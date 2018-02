Ruanda se convierte en el primer pas pobre en proporcionar atencin oftalmolgica universal

El diario

La miopa es la afeccin relacionada con la vista ms comn en Ruanda, dolencia que se agudiza en trabajos relacionados con la seleccin de granos de caf EFE

Ruanda se ha convertido en el primer pas con bajos ingresos en proporcionar atencin oftalmolgica universal para su poblacin de 12 millones de personas.

El Gobierno se ha unido a la organizacin Vision for a Nation (VFAN) para capacitar a ms de 3.000 enfermeras y enfermeros del cuidado de los ojos en 502 centros mdicos locales. Los especialistas pondrn gafas o remitirn a los pacientes a clnicas de mbito nacional si la afeccin lo requiere. Los especialistas han visitado cada uno de los 15.000 pueblos de Ruanda.

La doctora Jennifer Yip, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, explica lo importante que es cuidar de la visin de la gente: "Sin la posibilidad de acceder a cuidados de la vista, bsicamente eres ms propenso a terminar ciego".

"Hemos hallado que un 34% de la poblacin de Ruanda podra beneficiarse de algn tipo de cuidado ocular. Estas dolencias van desde sntomas poco importantes hasta otras que requerirn ciruga que cambia vidas".

La miopa es la afeccin relacionada con la vista ms comn en Ruanda, y ms del 80% de las dolencias oculares se consideran evitables. El pas ocupa el puesto 159 en el ndice de desarrollo humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas, y solo el 19,8% de la poblacin tiene acceso a la electricidad.

El doctor Graeme Mackenzie, especialista de Vision of a Nation, explic que las enfermedades relacionadas con la vista que no se tratan, sobre todo en mujeres, atrapan a las familias en un ciclo de pobreza.

"La seleccin de granos de caf es un negocio muy importante en Ruanda", comenta Mackenzie. "Las mujeres suelen trabajar en esta industria y su supervivencia depende de su capacidad para seleccionar los granos de caf. Cuando alcanzan alrededor de los 45 aos pierden su capacidad de ver bien. Por eso empiezan a trabajar peor y se resienten tambin sus ingresos".

"Cuando la persona que mantiene a la familia ya no gana lo suficiente, la familia decide sacar a las nias ms jvenes del colegio para que tambin trabajen en agricultura. De este modo no finalizan sus estudios y el crculo de la pobreza no hace ms que retroalimentarse", apunta.

Los problemas de visin son un desafo importante para la salud y el desarrollo. A nivel global, 253 millones de personas en el mundo conviven con alguna dolencia relacionada con la vista.

Tony Hulton, director ejecutivo de Vision for a Nation, dijo tambin que los cuidados de la vista son esenciales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. "No conseguiremos que todos los pases alcancen su mximo potencial lejos de la pobreza sin cuidados oftalmolgicos. La vista y los problemas de visin son un problema que no se ha abordado y que no suele contar con el apoyo de la gente en general".

"Ruanda est a la cabeza en frica a la hora de proporcionar a sus ciudadanos cuidados asequibles para la vista. Esto ha sido posible gracias a la colaboracin entre el Gobierno de Ruanda y Vision for a Nation. El impacto de esta iniciativa ha sido enorme", ha dicho la ministra de Salud Diane Gashumba.

La siguiente parada de Vision for a Nation ser Ghana. Aunque el hecho de que la poblacin sea mayor y su propia composicin geogrfica sean barreras adicionales para ellos, Hulton estn convencido de lo importante que es el cometido de la empresa. "Queremos centrarnos en los ms vulnerables porque son los que menos posibilidades tienen de tener acceso a soluciones pblicas o privadas", concluye.

Traducido por Cristina Armunia Berges

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/Ruanda-convierte-proporcionar-atencion-universal_0_735277191.html