14 intelectuales palestinos opinan sobre los pasos que deben guiar a Palestina

Cul es el prximo paso para Palestina?

Al Jazeera

La decisin del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer Jerusaln como capital de Israel no ha sido una sorpresa para la mayora de los palestinos porque la verdad es que el respaldo poltico y militar de Estados Unidos a Israel es ms antiguo que la ocupacin israel de Palestina. La decisin de Trump, sin embargo, ha vuelto a demostrar que el proceso de paz es una autntica farsa. Y ha dejado ver que la direccin palestina es corrupta, servil y polticamente insolvente.Si el liderazgo palestino asumiera un mnimo grado de responsabilidad emprendera de inmediato una revisin integral en sus filas y activara todas las instituciones de la Organizacin para la Liberacin Palestina (OLP), reunira a todas las facciones bajo el paraguas de la OLP y declarara una estrategia unificada inspirada por la aspiraciones y sacrificios del pueblo palestino.Y si los palestinos deben comenzar de nuevo, lo tienen que hacer con un nuevo discurso poltico, con nueva sangre poltica y una nueva perspectiva de futuro basada en la unidad, la credibilidad y la competencia. Nada de esto puede darse con las mismas caras de siempre, el mismo lenguaje agotado y la misma poltica sin salida.Desde que Trump firm la Ley de la Embajada de Jerusaln el 6 de diciembre muchos intelectuales palestinos han expresado sus ideas sobre cules deberan ser los siguientes pasos adecuados para su liderazgo y su pueblo.Se ha hablado mucho sobre una nueva estrategia palestina. Los funcionarios palestinos han amenazado con empezar a reclamar la solucin de un solo Estado en oposicin a la periclitada solucin de dos Estados, con excluir a Estados Unidos del proceso de paz y dems; pero no hay indicios de que su discurso sea algo ms que transitorio y oportunista.Para este artculo he recabado la opinin de 14 intelectuales palestinos y palestinas independientes de toda Palestina y de la dispora. Aunque pertenecen a diferentes escuelas de pensamiento y provienen de diferentes generaciones y lugares comparten muchas ideas. Los palestinos exigen cambio o, en palabras del renombrado historiador palestino Salman Abu Sitta, entrevistado a continuacin, volver a las races.El desastre de 26 aos de Oslo debera haber enseado a quienes iniciaron el proceso un par de lecciones sobre qu significa ser un liderazgo apto. Debera haber enseado al pueblo palestino que debe alzarse para defender sus derechos inalienables en su pas, Palestina. Tampoco han aprendido sus lecciones.En los ltimos 70 aos el mayor logro del pueblo palestino ha sido demostrar que no somos unos mseros refugiados necesitados de alimentos, refugio y trabajo. Somos el pueblo de Palestina desde Ras al Naqura hasta Um Rashrash. Contamos con el Consejo Nacional Palestino (CNP, cuyos miembros son elegidos segn las Cartas Nacionales de 1964 y 1969). Tambin contamos con el ejecutivo de la OLP elegido por el CNP.No necesitamos inventar una nueva Palestina o una nueva estrategia nacional. Lo que necesitamos hoy es volver a las races. Necesitamos eliminar los pecados de Oslo que han perjudicado a la causa palestina ms que la Declaracin Balfour.Necesitamos que 13 millones de palestinos, la mitad de los cuales han nacido despus de Oslo, estn representados en un CNP elegido y renovado del que pueda florecer una nueva direccin, joven, eficaz y limpia. Debemos respaldar la Conferencia Popular de Palestinos en el Exterior creada en Estambul en febrero de 2017 con el mismo objetivo.Volvamos a las races. Es intil quejarse y culpar a los dems. Es hora de actuar, no de hablar. Hagmoslo.La tarea inmediata es unificar al pueblo palestino dentro de Palestina y en la dispora contra el llamado acuerdo del siglo del presidente estadounidense Donald Trump que se est desarrollando a marchas forzadas delante de nuestras narices. El acuerdo de Trump no es ms que otro intento de legitimar el control israel sobre todos los territorios palestinos y deslegitimar los derechos histricos, nacionales y legales del pueblo palestino, especialmente el derecho al retorno.No debemos centrarnos en si queremos una solucin de dos Estados o un Estado. En lo que debemos concentrarnos es en unir a los palestinos en torno al objetivo de liberar Palestina y desmantelar el proyecto colonial sionista que emplea mtodos brutales como el apartheid y la limpieza tnica para mantenernos bajo control.No podemos ignorar la urgencia de reconstruir la OLP. Los gobiernos israel y estadounidense se han empeado