"Los precios de la comida basura son bajos porque cultivamos monopolios industriales con nuestros impuestos"

- "La agroecologa va mas all del producto ecolgico, porque une al productor con la soberana alimentaria, la justicia social y un sueldo digno", dice Vandana Shiva, filsofa y activista de la agroecologa.

- "Si queremos verdaderamente ser dueos de nuestras vidas, hemos de ser dueos de nuestras semillas. Los biopiratas las acumulan todas por su importancia estratgica".

El 15M le pill en el despacho de Zapatero. Su consejo al presidente fue que bajara a la calle a dialogar, a escuchar. Vandana Shiva era la nica mujer en aquel grupo de asesores. Los dems desaconsejaron rotundamente su propuesta.

En India las mujeres profesionales y universitarias ya no llevan sari, sin embargo ella, en medio de su agenda internacional de lite, aun siendo una intelectual, viste como visten las campesinas ms pobres. Es una mujer menuda con una tremenda confianza en s misma y en ser la voz de los vencidos por la industria agrcola mundial.

Han pasado cuatro dcadas desde que empez a predicar cosas consideradas inslitas en su tiempo. Ahora, tanto en su pas como en el resto del mundo, se la lee y escucha con fervor en salas abarrotadas de un pblico que, gracias a su esfuerzo, ya conoce a la perfeccin conceptos agrarios y bioticos, de soberana alimentaria, de justicia social y, sobre todo, de justicia ambiental.

Shiva ha acuado trminos como biopiratera, agroecologa y democracia de la tierra, y se ha convertido en la pesadilla de los gigantes de la ingeniera gentica (en particular Monsanto), luchando por la proteccin de la biodiversidad mundial y por los campesinos que se suicidan o se arruinan a causa de ellos. Ha triunfado contra la piratera del arroz Basmati, del rbol Neem y del trigo en India, as como en la reduccin del nmero de suicidios de campesinos en Kerala, India.

Mientras en su pas muchos la descalifican como "antiprogreso", ella se mueve con agilidad entre universidades, gobiernos, ONG y activistas. Tiene un premio Right Livelihood, es autora de 22 libros, y fundadora de muchas redes polticas (muchos son bancos de semillas), adems de su granja instituto Navdanya.

Capitan Swing acaba de publicar en Espaa Quin alimenta realmente al mundo. El fracaso de la agricultura industrial y la promesa de la agroecologa. Actualmente se bate contra el gigante que ha emergido de la fusin de Bayer y Monsanto.

Cientficos del entorno de National Geographic parecen estar adelantando el final del deshielo de los polos a una horquilla entre 4 y 10 aos, eso es

Eso no es el futuro, como nos dicen, ni una pesadilla, eso es nuestro presente. No queremos verlo pero as es. Por eso insisto en que lo primero que puede revertir sus consecuencias es preservar la biodiversidad de la tierra. Y no disminuir la biodiversidad, como hacemos con el modelo extraccionista y de produccin industrial de alimentos en el que an seguimos. El camino a seguir es aumentar la resiliencia de los ecosistemas preservando su equilibrio natural. Sin diversidad gentica no podemos sobrevivir al cambio climtico.

La agricultura ecolgica comenz buscando un modelo socioagroalimentario, pero ahora parece importar ms el aspecto saludable y el reciclado, dejando atrs reducir el transporte kilomtrico y la explotacin econmica. Cuando llega a las ciudades el producto ecolgico todava es caro y a veces ha dado la vuelta al mundo. Qu lo diferencia del modelo agroecologico?

La produccin ecolgica no es un producto, es un proceso con retorno para la tierra y la comunidad. El modelo agroecolgico es la aplicacin de la visin ecolgica a la economa. Necesitamos que ambas partes, las comunidades que producen y las redes honorables que distribuyen, sean reconocibles por la otra. El comer y el mercado se han de encontrar y permanecer unidos, esto es imprescindible para que se d el cambio que asegure la biodiversidad y la fertilidad de la tierra y el acceso al alimento de todas las comunidades planetarias.

Lo agroecolgico va mas all del producto ecolgico, porque une al productor con la soberana alimentaria, la justicia social y un sueldo digno. Va ms all de producir sin residuos. Por ejemplo el cultivo hidropnico no es ms ecolgico por no consumir terreno, pues es altamente dependiente de la qumica y se hace en bandejas de porexpan. Pero la industria lo est adoptando a grandsima escala y dice que es ms ecolgico, pero son plantas que no tocan la tierra y estn pensadas por el hombre en su totalidad desde una idea de carencia.

En mi libro desmitifico cada uno de los principios del modelo industrial y las falsas creencias, como que los pesticidas son imprescindibles, que nos llevan a una destruccin planificada de nuestra existencia. Uno de ellas es que la tierra escasea. Los cultivos hidropnicos, hechos sin tierra, no pueden darnos la cosecha mundial que necesitamos. Pero la tierra frtil esta siendo destruida por la agricultura industrial que es un sistema que niega la fertilidad de la tierra y defiende que slo con fertilizantes qumicos es capaz de producir. Con el agua pasa lo mismo. No escasea, la hemos destruido. Por eso Bill Gates ha sido convencido para repetir el modelo fallido de la Revolucin Verde en frica.

