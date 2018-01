Entrevista a la doctora Jira Bulahi Bad, representante del Frente Polisario en Espaa.

Naciones Unidas sigue siendo quien administra el territorio. Quien impide la independencia del Sahara es Francia

Desde 1975 la monarqua marroqu invade el Sahara tras haber negociado con el gobierno y la monarqua espaola para que vendiese el territorio. El pueblo saharaui sigue pagando las consecuencias de semejante traicin, es la historia de una ignominia. Los procesos de liberacin de los pueblos colonizados comenzaron mucho antes, estaban en frica, en Amrica Latina, en Asia, y el Sahara no form parte de todo ese mundo liberado, y algunos, como es el caso del pueblo saharaui, siguen luchando. Hoy muchos de aquellos pueblos que consiguieron una primera independencia siguen luchando, ahora contra el neocolonialismo, que se hace presente en la presin econmica, en la poltica interior y en la internacional.

Hemos acudido al encuentro con la doctora Jila Buhali Bad, representante del Frente Polisario en Espaa, el siempre solidario, abogado de Derechos Humanos, Fernando Magn y yo mismo. Nos ha marcado la fortaleza de sus palabras, su disposicin valiente reflejando la lucha de la poblacin saharaui, su conocimiento de los conductos y fuerzas sobre las que el pueblo saharaui y su gobierno tienen que desarrollar su lucha. Desde aqu le agradecemos su atencin.

Nos puede hacer un resumen de la hisotria del Sahara hasta el 75? Explquenos como se llega al movimiento de liberacin y luego se adapta el nombre del Frente Polisario.

El Sahara, despus de unas cuantas tentativas, tanto inglesas como portuguesas, pasa a ser parte, despus del reparto en la famosa conferencia de Berln, de Espaa como una colonia desde 1884 hasta 1975. En este proceso se destac la poblacin saharaui en su aportacin tanto a la resistencia de liberacin como por su afn en defender el contexto geogrfico. Fue colonia hasta el 75, aunque el movimiento pacfico de liberacin haba comenzado en el 60. Ya en el 66 Marruecos tambin quiso estar all, siendo el Sahara an la provincia 54 del Estado espaol, Marruecos ya tena sus batallas en las Naciones Unidas. El Comit de Descolonizacin dicta en 1966 que el Sahara no es parte de Marruecos, nunca ha tenido ningn vnculo, y as constaba en archivos ingleses, en los que tambin se dice dnde haba reinado el rey de Marruecos.

En 1970 el movimiento pacfico saharaui que comenz en los 60, fue aplastado con la sublevacin de Semle, un barrio marginal donde la poblacin saharaui se sublev y se convoc eun movimiento embrionario del Frente Polisario. El 17 de junio del 75 se manifiesta toda la poblacin en un macromanifiesto, despus de una serie de desencuentros con las autoridades espaolas. Este movimiento estaba dirigido por la emblemtica figura de Hibrahim. Queramos resolver el problema de la descolonizacin de forma pacfica (consta la carta invitacin al dilogo con la autoridad espaola), la respuesta fue aplastante, con saldo de muertos, encarcelamientos, destierros y la desaparicin fsica de su propia figura. El objetivo era acabar de raz con todo este movimiento y silenciar la voz de los que la traan. La poblacin saharaui sigui adelante, se reorganiz con una nueva directiva y en el 10 de mayo del 73 se constitua el Frente Polisario. Como no se le haba hecho caso durante esos aos de reivindicacin pacfica, el 20 de mayo del 73 se hace la primera operacin militar contra un puesto espaol en la localidad de Kasik, al este, y en la localidad Hanc.

Cul es la respuesta de Naciones Unidas?

Con esto comenz una guerra de liberacin nacional, quizs una de las ltimas, para conseguir la independencia o la cesin del territorio para que las Naciones Unidas lo asignaran a sus pueblos para su autodeterminacin. El proceso de independencia estaba culminando en frica y los saharauis forman parte de estos pueblos y cuando en el 75 ya se vea, NNUU enva una delegacin para visitar el territorio con tres personas: Costa de Marfil, Cuba y de otro pas; fue determinante el rol que jug Marta Jimenez, de Cuba. Dieron un informe claro, hicieron constar que la nica fuerza poltica que haban visto en el territorio era el Polisario y que toda la poblacin reivindicaba la independencia, lo que era cierto.