en su destruccin y lo estn consiguiendo. Trabajemos para su reactivacin con una base ms amplia, ms inclusiva, para que se transforme en un organismo que represente a todos los palestinos. No debemos aceptar tampoco la criminalizacin de la resistencia armada.La Campaa Boicot, Desinversin, Sanciones (BDS) es una herramienta crucial en esta lucha pero no puede ser la nica forma de resistencia. Debemos llevar a los funcionarios israeles a la Corte Internacional de Justicia y juzgarlos por crmenes de guerra. Tenemos que deslegitimar la ocupacin y todas sus prcticas, oponernos a Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU y usar todas las herramientas legales para resistir la presin israel y estadounidense.Pero primero debemos poner fin a nuestra gran dependencia de la ayuda extranjera particularmente de la ayuda estadounidense que sirve para domesticar a las ONG y para mantener a la Autoridad Palestina como polica de Israel.Alguien me dijo una vez que estamos dando patadas al caballo muerto de la solucin de dos Estados. Le expliqu que se trataba de un caballo ilusorio inventado por David Ben-Gurion en la dcada de 1920 con fines propagandsticos. Creo que solo hay tres escenarios posibles para la lucha anticolonial:1 - El modelo argelino, muy caro, rara vez exitoso y con escasas probabilidades de que se pueda aplicar en Palestina.2 - El modelo australiano, que implica una victoria relativa para los colonizadores. Este modelo tambin tiene un gran coste, como en el caso de Australia: el genocidio de la poblacin nativa.3 - El modelo del resto del mundo que tuvo xito en Amrica del Sur, Amrica Central, Canad, Sudeste Asitico y Sudfrica. Segn este modelo, se pone fin al colonialismo mediante la creacin de un pas compartido por todos los pueblos del territorio.Solo el tercer modelo puede aplicarse en Palestina y puede poner fin a la opresin sionista. Soy muy optimista respecto al fin del sionismo. Nosotros, los 12 millones de palestinos, y millones de personas ms, nos aseguraremos de que as sea y antes de lo esperado. Ha llegado el momento de reclamar la lucha de liberacin a quienes nos la secuestraron.Los palestinos donde quiera que estemos deberamos adoptar un nuevo enfoque para mejor honrar nuestra causa. Deberamos:1 - Unir a toda nuestra intelligentsia palestina bajo un mismo paraguas para que analice, evale y disee una nueva estrategia capaz de afrontar la actual situacin palestina.2 - Desmantelar la Autoridad Palestina y revocar los Acuerdos de Oslo.3 - Elegir un liderazgo joven y alternativo dentro de la OLP que represente a los palestinos y palestinas de todas partes, capaz de unirnos y de trabajar por la solucin de un solo Estado con iguales derechos para los palestinos.4 - Fomentar todas las formas de resistencia en Palestina ocupada, incluida la resistencia armada, que es compatible con el derecho internacional, hasta acabar con la ocupacin.5 - Movilizar a los palestinos pudientes del exterior para que establezcan un sistema de apoyo moral y financiero a los palestinos de los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusaln, y a los refugiados en el exterior.El juego ha cambiado, en palabras del funcionario de la Autoridad Palestina Saeb Erekat. Cuando el juego cambia los jugadores tambin deben cambiar. En Palestina los jugadores obsoletos deberan retirarse y dejar paso a una nueva generacin valiente que tome las riendas.Si Abbas y el grupo que se apia a su alrededor quieren pasar a la historia como hombres valientes deberan retirarse de la poltica y dejar al personal administrativo que gestione los asuntos cotidianos de los palestinos. Soy consciente de que ello puede contribuir al caos especialmente cuando puede que se est incubando una tercera intifada, pero debe hacerse.Adems los israeles deberan sufrir las amargas consecuencias de sus acciones si se niegan a adaptarse a la solucin de un solo Estado.Es imprescindible una tercera Intifada. Creo que ser un paso hacia la construccin de un Estado democrtico con igualdad de derechos para todos y garante del derecho al retorno de los refugiados palestinos.El liderazgo palestino est atrapado en un crculo buscando desesperadamente la forma de salvar la solucin de dos Estados y un nuevo mediador que reemplace a Estados Unidos para el proceso de paz.Pero implicar a un intermediario indigno fue solo una de las muchas trampas de un proceso diseado desde el principio para detener la resistencia palestina y fomentar la dependencia de la ayuda internacional a cambio de mantener la seguridad y el bienestar