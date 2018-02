La encrucijada de Etiopa tras la dimisin de su primer ministro

Prensa Latina

La opinin pblica de Etiopa se muestra hoy ambivalente ante el reciente anuncio de dimisin por parte del primer ministro, Hailemariam Desalegn. Algunos describen tal accin como un 'momento de transformacin'; otros, el resultado de una ola de protestas 'sin precedentes'.Pero sea lo que sea que est etiquetado, la sorpresiva renuncia del primer ministro de Etiopa, prepara el escenario para una carrera de sucesin crucial, que probablemente moldear el rumbo futuro de un pas sacudido por disturbios y manifestaciones de inestabilidad poltica.Hailemariam, que estuvo al frente del gobierno etope desde 2012, anunci el jueves que renunciara como primer ministro y jefe de la coalicin gobernante.Cit los continuos 'disturbios y una crisis poltica' como los principales factores en su renuncia, que describi como 'vital en el intento de llevar a cabo reformas que conduzcan a una paz sostenible y la democracia'.Awol Allo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Keele y experto en Etiopa, indic que el anuncio no fue del todo inesperado, ya que los rumores de que Hailemariam renunciara despus del congreso del partido gobernante del mes prximo eran generalizados.'Pero [la renuncia] lleg antes de lo que la mayora esperaba', refiri Allo a medios locales de prensa.La coalicin gobernante, que tiene los escaos en el Parlamento de 547 miembros de Etiopa, est compuesta por cuatro partidos polticos delineados por grupos tnicos: el Movimiento Democrtico Nacional Amhara (ANDM), la Organizacin Democrtica Popular Oromo (OPDO), el Frente de Liberacin Popular Tigrayan (TPLF) y el Movimiento Democrtico del Pueblo Etope del Sur (SEPDM).El TPLF se percibe como el grupo ms dominante dentro de la coalicin gobernante, a pesar de que los Tigray representan solo el seis por ciento de la poblacin del pas; los miembros del grupo tambin ocupan posiciones influyentes en las fuerzas de seguridad y otros sectores.En contraste, los pueblos Oromo y Amhara, que tienen agravios desde hace mucho tiempo contra el gobierno y dicen que estn poltica, econmica y socialmente marginados, representan ms del 61 por ciento de la poblacin.Las protestas generalizadas estallaron en la populosa regin de Oromia, en 2015, despus de que se dieron a conocer los planes para un polmico proyecto de desarrollo en la capital, Addis Abeba.Pero las manifestaciones se extendieron rpidamente a otras partes del pas, incluida, en particular, la regin de Amhara, donde los manifestantes exigieron una mayor libertad poltica e igualdad, as como el fin de los abusos contra los derechos humanos.Etiopa impuso un estado de emergencia, que se levant despus de 10 meses.An bajo presin, el gobierno etope anunci el mes pasado planes para cerrar una prisin de Addis Abeba y liberar a miles de prisioneros, incluidos periodistas, lderes polticos y figuras de la oposicin.Pero esta semana, protestas generalizadas dirigidas por jvenes estallaron una vez ms en Oromia y se declar una huelga de tres das, en medio de la creciente tensin sobre lo que muchos vieron como la liberacin lenta de los prisioneros.'El problema ahora es el tiempo', manifest Befekadu Hailu, un escritor e investigador etope 'Qu tan rpido se pueden reformar?...Porque la oposicin anda desesperada (por) una reforma rpida, o incluso, hablan de una revolucin'.Se espera que el Consejo de Ministros de la coalicin se rena lo antes posible para nombrar a su sucesor, segn informes de los medios de la prensa local.Asafa Jalata, profesor de Estudios Africanos en la Universidad de Tennesse-Knoxville, cuya investigacin se centra en los oromo, dijo que muchas personas en Oromia esperan que Lema Megersa, presidente del gobierno regional, pueda asumir las funciones de primer ministro.Eso podra ayudar a aliviar las tensiones polticas en curso en el corto plazo, hasta que los etopes emitan sus votos en las elecciones generales, que estn programadas para 2020, agreg.Otros han sugerido que el ministro de Relaciones Exteriores de Etiopa, Workneh Gebeyehu, y el viceprimer ministro, Demeke Mekonnen, tambin podran ser considerados para el puesto.Para muchos especialistas, Etiopa se encuentra en una encrucijada, mientras otros solo esperan que llegue una persona que decida reconciliar la divisin radicalizada.Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=153059&SEO=la-encrucijada-de-etiopia-tras-dimision-de-su-primer-ministro