Cul fue la respuesta del gobierno del reino de Espaa?

Espaa intent crear un partido paralelo, que no tuvo ningn xito, la propia poblacin saharaui que eran sus afiliados, se revelaron y quemaron sus oficinas. En el 75 el Frente Polisario dispona de todos los elementos para negociar con la metrpoli. En el momento en que los saharauis esperaban cosechar su independencia se les hace esta traicin; en lugar de cumplir con lo dispuesto por las NNUU y dejar a la poblacin determinar su destino, Espaa, que prometa a voces que hara lo que quisieran los saharauis, firma con Marruecos y Mauritania la venta del territorio.

Hassan II, monarca marroqu, vende a la opinin pblica una marcha pacfica, a la que se denomin Marcha Verde, ms bien era oscura, la manda para presionar internacionalmente, y cuaja la venta. Entonces el gobierno espaol le da garantas de que no habr resistencia que le pueda impedir el paso y la ocupacin, eso es el 9 de noviembre. La firma del acuerdo tripartito nefasto fue el 14 de noviembre. Los saharauis, que tenemos memoria, recordamos cmo era el ruido durante la noche de la entrada de las tropas marroques y el silencio del da del terror.

De repente, los saharauis nos sorprendimos con este escenario, el Polisario incluso estaba presente en las zonas y ya tena una parte liberada del territorio, la parte del Este, y tena preparadas las cartas a negociar con Espaa y la retirada de manera gradual, paulatina, incluso si era posible el acompaamiento de sustitucin en instituciones. El gobierno espaol no hizo caso y firm con el reino de Marruecos.

En el 75 es la invasin de Marruecos-Mauritania. A Argelia la invitan y le garantizan una parte de la tarta, y Argelia deja bien claro que ella est por el derecho de los pueblos. Argelia ha demostrado a lo largo del tiempo que est con los principios bsicos que defiende los derechos de stos y, por lo tanto, no quiere ninguna parcela de ningn pueblo; lo que s hace es cooperar y coexistir con nosotros.

El 27 de febrero se retira el ltimo soldado espaol, y los saharauis proclaman la Repblica Saharaui Democrtica porque fuimos colonia espaola hasta ese da.

Cul era la situacin poltica para que el gobierno espaol hiciese esa venta?

Coincida con un vaco poltico en Espaa, la desaparicin de Franco, la cada de la dictadura. Pero despus, con gobiernos progresistas, se sigui dando la misma posicin de desentendimiento de esa deuda histrica y no asumir la responsabilidad y contribuir a la solucin del conflicto.

Pero no fue slo el rgimen marroqu el que se aprovech.

Tambin a Mauritania, que haba invadido el sur del pas, se le haba concedido la mitad del territorio como derecho de ella, y cierto porcentaje de fosfatos y pesca perteneciente tambin a la nacin espaola, pues ante NNUU sigue siendo la potencia que administra el territorio. Pero con Mauritaria se produce un cambio, firmamos la paz el 5 de agosto del 79, se retira del territorio: Mauritania firma la paz con el pueblo saharaui y reconoce a la Repblica rabe Saharaui Democrtica; con Mauritania tenemos ahora vnculos.

Ante el informe de NNUU y el reconocimiento de Mauritania qu se plantea Marruecos?

Marruecos invade el resto del territorio con la resistencia saharaui se le hace imposible y entonces construye, con la asesora de grandes potencias, lo que es el vergonzoso muro que divide el territorio, que es la suma de 7 muros. Los muros se hicieron con la intencin de proteger el saqueo de las riquezas. Al principio le llamaron el tringulo Huti, hicieron un muro en la parte donde radican los grandes yacimientos de fosfatos y las minas de uranio. Con el tiempo descubrieron que hay ms yacimientos, algunos no en explotacin, todava en estudio, y siguen manteniendo ese afn de construir este muro con redes elctricas, campos minados, terrenos levantados de arena, etc y radares, y el Polisario emprende la guerra de desgaste con lo que les hace imposible continuar.

