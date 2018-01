Tnez, enero, el mes de las revueltas lgicas

En los cuatro rincones del pas, los jvenes marginalizados atacaron comisaras de polica, supermercados, las sedes de la autoridad centros de recaudacin de impuestos, municipios, gobernaciones y bloquearon los trenes, y se enfrentaron con la polica y el ejrcito, que hicieron un uso generoso de gases lacrimgenos. Un hombre de 43 aos, Khomsi Yafreni, fue asesinado en Teburba el lunes por la noche y sus funerales el martes dieron lugar a nuevos enfrentamientos. El Ministerio del Interior desminti que fue asesinado por las fuerzas del orden. 800 alborotadores fueron arrestados de lunes a viernes. La reaccin del gobierno y los medios de comunicacin oficiales fueron lamentablemente unnimes: no se trata de protestas, sino de motines desencadenados por los matones y bandidos. No se protesta por la noche, fue la sentencia emitida por el Primer Ministro Youssef Chahedh, que prometi que 2018 sera el ltimo ao difcil para Tnez. Nos gustara creerle.





El fuego que incubaba fue desencadenado por la entrada en vigor de la Ley de Finanzas 2018, que dio lugar a un aumento del costo de la vida del 20 al 30%. Todo est aumentando: impuestos directos e indirectos, IVA, impuestos al consumo, impuestos aduaneros, impuestos sobre los salarios. Resumidamente, un programa austeritario en el ms puro estilo del Banco Mundial . Youssef Chahed haba pedido al principio de ao a los tunecinos hacer sacrificios para rectificar la situacin, tomando el ejemplo de Portugal, cuyo Primer Ministro socialista Antonio Costa lo visit en noviembre pasado. Los dos hombres no dispusieron de intrpretes competentes? En todo caso, Chahed, como sus turiferarios apologistas de los medios de comunicacin, parecen ignorar completamente, que, desde las elecciones de 2015, Portugal, gobernado por la izquierda, asest un fuerte revs a las medidas austeritarias.

El gobierno justific estos aumentos que originaron la clera generalizada invocando el dficit de las finanzas pblicas. Este dficit tiene varias razones. Hay por supuesto el colapso de la industria turstica a raz de los atentados terroristas del Bardo y Susa. Pero este descenso del turismo de masa comenz los das siguientes de la revolucin de 2010-2011. Las agencias tursticas europeas comenzaron entonces a desaconsejar el destino Tnez, seduciendo con ofertas ms atractivas: Grecia donde la crisis rompa los precios, y Marruecos, cuya estabilidad se elogiaba. Los turistas rusos y de Europa oriental no colmaron el dficit de turistas alemanes, italianos, belgas y franceses. Los turistas chinos tardan en llegar: el acuerdo celebrado por el Tnez de la Troika y la Turqua de Erdogan con China para hacer venir los tenedores de yuanes en los dos pases, nunca se convirti en una realidad. El terrorismo no hizo ms que acelerar el declive de una industria turstica basada en el bronceado idiota en complejos de hormign de pesadilla que no atraen ya a los Europeos, jvenes y viejos, que aspiran cada vez ms a un turismo inteligente que los ponga en contacto con la sociedad real del pas donde van a pasar sus vacaciones.

Hay por supuesto el mercado negro, que implica la evasin fiscal y la corrupcin. La economa subterrnea, paralela, sumergida, ya no es ni subterrnea ni paralela, aparece abiertamente y es el nico sector en crecimiento. El golpe meditico lanzado por el gobierno al principio del Ramadn del ao pasado una operacin relmpago muy mediatizada contra algunos grandes corruptores y corruptos solo fue un simulacro. La mayora de los detenidos estn de nuevo en libertad. Para Chahed se trataba de hacer pasar la pldora de la llamada ley de reconciliacin econmica que blanqueaba la trabelsa, escuchen la nebulosa de especuladores que estuvieron vinculados con la familia de Ben Ali y su esposa peluquera, Leila Trabelsi, para controlar cualquier negocio lucrativo con mtodos mafiosos.

Hay por supuesto el aumento pletrico del personal de la administracin pblica, que pas de 600.000 a ms de 800.000 en 7 aos, lo que no le agrada en absoluto al Banco Mundial, que invent en los aos 1980 el ajuste estructural para los pases endeudados del Tercer mundo. Entretanto, ya no se llama el ajuste estructural, pero el mtodo se volvi universal, de USA a Grecia, Portugal, Espaa e Irlanda. Pero los gobiernos que se sucedieron en Tnez despus de la revolucin obviamente han preferido satisfacer la demanda masiva de ingresos de los jvenes diplomados o no integrando una pequea parte a la burocracia estatal para controlarlos mejor en vez de adoptar medidas pragmticas de apoyo a las iniciativas de creacin autnoma de empresas del tercer sector, ya sea para las actividades tradicionales agricultura, artesana, turismo en casa del habitante o relacionadas con los nuevos oficios de la informtica y la telemtica.

Pero la principal causa de este dficit en las finanzas pblicas es el tema tab: el servicio de la deuda pblica interna y externa del pas. Las dos propuestas de ley presentadas al Parlamento provisional luego a la Asamblea de representantes del pueblo resultado de las elecciones de octubre de 2014, para una auditora de la deuda pblica contrada por el Tnez de Ben Ali, siguieron siendo papel mojado: se registraron y luego fueron enterradas (Leer Tnez : presentacin de una propuesta de ley que establece una auditoria de la deuda pblica). Sin embargo, el servicio de esta deuda, verosmilmente odiosa e ilegtima, se elevar en 2018 al 22% de los gastos pblicos. Slo el servicio de la deuda externa equivale a ms del 50% de la masa salarial de la administracin pblica. Respecto a la deuda interna, la puesta en prctica, el ao pasado, de una de las condiciones impuestas por el Banco Mundial para seguirle prestando dinero a Tnez que el Banco central tunecino se independice del Estado no hizo ms que empeorar las cosas: actualmente el Estado no puede hacer emprstitos a tipo cero y a corto plazo al BCT para colmar los agujeros (Leer En cuatro das, la coalicin cuatripartita en el poder hizo retroceder a Tnez un siglo y medio).

Los motines y saqueos son la respuesta de los desposedos a una situacin que parece sin salida. De Kasserine a Siliana, de Klibia a Thala, de Sidi Bouzid a Gafsa, la gente est hastiada de las promesas no mantenidas, de los ideales declarados pero traicionados, del gatopardismo en accin cambiaremos todo para que no cambie nada. Confiaron en los islamistas y en los demcratas, que los traicionaron. Luego confiaron en los partidarios del antiguo rgimen remudados en centristas tecnodemcratas, que los siguen decepcionando.

La izquierda radical slo tiene una existencia virtual y un encefalograma prcticamente plano. Los jvenes que lo siguen siendo ahora hasta la cuarentena vieron todas las puertas cerrarse: terminado el trabajo estacional en el sector turstico, terminada la emigracin a Libia, terminada la fuga por el mar hacia Europa Frontex vela -, terminado el sueo del paraso en tierra del lado de Siria e Irak (que de cada manera atrajo slo una pequea minora desorientada). Los puestos son limitados en las ONG subvencionadas, que se llenaron. Lo nico que queda es el motn. En este mes de enero, se impona, como se impuso en enero de de 1952, en enero de 1978, en enero de 1984, en enero de 2011.

