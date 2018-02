Tropas israeles en jeep cazan a un adolescente palestino y le disparan a la cabeza

Como un safari

Haaretz

Un nio que arroj piedras a los jeeps del ejrcito israel sufri el castigo de ser ejecutado por un soldado; fue la tercera vez en las ltimas semanas que los soldados apuntaron a las cabezas de los nios que lanzan piedras.El campo de exterminio del adolescentees un terreno baldo en la remota aldea de Al-Mughayyir, al norte de Ramala. Alguien una vez plane construir una casa all, pero no lleg ms all de unas varillas de hierro y un muro de contencin. El nio corri por su vida entre esas varillas, perseguido por dos vehculos acorazados de las Fuerzas de Defensa de Israel [el ejrcito]. La persecucin termin cuando la puerta de uno de los vehculos se abri y un soldado apunt su rifle directo a la frente de Laith desde un alcance de 20 metros. Dispar una bala y mat al adolescente, del mismo modo que se caza y se embolsa a un animal en un safari.Un nio de 16 aos que soaba con convertirse en portero de ftbol lanz piedras a un jeep y sufri el castigo de la ejecucin a manos de un soldado, tal vez para darle una leccin, quizs como venganza. La bala de acero recubierta de goma di en el punto exacto al que apuntaba: la frente del nio, sobre su ojo izquierdo, y tuvo el resultado previsto: Laith cay al suelo y muri poco despus. El destacado francotirador de las FDI podra haber apuntado a sus piernas, haber usado gases lacrimgenos o haber intentado detenerlo de otras maneras. Pero eligi, en lo que parece ser un patrn casi estndar en las ltimas semanas en esta zona, disparar una bala directamente a la cabeza.As es como los soldados dispararon contra dos adolescentes llamados Mohammed Tamimi , uno de Nabi Saleh y el otro de Aboud, hiriendo gravemente a ambos. El ltimo todava est hospitalizado en grave estado en un hospital de Ramala; el primero est convalesciente en su casa, con parte de su crneo perdido.Laith Abu Naim ahora yace en la tierra, en el cementerio de su aldea.El campo de exterminio se encuentra en la plaza principal de Al-Mughayyir, que est vaca de casi cualquier cosa, excepto una tienda de comestibles. El propietario, Abdel Qader Hajj Mohammed, de 70 aos, fue testigo presencial de la muerte del adolescente. Dos de los amigos de Abu Naim estaban con l, pero no vieron el momento del disparo: haban trepado por el sendero de tierra que desciende de la plaza hacia las casas del poblado. Los dos compaeros de clase, Majid Nasan y Osama Nasan, adolescentes esculidos de 16 aos, estn ahora dando testimonio a un investigador de la Cruz Roja Internacional, Ashraf Idebis, que ha venido con un colega europeo para investigar las circunstancias del asesinato del 30 de enero.Los dos adolescentes visten camisetas azules con la fotografa de su amigo muerto impresa y llevansobre los hombros. Los signos del trauma todava estn grabados en sus rostros, junto con la barba incipiente. El pupitre en el que estaba sentado Laith en el saln de clases est vaco, y sus amigos han colocado en l su fotografa, como si an estuviera con ellos. El domingo de esta semana se celebr una ceremonia en su memoria en el patio de la escuela.ste es un poblado pobre de 4.000 habitantes, cuyos residentes viven principalmente de lo que queda de sus tierras agrcolas, rodeadas de colonias y de puestos de avanzada de colonos cuya expansin en esta regin el valle de Shilo ha sido particularmente salvaje. La localidad palestina vecina, Turmus Ayya, es prspera; algunas de sus casas son mansiones de lujo que permanecen clausuradas mientras sus dueos viven en el exilio en Estados Unidos.Por la tarde, unas pocas docenas de nios y adolescentes de Al-Mughayyir caminaron en direccin al camino Allon, aproximadamente a un kilmetro del centro del pueblo, donde arrojaron piedras y quemaron neumticos. Desde que el presidente de Estados Unidos Donald Trump reconoci a Jerusaln como la capital de Israel en diciembre, los disturbios han estallado casi a diario, incluso en esta localidad sitiada.El da en cuestin, las fuerzas israeles repelieron a los jvenes con gases lacrimgenos, y dos jeeps los persiguieron