Cmo se llega hasta hoy?

Con el desarrollo de la guerra todo el mundo se cerciora de que no se ha cumplido el sueo del trono marroqu de que en una semana se iba a instalar en el Sahara, que el rey tomara un t, que nunca tom en el propio Aiun. Pero su objetivo es hacer desaparecer a esa poblacin rebelde: la poltica de genocidio sigui, pero no han logrado silenciar a los saharauis ni hacerlos desaparecer. No dominan el territorio y lo que tienen ocupado, con el consiguiente pisoteo de los derechos elementales todos los das.

Esto fue lo que conllevo a la firma del plan de paz, una agenda, primero africana y luego internacional, intermediarios y la realidad misma de presin que viva Marruecos le lleva a querer negociar y en la negociacin se llega a la conclusin de aceptar un referndum. Los sahararuis le proponen que no hay vencedores ni vencidos, nosotros defendemos el Sahara, somos saharauis, somos una poblacin que a travs del tiempo se organiz y tiene claro qu modelo quiere aplicar. Por lo tanto, es lcito, es nuestro derecho, que reivindicamos, y tenemos la razn.

La Repblica rabe Saharaui Democrtica, segn los datos que he consultado, es reconocida por 85 pases es correcto?

S, ah tienes la lista de los pases.

Y fundamentalmente africanos y latinoamericanos?

S, pases africanos y latinoamericanos, sobre todo, los pueblos que saben lo que es la liberacin del pas colonial.

Hay pases europeos?

Solo ha habido reconocimiento por la ex_Yugoslavia y el intento ltimo que ha hecho Suecia.

Los intereses de Francia son enormemente grandes en toda la zona eso ha impedido el avance diplomtico? Lo digo porque en el caso del Sahara se me asemeja al caso de Palestina, siempre son los mismos los gobiernos que se oponen: Estados Unidos, Francia, Israel, Arabia Saudita y los que apoyan siempre son los mismos a unos y a otros. Parece que el derecho internacional para estos elementos no cuenta, siempre son los mismos gobiernos los que estn detrs de los conflictos internacionales, la ocupacin de territorios, el bloqueo a otro pases y, sin embargo, siempre se presenta a los dems como si fuesen los enemigos del mundo.

Este es el pan nuestro de cada da, es as. El Sahara no es un caso aislado, esta el caso de Palestina, es verdad, se repite con cualquier pas que elijas, latinoamericano, africano, , quien realmente se mantiene en el impedimento de la paz, de la estabilidad y la independencia del Sahara es Francia. Paradogicamente ha sido Francia el pas de la primera revolucin donde se enarbolan las banderas de los derechos bsicos de cualquier ser humano y los derechos del suelo. Sin embargo es Francia la que hoy en da mantiene una poltica neocolonial en toda frica a travs de la francofona.

Hay un principio que no puede n enterrar los neocolonialistas: es patrimonio de los pueblos africanos o latinoamericanos o europeos o asiticos el decidir lo que ellos quieren en su espacio. Es el derecho a decidir lo que ellos quieren, podrn discrepar, podr haber de todos los colores polticos pero son ellos los que lo deciden y en proporcin de mayoras. La humanidad con el proceso democrtico hizo un consenso. La pluralidad fue un consenso aceptado por todos, las urnas son el fruto, pues bien, vamos a las urnas y lo que dictan soy capaz de aceptarlo.

Cul es la poltica de Francia en la zona?

Francia piensa que esto se puede olvidar a travs del tiempo, o se puede acallar y no saca conclusiones de la historia. El pueblo saharaui no es el nico, hay 17 territorios no autnomos bajo los auspicios de las NNUU y el nico en el que no hay un organismo que informe constantemente es en el Sahara, por qu?, porque Francia se ha propuesto que sea as, porque a Francia le conviene que la francofona predomine, y a Francia en el norte de frica la representa Marruecos. Esa es la Francia que nos vende. El discurso de la democracia, la igualdad, de la aceptacin de la migracin, es contraria a la realidad, y no solamente es el caso del Sahara, es lo que hacen con todos; ah est el tema de los refugidos, recuerda el campamento que estaba al sur de Francia, esa es la politica que ejerce Francia.

