El presidente de Ghana y lo que Occidente quiere or

Umoya

Un vdeo ampliamente difundido por las redes sociales muestra, supuestamente, al presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, haciendo comentarios polmicos e impactantes a su invitado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante una conferencia de prensa conjunta en diciembre de 2017 en Accra. Aqu est el problema: el discurso de Akufo-Addo no fue en absoluto polmico ni impactante. De hecho, dijo exactamente lo que Occidente quiere or: frica es pobre a da de hoy por depender de la ayuda extranjera, pero aprecia de verdad la ayuda de Europa.

En el vdeo, despus de la pregunta sin pretensiones de un periodista por los lazos entre frica y Francia, el presidente ghans pronunci un pequeo discurso cuyo prlogo deca lo siguiente: Espero que los comentarios que voy a hacer no ofendan demasiado a quien pregunta ni a ninguno de los aqu reunidos.

Qu dice realmente Akufo-Addo? l simplemente afirma que Ghana y frica deberan trazar un camino que nos gue en cuanto a cmo lograr el desarrollo de nuestros pases. Qu resulta polmico o impactante de esa presunta reflexin? Los lderes africanos han insistido en la autonoma econmica y poltica desde que los europeos ocuparon y explotaron el continente hace no ms de medio siglo en la mayora de los lugares (y menos an en el sur de frica).

Akufo-Addo habla de la falta de comprensin del funcionamiento del capitalismo y de la teora y la prctica de la resistencia al neoimperialismo, palabras que muchos usuarios de las redes sociales han interpretado como extremistas. A los espectadores les debera sorprender que el presidente francs asintiese con aprobacin durante las patticas declaraciones de Akufo-Addo. Adems, el presidente ghans se congraci consigo mismo al aclarar que los africanos a caballo regalado, no le vamos a mirar el diente, pero que no deberan confiar en la generosidad y la caridad de los contribuyentes europeos. Aderez su breve discurso con unas expresiones de moda de austeridad ─como la necesidad de una rendicin de cuentas africana en lugar de mendigar─ que seguramente deleitasen a Macron y, en un ltimo y triste descargo de responsabilidad, Akufo-Addo asegur a la audiencia que soy, como vosotros sabis, un gran amigo de Francia. Soy francfilo!.

Quin es Nana Akufo-Addo? Puede que su afinidad con Francia se consolidara en la dcada de los setenta, cuando trabaj para un bufete de abogados internacional en Pars. Despus de una larga carrera en el mbito del derecho y la poltica y de haber perdido las dos elecciones anteriores, el pasado diciembre Akufo-Addo fue elegido presidente de Ghana como lder del partido de derechas Nuevo Partido Patritico (NPP). El NPP se origin a partir de varias encarnaciones de partidos polticos elitistas y etnocntricos que cuentan con una historia despreciable de presin poltica para posponer la independencia en la dcada de los cincuenta, resistirse a las polticas panafricanas de Kwame Nkrumah en los aos sesenta y buscar el dilogo con el rgimen racista del apartheid en Sudfrica a principios de los setenta. Actualmente recibe con los brazos abiertos las polticas y las economas del neoliberalismo y se modela a s mismo tras los partidos conservadores de Europa favorables para las empresas. En resumen, Akufo-Addo no es extremista: tiene ms en comn con los presidentes franceses que con los agricultores ghaneses.

Como historiador, no puedo resistirme a mostrar la diferencia que se observa entre la conferencia de prensa de Akufo-Addo y Macron y una interaccin mucho ms significativa entre los lderes africanos de habla francesa y los lderes europeos hace 57 aos en lo que hoy es Kinsasa. Durante las celebraciones del da de la independencia, el primer ministro de la Repblica Democrtica del Congo, Patrice Lumumba ──quien, adems, fue el primero en ocupar este cargo─, pronunci un discurso verdaderamente polmico que sorprendi a su invitado, Balduino, rey de Blgica, cuando dijo lo siguiente: Ningn congoleo olvidar nunca que la independencia se gan gracias a la lucha; una lucha perseverante llevada a cabo da tras da; una lucha en la que nos mostramos impertrritos ante la el sufrimiento y no escatimamos ni en fuerzas ni en sangre.

Nadie niega que los africanos deban elegir su propio destino, pero Akufo-Addo simplemente estaba justificando la responsabilidad de Macron y Francia y de Occidente por la difcil situacin en la que se encuentra frica. Habra sido mucho ms polmico e impactante si Akufo-Addo hubiese aprovechado la oportunidad para hacer frente a Macron por la deuda que Francia tiene con frica por la trata de esclavos y la colonizacin; su historia de proveer de armamento y de defender a dictadores como Mobutu Sese Seko y Blaise Compaor; y la complicidad de las empresas francesas en la corrupcin cotidiana. En un mundo sin Thomas Sankara ni Fidel Castro ─autnticos antiimperialistas que exigieron reparaciones a Europa y forjaron polticas de desarrollo econmico autnomas─ resulta deprimente que las declaraciones inofensivas y contraproducentes de Akufo-Addo se malinterpreten como polmicas o impactantes. Ojal Walter Rodney siguiera con nosotros para ensear al presidente ghans cmo Europa subdesarroll a frica.

Fuente: Africa is a Country, Ghanas President and what the West wants to hear, publicado el 6 de diciembre de 2017.

Traducido para UMOYA por Esther Ugarte Aceituno (Universidad de Salamanca).