mientras se retiraban hacia el pueblo. La mayora de los jvenes se dispersaron en todas direcciones. Laith qued casi solo en el terreno, frente a los jeeps. Haba decidido tirar una piedra ms a los vehculos antes de escapar. Avanz a travs de las varillas de hierro hacia el jeep que se haba detenido al otro lado, lanz su piedra y comenz a correr. Hajj Mohammed, de la tienda de comestibles que da hacia la plaza, relata que uno de los soldados, aparentemente el que estaba al lado del conductor, abri la puerta, apunt con su rifle y dispar una ronda solitaria.En la plaza se halla el casco de un vehculo comercial que perteneci a Leiman Schlussel (una distribuidora de dulces en Israel), ahora pintado de marrn y que sirve como puesto de falafel. Cuando visitamos el sitio el lunes, las puertas del vehculo estaban cerradas con candados. Laith aparentemente intent refugiarse detrs de la vieja carrocera, pero no lo logr.Subimos al techo del edificio donde se encuentra la tienda de comestibles, algunos de cuyos apartamentos estn sin terminar, y observamos el escenario: el camino Allon, las colonias y sus puestos de avanzada circundantes, incluyendo Adei Ad y Shvut Rachel, y el terreno valdo con la construccin inconclusa, del cual brotan las varillas de hierro.Hasta que tena 10 aos, a Laith no le dijeron que su madre haba muerto; l crea que su abuela era su madre y su abuelo su padre. Incluso despus continu dicindoles pap tanto a su abuelo como a su padre, usando trminos diferentes: Yaba para su abuelo, Baba para su padre.Haitham trabaja para una empresa de infraestructura en la colonia Modiin. Vea a Laith cada fin de semana, cuando el chico iba a Beit Sira. Vio a su padre por ltima vez cuatro das antes de que lo mataran. Ese fatdico da de la semana pasada, la ta de Laith telefone a su padre para decirle que el nio haba sido herido. Haitham corri al hospital en Ramala, donde vio a los mdicos luchando en vano para salvar la vida de su hijo., dice Fathi, el abuelo de Laith. Fathi estudi cocina en Tadmor, la tradicional escuela de administracin hotelera, en Herzliya [Israel]; la firma de Rehavam Zeevi, el ex general del ejrcito, que era entonces ministro de turismo (y fue asesinado en 2001), figura en su certificado de graduacin. Hasta hace poco, Fathi, que tiene 65 aos, trabajaba como cocinero en el Hotel Metropole de Jerusaln.Alguien trae los guantes de portero de Laith: verdes y blancos, y muy gastados por el uso. Le gustaba que le tomaran fotos; su padre nos las muestra. Era un chico hermoso, con el cabello negro derramado sobre la frente. Aqu est en el tobogn acutico de Al-Ouja. Era el portero del equipo de la escuela, era fan del Barcelona, ​​y tambin le gustaba nadar. Al igual que todos los nios en esta regin, la nica playa que vio en su vida fue en el Mar Muerto. [1] Su abuelo dice que cada vez que estallaban los disturbios en Al-Mughayyir, sala a llamar al chico para que volviera a casa. No lo hizo el martes pasado, porque pens que Laith estaba en la prctica de ftbol.La Unidad Portavoz del ejrcito declar esta semana, en respuesta a una pregunta de Haaretz: El 30 de enero se produjo un disturbio violento en el que participaron unos 30 palestinos, quemando neumticos y arrojando piedras a las fuerzas del ejrcito adyacentes al pueblo de Al-Mughayyir. Las fuerzas respondieron con medios para dispersar manifestaciones. Conocemos la afirmacin de que un palestino fue asesinado. La Polica Militar ha abierto una investigacin, cuyos resultados finales sern transmitidos a la unidad del defensor general militar.Fathi −su rostro en un estado de abatimiento− pregunta:Luego nos muestran ms fotografas en el telfono celular del padre. Aqu est Laith fumando un narguile con amigos; aqu est su funeral: el presidente palestino Mahmoud Abbas convoc y miles asistieron, y eso ha sido una fuente de consuelo para la familia. [1] Las autoridades de Israel no permiten a la poblacin palestina de Cisjordania ir a las playas sobre el Mediterrneo, aun cuando vivan a pocos kilmetros de la costa. (N. de la T.).Tomado de https://mariaenpalestina.wordpress.com/2018/02/11/como-un-safari-tropas-israelies-en-jeep-cazan-a-un-adolescente-palestino-y-le-disparan-a-la-cabeza/