Europa no responde?

El continente europeo en su conjunto no asume el mundo real en el que estamos todos, no da paso a la coexistencia en la diferencia cultural, la diferencia de pensamiento, la diferencia en espacio, esa es la realidad que no acaba de asumir. Por ejemplo, el caso de los sirios no es una ola de refugiados, es un problema de desestabilizacin de toda una nacin y termina como termina, y as podra citar uno tras otro lo ocurrido en la mal llamada primavera rabe. Una cosa es lo que pretendemos el mundo rabe y otra la realidad de unos gobiernos que contaban con el beneplcito de Europa mientras mantenan sus intereses; chocaron el enriquecimiento de esa cpula que jugaba con sus intereses con la necesidad y la pobreza que creca en una generacin joven dispuesta a trabajar.

En qu punto estamos?

Lo que defendemos y lo que debe ser la razn de la existencia es lo que est en crisis, qu democracia hay, qu libertad de expresin hay, qu defensa de derechos humanos hay cuando a algunos se les acribilla y se destruye su pas; realmente no hay derechos humanos. Buena razn tena Ral Castro cuando dijo, tenemos que sentarnos y definir de nuevo qu son derechos humanos, y tambin dnde estn los principios nobles.

Y en el caso del Polisario?

Nosotros somos un movimiento de liberacin nacional y queremos la independencia total, sobran razones para que tengamos ese derecho. Es evidente, acaso no hemos dado muestras de qu es lo que queremos? En el exilio, en zonas ocupadas, en la guerra, hemos dejado claro el mensaje. Somos los primeros que hemos educado a nuestros hijos en la idea de que los marroques no son enemigos, el enemigo es el sistema. Que ellos son vctimas y nosotros tambin. Somos los primeros que hemos dicho no, Marruecos, no es un monstruo, Marruecos es un pas vecino con el que tenemos que tratar ayer, hoy y maana.

El pueblo saharaui habla el castellano cmo se ha mantenido el idioma durante tanto tiempo y en las circunstancias tan difciles? Los gobiernos de Espaa qu han hecho en este tiempo?

Cuando se dio el bola, todo el mundo buscaba el modo de salir. El nico pas que form un contingente sanitario en 72 horas y mand a combatir el vola fue Cuba, La Cuba a la que no se le deja existir, la Cuba a la que se le cierran las puertas, la Cuba que los gobiernos europeos y estadounidense dicen que es el monstruo que viene. pues nos ha acogido, en Cuba nos hemos formado, en Cuba se complement la aspiracin de los saharauis de salvaguardar el castellano como parte de su identidad, en Cuba se cumpli el cometido de Cervantes, lo que todava sigue estando ausente de los intereses de Espaa dnde est Espaa?

Hoy tenemos con toda Latinoamrica, nos identificamos primero con los latinoamericanos y luego vienen todos los pases. por qu? Porque hay un pasado comn de colonizacin. Pero tambin hay una cultura comn, una historia compartida, un presente de luchas y hay aspiraciones futuras con el mismo comn denominador.

Cmo se vive en el Frente Polisario, en el pueblo Saharaui la pasividad de la ONU y del reino de Espaa?

Realmente es ms de lo mismo. Creo que la credibilidad de las NNUU deja mucho que desear, ya no slo para los saharauis sino para todo el mundo. Se vea venir el boicot a Medio Oriente, comenzando por Palestina, pero siempre tienes la esperanza de que aprenden de las lecciones. Con la llegada del nuevo Secretario General, por muchos pluses que le saquemos, la dinmica sigue siendo la misma y la indiferencia sigue siendo la misma. Tanto es as que hace poco vsteis el ataque que selanz al Secretario General, que no ha hecho nada del otro mundo. En su ltimo ao, despus de 10 en aos, visit el Sahara, y solamente reafirm algo que ya estaba en la resolucin, y an as fue atacado.

Qu di lugar a ese ataque al Secretario general de las NNUU?

