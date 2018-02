La polica de Kenia lanza gas lacrimgeno a los manifestantes contra el apagn informativo

Hoy es la sptima jornada consecutiva de apagn de diferentes cadenas, cuyas emisiones fueron suspendidas por el Gobierno por cubrir la ceremonia en la que el lder de la oposicin Raila Odinga se autoproclam "presidente del pueblo"

La Polica de Kenia ha dispersado con gases lacrimgenos a los manifestantes que protestaban contra el apagn informativo y las detenciones de miembros de la oposicin ante la oficina del ministro de Interior, Fred Matiang'i, informan medios locales.

Hoy es la sptima jornada consecutiva de apagn de las cadenas NTV, KTN News, Citizen TV e Inooro, as como de sus emisoras de radio afiliadas, cuyas emisiones fueron suspendidas por el Gobierno por cubrir la ceremonia en la que el lder de la oposicin, Raila Odinga, quien no reconoce el resultado de las elecciones de agosto y octubre de 2017, se autoproclam "presidente del pueblo".

A pesar de que Matiang'i anunciase que las retransmisiones permaneceran apagadas "hasta nueva orden" mientras se investigaba la "seria violacin de la seguridad" que haba supuesto la cobertura de la ceremonia, el Supremo orden restablecerlas hasta que se viese el caso en juicio, el prximo da 14, tras un recurso interpuesto por un activista.

Los manifestantes tambin protestaban contra la detencin de varios miembros de la coalicin que dirige Odinga, la Sper Alianza Nacional (NASA, siglas en ingls), por haber colaborado en la ceremonia.

Uno de ellos, el abogado Miguna Miguna, que sell el juramento de Odinga y permaneci junto a l mientras lo pronunciaba, no ha sido liberado bajo fianza, pese a que el Tribunal Supremo lo ordenase el pasado viernes, el mismo da de su arresto.

La Justicia keniana orden que la Polica trasladase a Miguna a los juzgados de Milimani, en Nairobi, antes de las 14.00 hora local de hoy (11.00 GMT), mientras que los medios locales aseguran que la NASA presentar hoy una demanda contra el Estado por ignorar las rdenes judiciales.

Segn su abogado, Miguna habra sufrido un ataque de asma mientras estaba bajo custodia policial y los agentes habran impedido que se le administrase la medicacin necesaria.

La Polica tambin detuvo a los diputados opositores TJ Kajwang, a quien posteriormente dej en libertad bajo fianza, y a George Aladwa, liberado sin cargos.

Todos ellos haban acudido a la ceremonia de autoinvestidura, en la que Odinga se autoproclam haciendo caso omiso a las advertencias de la Fiscala de que podra incurrir en un delito de traicin, penado con la muerte (aunque el pas no ejecuta a ningn preso desde 1987).

La NASA mantiene que Odinga venci en las elecciones de agosto de 2017 -impugnadas con xito ante el Tribunal Supremo- con unos resultados alternativos que le dan 8,1 millones de votos, por delante de los 7,8 que habra obtenido el presidente, Uhuru Kenyatta.

Sin embargo, la NASA boicote la repeticin de las elecciones, celebradas en octubre de 2017, y la abstencin de sus votantes hizo que Kenyatta, en el cargo desde 2013, arrasara con el 98 % de los votos y fuera investido presidente un mes despus.