de Israel.Lo que necesitamos hoy es que la Autoridad Palestina cese de inmediato toda colaboracin de seguridad con Israel y que la vieja guardia de la AP y de la OLP dejen paso a la joven generacin de palestinos y palestinas que, tanto en la dispora como en la patria, nos pueda guiar en una lucha unificada y popular, hacia los derechos civiles, la libertad, la justicia y la igualdad.Creo que ha llegado nuestro momento y que estamos preparados para convertir la realidad presente del apartheid en un maana con un Estado para toda su gente.Enfoco la desafortunada declaracin de Jerusaln de Trump desde dos perspectivas:Como estadounidense creo que la declaracin no podra haber causado ms dao a la ya deteriorada posicin de Estados Unidos en la regin. Esta accin extraordinaria vuelve a avivar la desconfianza y la condena desde todos los rincones del mundo, ha devuelto la violencia a las calles de Palestina y ha dejado la puerta abierta a que otros actores regionales como Turqua e Irn llenen el vaco poltico.Como palestino veo la declaracin de Trump como una confirmacin de lo que los palestinos venimos diciendo desde hace dcadas: que Estados Unidos est en el lado equivocado de este conflicto y lo ha estado durante 70 aos. Trump est brindando al mundo la oportunidad para que finalmente acte y exija a Israel que rinda cuentas.Los palestinos han demostrado una tremenda madurez poltica en todo esto al no apartarse de una estrategia internacionalmente alineada por la libertad y la independencia en el Estado de Palestina.El pueblo palestino debera adoptar una estrategia en tres mbitos:1 - La estrategia palestina debera basarse en este momento en construir un frente palestino unificado que refleje las aspiraciones de los palestinos y las palestinas. Este frente no debe incluir a las lites que han formado parte del perodo previo porque han demostrado ser una gran decepcin para nuestra gente. Este frente debe representar a los palestinos de todas partes.2 - Los palestinos deben dejar de reclamar una solucin de dos Estados. Deben adoptar una nueva estrategia basada en la obtencin de los mismos derechos en todo el pas y castigar a Israel internacionalmente intensificando la Campaa del BDS, que en los ltimos 10 aos ha demostrado ser muy eficaz.3 - Los palestinos deberan iniciar un movimiento de resistencia popular contra la ocupacin israel a gran escala aprovechando el respaldo que Palestina ha obtenido internacionalmente para que Israel rinda cuentas por sus crmenes contra el pueblo palestino.Lo que hoy en da se denomina plan Trump no es en absoluto un plan de Trump. Es ms bien la continuacin del proyecto sionista basado en la consigna de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra.Es un plan para evacuar a los habitantes indgenas de su tierra a travs de la limpieza tnica, para construir un Estado puramente judo y para acabar con cualquier cosa que se parezca a Palestina.En mi opinin, la nica forma de salir de esta crisis es abolir la Autoridad Palestina y establecer un liderazgo nacional unificado que incluya a todas las facciones de la resistencia y de las bases. Ese liderazgo podr organizar una intifada popular que atraiga la atencin y el apoyo de un gran nmero de personas de todo el mundo, una intifada internacional.El objetivo final de la causa palestina debe ser un Estado nico y democrtico donde todos vivamos en libertad, justicia e igualdad; un lugar al que los palestinos exiliados tambin puedan regresar. En otras palabras, una Palestina post-sionista donde musulmanes, cristianos y judos puedan vivir en armona, seguridad y paz.El aumento global del racismo populista de extrema derecha y la visibilidad que ofrece Trump del indiscutible sesgo estadounidense nos brindan la oportunidad de reafirmar que la nuestra no es una causa de liberacin compleja sino abiertamente antirracista, anticolonialista y anti-apartheid.Creo, por lo tanto, que debemos avanzar a toda mquina con la Campaa del BDS, particularmente para forzar cambios esenciales en las relaciones econmicas y comerciales de Israel a nivel internacional. Los boicots acadmicos y culturales estn sentando las bases para que la opinin pblica acte a favor de aislar a Israel.En definitiva, debemos rastrear el dinero. Si movilizamos el apoyo de una masa crtica de la sociedad civil internacional, especialmente en los pases occidentales que colaboran con Israel (como mi pas, Australia), podremos presionar para que se apliquen sanciones econmicas y desinversiones.Creo que necesitamos una estrategia completamente nueva que rompa