Que qu di lugar?: despus de su visita declar que lo que ocurre en el Sahara es una ocupacin. Y es que lo es. Todo el mundo sabe que es una ocupacin, que es una invasin ilegal. Y decir que hay que hacer un referndum mediante la misin de las NNUU, su nombre es MINURSO, Misin de las Naciones Unidas para el Referndum para el Sahara Occidental. Qu se ha hecho para provocar? decir que se violan los derechos humanos?, y no han hecho nada por restablecer las fuerzas de las propias NNUU.

Como ha sido el comportamiento del pueblo espaol?

Cuando hablo de Espaa, hablo del sistema que gobierna en Espaa en todo momento, no de los pueblos de Espaa, que han estado, que han rellenado ese vaco, que han permanecido al lado de los saharauis, al lado de la razn, al lado de la justicia, que nos han acogido en su propio seno, con su propio calor humano, lo hicieron, acompaaron y dieron sentido de vida a las nuevas generaciones saharauis y dieron con eso un sustento a la causa saharaui en todas sus facetas, poltica, cultural, social.

Cul es la situacin en los campamentos? La actitud de la juventud que parece que est reclamando algn cambio y, luego, la represin de Marruecos que ha dado como consecuencia, lo ltimo, los juicios en julio y alrededor de eso las dursimas condenas pero que, adems, provenan de una legislacin militar que se adapt como civil despus.

En cuanto a los campamentos, afortunadamente siguen su curso de vida. Estn bien, siempre afectados en la medida que se acepta la ayuda y la ayuda tiene una serie de elementos que afectan, una de ellas es la crisis; el movimientos solidario que mencionaba no tiene ese poder adquisitivo que tena antes, por lo tanto, eso incide en el nmero de caravanas y la cantidad de alimentos que son los que garantizaban el sustento de la poblacin. Pero tambin inciden los proyectos de desarrollo que pueden aprobar una serie de asociaciones que trabajan en este movimiento solidario y que aportan al crecimiento de esta sociedad. La ayuda esta condicionada a las presiones que ejercen los pases a los grandes organismos que por obligacin tiene que atender cualquier refugiado y, entre ellos, a los saharauis.

Y los jvenes saharahuis?

Las instituciones que forman el conjunto del Estado Saharaui siguen creciendo, siguen nutrindose con nuevas capacidades, nuevas formaciones y en nuevo debate, a veces mucho ms reido, en la mejora, en el crecimiento. Esa inconformidad de la juventud es la que nos hace crecer, es la que nos hace mejorar y ese cambio continuo hacia el cual quieren transformar esa realidad, precisamente constituye el resorte esencial que necesitamos, como cada sociedad para poder crecer, para ir mejorando formas, mtodos, perfiles, etc.

En eso nos acompaa el mismo pensamiento saharaui, el cmo mejorar cada institucin de manera individual y en su conjunto, esa es la visin colectiva del Estado Saharaui.

Trabajamos de Congreso a Congreso con planes de accin a corto y a largo plazo, afectados siempre por los disturbios inesperados que puedan darse y que marcan el contexto geogrfico.

Hoy en da nadie funciona al margen de este mundo, pero siempre partimos de dos elementos esenciales, la voluntad propia de los saharauis, y la propia participacin poltica masiva, permanente, continua y abierta a la aceptacin, a la discusin, a la discrepancia, con eso se crece cada da. Y segundo, esa voluntad reafirmada y reflejada en cada proceso de manera individual, ya sea de juventud o mujer o de trabajadores, y tambin de manera colectiva como salud, educacin, produccin, etc, etc. Todo ello est condicionado por una macro aspiracin de los saharauis que es la independencia.

Este ao tenemos la agenda muy apretada, hemos tenido muchas cosas. Eso se ve porque se est trabajando continuamente y el volumen crece en la medida que crece la demanda, pero tambin, en la medida que crecen las capacidades individuales para dar respuesta a esa realidad y te quedas con la satisfaccin de decir hemos crecido, estamos creciendo y estamos abarcandolo todo.

Son ya muchos aos de exilio ...

