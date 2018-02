Ftima Shehu guarda silencio y cierra los ojos unos segundos. Busca esa palabra que le permita describir con precisin el rompecabezas en que se ha convertido el conflicto que azota el lugar que la vio nacer. El lugar donde vive y ejerce su activismo: Borno, al noreste de Nigeria. "La insurgencia [de Boko Haram] lo ha impregnado todo. Es la primera vez que nos golpean estos niveles de destruccin", resume.

Shehu abre los ojos y despus, habla. Lo hace, dice, por todas y cada una de las mujeres de su regin. Las que la empujaron a convertirse en abogada en su juventud, cuando se remova cada vez que presenciaba un caso de violencia machista. Las mismas que hoy, insiste, son "las ms golpeadas" por la guerra que desde 2009 ha forzado la huida de ms de dos millones de personas.

Con ellas trabaja en los campos de desplazados de la capital, Maiduguri. Se empea en que conozcan sus derechos, les explica lo importante que es "romper el silencio" sobre los abusos que sufren para que se haga justicia. "Las mujeres estn siendo utilizadas reiteradamente como armas en Nigeria, tanto por los militares como por los grupos insurgentes", denuncia la letrada.

Shehu, directora de una red que agrupa a ms de 100 organizaciones sociales en Borno, ha estado en Madrid y Barcelona esta semana para participar en varios encuentros organizados por Oxfam Intermn.

Segn estudios de la ONG, seis de cada diez mujeres dicen haber experimentado una o ms formas de violencia de gnero en la regin. Los abusos contra las mujeres y las nias, desde matrimonios forzados hasta las agresiones sexuales, se han disparado, tambin entre la propia poblacin desplazada.

"Muchas mujeres son violadas en los campos donde se refugian. Recibimos denuncias diarias de violencia, tambin por parte de los grupos de defensa civiles residentes organizados para defender sus comunidades. Han ido ganando relevancia y se aprovechan de su posicin para violar a muchas mujeres y nias", relata Shehu.

Un grupo de mujeres recogiendo agua de un punto de distribucin construido por Oxfam Intermn en la comunidad de Tataverom donde miles de personas buscaron refugio. Pablo Tosco/Oxfam Intermn

La abogada recuerda el caso de Amina (nombre ficticio). La joven, segn la activista, fue violada por un agente de polica en uno de los campos en los que trabajaba en 2016. "No se lo cont a nadie hasta que descubri que estaba embarazada. Todos saban que no estaba casada, as que no tuvo otra opcin. No pudimos hacer nada para que se hiciera justicia porque nos enteramos tarde. Y sin pruebas, que en estos casos son cruciales, no podemos ir a los tribunales", relata.

Por esta razn, reitera, se vuelve fundamental que las mujeres sepan de antemano cules son sus derechos. "Todas las partes quieren explotarlas sexualmente, pero lo ms importante es que estas mujeres sean capaces de romper el silencio. Es la nica manera que tenemos de frenar las atrocidades que cometen contra ellas", insiste.

Segn Shehu, es muy comn que, al igual que Amina, las mujeres tarden meses en denunciar que han sido vctimas de una violacin. "Se debe a una cultura de aceptacin de esta violencia como algo normal. Adems, las mujeres no hablan por miedo al estigma. Y por otro lado, nuestro sistema de justicia es lento. Sienten que es mejor permanecer calladas a que todo el mundo sepa su historia", explica la defensora.

Se calcula que en la regin del Lago Chad ms de 11 millones de personas requieren ayuda humanitaria y ms de 7 millones estn, segn Oxfam, en riesgo de hambruna. De nuevo, la situacin impacta de una forma especial sobre las mujeres. "A menudo llegan a los campos tras estar capturadas y no tienen nada. Qu hacen? Hemos escuchado historias de mujeres que se ven empujadas a tener relaciones sexuales para poder comprar comida, para poder sobrevivir", seala Shehu.

En los ltimos meses tambin se ha incrementado el uso de mujeres y nias en ataques suicidas por parte de Boko Haram. Un total de 4.000 han sido secuestradas. En 2014, tras aos de violencia, Nigeria recibi la atencin del mundo cuando un grupo de nias fueron raptadas en la comunidad de Chibok.

Para Shehu, es necesario ampliar el foco. "No solo son las chicas de Chibok. En este momento en el que estamos hablando hay nias que estn siendo raptadas. A diario se denuncian desapariciones. Nias que van a por lea y no vuelven jams. Muchos desplazados dicen que no saben dnde estn sus hijas, sus esposas, que se las llevaron", apunta.