con el sistema poltico existente, incluida con la oposicin oslorizada y onegerizada. Un estrategia de no participacin en el sistema poltico actual.La crisis de liderazgo que afecta tambin a todos los partidos polticos est tan profundamente arraigada que el nico camino a seguir es no participar en el actual sistema poltico palestino. De lo contrario, solo seguiremos teniendo un conjunto de opciones muy limitadas, a cul peor, y sin poder alcanzar la autodeterminacin y los derechos de los palestinos. Una de esas opciones limitadas es la solucin racista de dos Estados que, irnicamente, casi consigui el consenso de los partidos polticos [palestinos] existentes.La decisin de Donald Trump de reconocer Jerusaln como la capital de Israel, seguida por el respaldo del partido Likud a la resolucin de anexionarse la mayor parte de Cisjordania, solo nos ha confirmado la falacia del llamado proceso de paz y el mito de la independencia.Por lo tanto, la solucin pasa por romper absolutamente con el discurso de la solucin racista de dos Estados y por respaldar un sistema democrtico e inclusivo basado en la declaracin universal de los derechos humanos, en la democracia y en nuestro derecho a la autodeterminacin. Es decir, un Estado laico y democrtico en la tierra histrica de Palestina, un Estado para todos sus ciudadanos y ciudadanas independientemente de su religin, etnia, gnero, etc.En Gaza ni siquiera podemos plantearnos una solucin a la crisis actual. Creemos que nuestras dificultades no se toman en serio. La anticipacin de nuevos ataques militares israeles est empeorando an ms una atmsfera ya de por s tensa. El aislamiento econmico y el asedio impuestos por Israel, por la Autoridad Palestina y por Estados Unidos nos hacen temer lo peor.Los dirigentes palestinos han perdido la confianza de los palestinos que viven en los Territorios Ocupados y en el exterior. Necesitamos una alternativa, una estrategia global que incluya a los palestinos de todas partes porque la legitimidad de la Autoridad Palestina y de sus decisiones polticas est permanentemente cuestionada, y con razn.Adems los constantes esfuerzos por aislar y boicotear a Israel no son suficientes. Tambin hay que intensificar ese frente.La decisin de Trump sobre el estatuto de Jerusaln es estpida, por decir poco. Pero nunca se hubiera podido producir sin la aprobacin tcita de ciertos pases rabes como Egipto, Arabia Saud y algunos otros Estados del Golfo. Dicho esto, los palestinos, ahora ms que nunca, necesitan hacer valer sus voces.Aqu en Palestina entendemos que lo que se toma por la fuerza solo se puede recuperar por la fuerza y no por un proceso de paz que no ha sido nunca sincero. Israel no ha cumplido jams ninguno de sus compromisos establecidos en acuerdos previos. De hecho, ha seguido hablando de paz mientras expanda los asentamientos ilegales y demola hogares palestinos.Igualmente, Estados Unidos no ha sido nunca justo con los palestinos. Su parcialidad pro-israel se ha hecho notoriamente explcita durante muchos aos. Israel no tiene inters alguno en permitir un Estado palestino, al igual que Estados Unidos no piensa presionar a Israel en ese frente. El nico actor que sigue con la letana de una solucin de dos Estados es el pusilnime liderazgo palestino.El pueblo palestino es valiente, fuerte y constante, y merece un liderazgo igualmente valiente; uno que no tenga miedo a abolir Oslo, a cancelar el reconocimiento de Israel y, s, a reanudar todas las formas de resistencia en Cisjordania como hicimos en Gaza. Debemos poner fin a toda coordinacin de seguridad con Israel, poner fin a las detenciones de palestinos y palestinas, y comprometernos con el proyecto de liberacin nacional.Cualquier acuerdo propuesto y presentado por cualquier mediador, en este caso, Estados Unidos, no es ms que una artimaa para desviarnos de actuar de acuerdo con este principio universal: luchar por la victoria decisiva.Los palestinos que aceptaron propuestas como Oslo provocaron vergonzosas derrotas sucesivas que nuestra gente ha pagado caras en prdida de vidas y de posesiones, todo en vano. Todo lo que han conseguido los que estuvieron a favor de Oslo ha sido ganar muy buenos sueldos, ellos y sus familias.Y an as, el enemigo no ha podido ni podr alcanzar una victoria final y decisiva. La lucha sigue y seguir hasta que salgamos victoriosos y regresemos a nuestra patria. El salvaje vencedor no lo ser por siempre, ni seguiremos vagando por siempre los vencidos.Fuente: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/palestine-180116110352197.html