Es cierto, 42 aos en refugio tienen la incidencia del cambio generacional, no solamente el cambio aspirado que se contempla y que se quiere, que se proyecta. La antorcha viva de la juventud te da la sensacin de que ah est el relevo y por si se olvida estn reivindicando que son rebeldes. Y eso es bueno. Es sano, positivo. Pero tambin hay otros cambios de la nueva generacin por las mismas consecuencias de exilio. El color de tez, de estatura, de pelo, la alimentacin no es la de una dieta planificada en funcin de tus propios recursos, lo que hace crecer la indignacin los jvenes cuando ven que sus propios recursos son saqueados, son vendidos, robados y muchas veces son los que se utilizan para pactar.

Por otra parte el tiempo tambin tiene su peso, y afortunadamente la resistencia saharaui est ah. La rebelin en las zonas ocupadas, en el da a da, en cada hogar saharaui muestra que por mucho muro que se pone, que por mucho silencio que se haga, que por mucha proyeccin que haga la ocupacin, esta es una sociedad que se llama Pueblo Saharaui. Est en las zonas ocupadas, en el exilio, en la dispora en otros pases, tienen la misma voz, reivindican al nico y mismo representante y tienen el mismo comn denominador de reivindicacin: la independencia.

En las zonas ocupadas la represin, la violacin sigue, crece y cada vez es ms macabra, han hecho deportaciones forzosas de los jvenes, se los llevan a los territorios de Marruecos.

Pues la sociedad saharaui se rebel ante esto. Coincidi con el comienzo de la primavera rabe y no se le di el mismo tratamiento en prensa; sus organizadores son los que han sido recientemente condenados.

El rechazo a esa condena no fue unnime desde Europa, a sabiendas de que esas personas ni son militares, algunos no tenan la mayora de edad cuando fueron detenidos, y tercero, su nico pecado no fue precisamente matar, ni sublevarse. Se distanciaron 20 km de la capital, construyeron un campamento todos los saharauis y, a raz de eso, el resultado es que se prohibi totalmente a los saharauis montar una haima , cuando forma parte de su cultura. Hemos visto y vemos a las mujeres destrozadas a la mujer, la violacin es lo que espera a cada una, incluso matarlas, ya han aparecido tiradas en cualquier calle, y hasta ahora echamos de menos una condena.

Las fuerzas polticas, los parlamentarios, las ongs, las personas individuales, los juristas que han intentado visitar esa realidad, romper ese silencio, han sido deportados. Nadie le pidi cuentas al reino de Marruecos. Han sido expulsados, han sido maltratados, no se les permiti la entrada, han pagado su billete para ir, han dicho claramente a lo que van, no van a agitar, los saharauis estn agitados, no necesitan a nadie que les agite. Son los saharauis los que estn diciendo eh aqu lo que est pasando, es la realidad y es la poltica que est haciendo Marruecos. Sin embargo, la condena penal de los jueces fue una de las ms macabras, de las ms grandes, de manera individual y de manera colectiva. El Comit contra la tortura denunci la realidad que estaban teniendo los hroes de Missi.

Es la nica poltica que sabe hacer la monarqua marroqu, reprimir y dividir. Pero no puede vencer, ni dividindonos, ni matndonos, ni exterminndonos, ni bombardendonos. Un dirigente marroqu lo dijo: habis cogido parte del territorio saharaui, pero no tenis ni el corazn, ni la mente de los saharauis. Y no la van a tener de ese modo y de esa forma, ni de otro modo, ni de otra forma. La van a tener cuando a los saharauis se les respete, se les considere. Podrn encarcelarnos pero no encarcelar las ideas, podrn matarnos pero no matarn las ideas porque nuestras ideas van a traspasar todos los tiempos.

De Marruecos no nos sorprende que no acepte ninguna solucin porque se impuso por la fuerza y seguir por la fuerza, lo que nos sorprende es que el resto del mundo no mueva un dedo o siga indiferente y no de la razn a quien la tiene.

Nos estn avisando de su prximo compromiso ineludible, con lo que debemos terminar. Si desea aadir algo ms estamos a su disposicin.

Nada ms. Muchas gracias por su solidaridad.

Reciba nuestro abrazo solidario para el pueblo saharaui.

