta asentarse en Sirte, y otras ciudades del rea como Abu Grein, al sur de Sirte, adems Nawfliyah y Bin Jawad, ubicadas a 40 kilmetros de las dos principales terminales petroleras del pas, Ras Lanuf y Es Sider.

Desde Sirte, la que fue declarada su capital, llegaron a controlar en gran parte el flujo de refugiados hacia Europa, lo que les dejaba importantes fondos para financiar su guerra. Cuando finalmente fueron expulsados de Sirte, la desbandado los llev hacia el sur del pas, una vasta regin, prcticamente deshabitada y con varias vas de comunicacin con los pases del Sahel. Por lo que se ve nadie los persigui y en el aparo de las soledades del desierto, pudieron reagruparse, establecer campamentos, campos de entrenamiento y reclutar nuevos milicianos, a la espera de una nueva oportunidad,

Se calcula que el Daesh cuenta en Libia con una fuerza cercana a los 5 mil hombres, a los que habra que agregar los llegados desde Medio Oriente, que ya han permeado en la frontera con Egipto, lo que dara nfulas al actual emir en Libia, Abdul Qadr al-Najdi a jugar una ltima carta.