Si la produccin ecolgica supone absorcin de gases invernadero, reconocerlo lo desvirtuara para hacer bonos de aire puro?

La agricultura industrial rompe muchos ciclos y uno de ellos es el de la emisin de gases y absorcin de las emisiones. Absorbe menos carbodixidos, cosa que s hace la agricultura ecolgica que sirve para absorber y cerrar el ciclo. Desde que publiqu Soil not oil, he sido contactada por algunos gobiernos y debo decir que el ms proclive a promover esta idea es Alemania.

Estoy a favor de que se promocione la agricultura ecolgica como la solucin, pero estoy en contra de hacer bonos ecolgicos y que los pequeos agricultores sean controlados por la filosofa de Wall Street, porque la Bolsa producira explotacin y para crear certificados limpios apareceran granjas gigantes que requieren mucha demanda de petrleo, como ya hemos visto en Kioto.

Yo prefiero pensar en grandes zonas del mundo proclamando que no van a emitir, zonas libres de emisiones, apoyadas por la economa pblica. Respecto a la contaminacin producida por las granjas crnicas industriales, creo que toda persona no vegana debiera declarar pblicamente su rechazo a la existencia de estas granjas.

La reciente fusin de Bayer y de Monsanto ha provocado el repentino control del 35% del mercado global de semillas de maz, el 28% de las de soja, el 70% de las de algodn y el 69% de las tolerantes a herbicidas.

Solo la firma de la fusin ya ha subido el precio de todas las semillas un 5,5%, y las de algodn un 20%. Si queremos verdaderamente ser dueos de nuestras vidas, hemos de ser dueos de nuestras semillas. Nos estamos quedando sin semillas, los biopiratas las acumulan todas por su importancia estratgica.

Hoy la concentracin de poder es de tres grandes empresas mundiales que monopolizan este bien de la humanidad. Hemos de preguntarnos quines son los grandes zares y quines los nuevos siervos? Si miramos el caso de el inexplicable uso del veneno glifosato en Europa, la razn detrs de esta victoria solo se llama poder econmico e influencia poltica.

Monsanto tambin ha comprado la gran base de datos Clime Data, que le proporciona algoritmos y patrones del clima. Plantix es una aplicacion informtica que detecta plagas, y proporcionando una foto de la planta te indica qu producto aplicar, cuando 200.000 personas mueren al ao por el efecto de los pesticidas. Seguimos exportando pesticidas y devastacin.

Dice usted que el 75% de las enfermedades crnicas viene de la comida industrial.

Cuando la comida contiene todos sus micronutrientes, la gente no tiende a enfermar. Cuando el sistema que los produce no se autocuestiona los mtodos abusivos que utiliza para crear alimento barato, la enfermedad es una consecuencia inmediata y epidmica de tanta avaricia.

Seguimos colonizando y toxificando sobre falsas premisas y nuestra tierra no est muerta, est bien viva. Hoy incluso sabemos que sus races soportan y llevan nutricin a todo el ecosistema mas all de 12 kilmetros por debajo del suelo. La supuesta Revolucin Verde, que dio una segunda vida a la industria armamentstica de la II Guerra Mundial, ponindola otra vez en circulacin en forma de productos qumicos para la tierra, es la base ideolgica de nuestra catstrofe ambiental, climtica y de salud humana.

Un ejemplo es que la agricultura qumica industrial es dependiente de los subsidios pblicos europeos. Los precios de la comida basura son bajos porque cultivamos monopolios industriales con nuestros impuestos sin saberlo. Lo que recibimos a cambio son enfermedades crnicas.

El coste real de lo que comemos se ha camuflado detrs de sus precios tan baratos durante mucho tiempo, pero el nmero de enfermedades que estn aflorando y el coste que eso supone para la sanidad de nuestros pases sigue interesando a las grandes fusiones de industrias alimentarias y farmacuticas.

Amazon acaba de comprar Whole Foods, que fue el supermercado pionero en comercializar alimento ecolgico en EEUU, y tiene la red de consumidores especficos para el sector que ya quiere comer orgnico mas grande del pas. El mercado se est asegurando tambin a los que no quieren comer su comida basura.

En mi red de agricultores en India (Navdanya) los agricultores ganan 10 veces ms, por el simple hecho de ser dueos de sus semillas y tener un mercado propio y una comunidad de apoyo.

Acaba usted de presentar ante la Comisin India de la Competencia sus ltimas objeciones contra el efecto de la fusin de Monsanto y Bayer para la soberana y alimentacin mundiales y para los derechos de los campesinos indios y de todo el mundo.

No es difcil hacer la revolucin. La lucha de la gente contra el poder es la lucha de la gente contra el olvido. Cuando era estudiante y durante 11 aos despus, dos compaeros de universidad y yo conseguimos que una gran multinacional agrcola se doblegara ante nuestro sencillo poder de resistir. La verdadera revolucin es decir al mundo que, aunque hayamos cruzado los lmites, esta es nuestra casa y la de las futuras generaciones por venir. Rechazar extinguirnos es la ms alta de las revoluciones.

