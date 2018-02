Costa de Marfil

Las comunidades que afectadas por el vertido de residuos txicos necesitan respuestas

Amnista Internacional

Once aos despus del vertido de 540.000 litros de residuos txicos en Abiyn, la capital econmica de Costa de Marfil, las vctimas siguen sin conocer los posibles efectos a largo plazo para su salud, ha declarado hoy Amnista Internacional, tras la publicacin de un informe muy esperado del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).



Ms de 100.000 personas necesitaron asistencia mdica despus de que una empresa local contratada por el gigante de las materias primas Trafigura vertiera residuos txicos en diversos lugares de Abiyn en agosto de 2006. Los sntomas incluan dificultades respiratorias y quemazn en la piel, y hasta la fecha las personas afectadas se quejan de problemas graves de salud que creen estn relacionados con el incidente, como problemas cutneos y oculares.



Pese a ello, el gobierno de Costa de Marfil nunca ha hecho un seguimiento de las vctimas para evaluar si sufran efectos a largo plazo para la salud. El informe del PNUMA, que fue encargado por el gobierno y se ha elaborado tras una auditora medioambiental de 17 lugares afectados por el vertido, recomienda encarecidamente que el gobierno de Costa de Marfil lleve a cabo un estudio de salud representativo de las personas afectadas y considere la necesidad de hacer un seguimiento mdico a largo plazo.



Las vctimas de este desastre estn abandonadas y viven bajo el temor y la incertidumbre desde hace ms de un decenio.Es absolutamente inaceptable que, tantos aos despus, sigan sin saber los posibles efectos para la salud a largo plazo, ha afirmado Lucy Graham, investigadora de Amnista Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos.



La peticin del PNUMA de que se haga una evaluacin de salud justifica los llamamientos que hacen al gobierno desde hace tiempo las comunidades locales para que acte. El gobierno de Costa de Marfil dio un paso adelante al encargar el informe del PNUMA, pero ahora tiene que aplicar las recomendaciones que contiene. La poblacin de Abiyn lleva demasiado tiempo esperando con temor.



A peticin del gobierno de Costa de Marfil, el PNUMA y la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) organizarn en marzo una reunin de expertos en salud pblica para analizar los efectos del vertido para la salud y considerar la necesidad de un seguimiento mdico a largo plazo de las vctimas.



Amnista Internacional lleva varios aos pidiendo un seguimiento mdico y ha recopilado una lista de recomendaciones sobre estudios y seguimiento de salud para la reunin de expertos en salud pblica.



La organizacin pide al gobierno de Costa de Marfil que encargue un estudio mdico para evaluar los efectos sobre la salud a largo plazo del vertido e implemente un plan para hacer un seguimiento mdico a largo plazo de las personas afectadas.



Adems, Amnista Internacional pide al gobierno neerlands que proporcione fondos para esta labor porque, seis semanas antes de que se produjera el vertido de residuos en Abiyn, las autoridades neerlandesas permitieron que Trafigura los exportara desde msterdam a pesar de saber que eran peligrosos y que requeran un tratamiento especializado.



Sigue habiendo preguntas sin respuesta

Las labores de limpieza y tratamiento en algunos de los sitios afectados por el vertido continuaron incluso en 2015 y 2016. El informe del PNUMA, que es la primera evaluacin independiente del xito de estas operaciones, concluy que los niveles de contaminacin no superaban las normas nacionales o internacionales que exigen seguir con la limpieza. No obstante, el PNUMA seala que esto no excluye la posibilidad de que la comunidad siga estando afectada por efectos para la salud derivados de la exposicin a los residuos txicos en 2006.



Aunque estas conclusiones sern un alivio para quienes viven o trabajan cerca de los lugares donde se hicieron los vertidos, no son ms que la punta del iceberg. La poblacin de Abiyn ha esperado diez aos para saber si estas zonas son seguras... y an hay muchas cosas que no sabe, dijo Lucy Graham.



Expresamos nuestra satisfaccin por las respuestas que ha proporcionado el informe del PNUMA, pero sigue habiendo preguntas sin respuesta: Qu haba exactamente en los residuos txicos vertidos en Abiyn? Cules son las consecuencias sanitarias del vertido y de las prolongadas operaciones de limpieza? Slo cuando las comunidades afectadas tengan todos los datos podrn seguir realmente adelante con su vida.



Si desean un resumen sobre el desastre, sus efectos sanitarios y medioambientales, y la lista completa de las recomendaciones de Amnista Internacional sobre estudios y seguimiento sanitarios, consulten el nuevo documento A Toxic Legacy.



Informacin complementaria

La multinacional petrolera Trafigura produjo los residuos txicos a bordo de un barco en alta mar como parte de un proceso de refinado de petrleo crudo. La empresa coordin las operaciones desde su oficina en Reino Unido.



Tras intentar infructuosamente deshacerse de los residuos en msterdam y Nigeria, Trafigura contrat a una empresa local en Abiyn para que los eliminara. La empresa local termin vertiendo los residuos en Abiyn, envolviendo la ciudad de un olor nauseabundo y desencadenando el pnico generalizado. Los lugares donde tuvo lugar el vertido tuvieron que ser sometidos a intensas labores de limpieza y descontaminacin. Trafigura nunca ha revelado toda la informacin que posee sobre el contenido de los residuos, incluidos sus efectos potenciales.



En junio de 2012, el gobierno de Costa de Marfil pidi al PNUMA una auditora medioambiental de los lugares afectados por el vertido. El objetivo principal de esta auditora era evaluar si los lugares seguan representando un riesgo medioambiental o de salud pblica, ms que relacionar la contaminacin de los lugares con el vertido de residuos txicos en s.



El vertido de los residuos txicos constituye una violacin del derecho a la salud de la poblacin de Abiyn. Amnista Internacional considera que Costa de Marfil y Pases Bajos incumplen su obligacin de ofrecer a las vctimas del vertido un recurso efectivo para dicha violacin. En concreto, a pesar de que el gobierno neerlands no impidi que Trafigura exportara los residuos, no ha trabajado con el gobierno de Costa de Marfil para apoyar el seguimiento sanitario, ofreciendo, por ejemplo, financiacin o asistencia tcnica.



Trafigura niega cualquier responsabilidad sobre el vertido y sostiene que crea que la empresa local eliminara los residuos de forma segura y legal. Tambin niega enrgicamente que el vertido pueda haber tenido efectos graves o a largo plazo para la salud.

