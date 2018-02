Sudfrica entra en un perodo de cambios, Ramaphosa

Prensa Latina

Sudfrica amaneci hoy con nuevas esperanzas de recuperar su economa y transitar un camino para crear empleos y acabar con corrupcin e inequidades, luego que su nuevo presidente, Cyril Ramaphosa, present sus planes inmediatos para hacer avanzar el pas. En su Discurso a la Nacin anoche, apenas 24 horas despus de ser confirmado en el cargo de jefe de Estado y Gobierno, Ramaphosa asegur que esta nacin de frica Austral ha entrado en un perodo de cambios.Indic que aunque pueden producir incertidumbres e incluso ansiedad, tambin ofrece una gran oportunidad para la renovacin, la revitalizacin y el progreso.Frente a un parlamento respetuoso que lo recibi efusivamente, el lder del gobernante Congreso Nacional Africano, expres que 'juntos haremos historia, este es un momento en que el pueblo sudafricano, a travs de su determinacin, restituir el pas'...'Podemos prever un triunfo sobre la pobreza, triunfar en la batalla contra el sida...', aadi.De acuerdo con el nuevo mandatario, 'Este es el momento de trabajar conjuntamente para honrar a Nelson Mandela y construir una nueva y mejor Sudfrica'.Este ao esta dedicado a rendir homenaje al centenario del natalicio del legendario luchador antiapartheid que se convirti en el primer presidente negro de esta nacin.En su intervencin de ms de una hora, interrumpida frecuentemente por aplausos, Ramaphosa esboz las medidas que adoptar para enfrentar la corrupcin, impulsar la creacin de empleos particularmente para los jvenes, transformar la agricultura, redistribuir las tierras no solo para solucionar una 'grave injusticia histrica' sino para atraer ms productores al sector.Con el fin de contar con ms tierras para cultivos, Ramaphosa expres que se expropiarn sin compensacin los terrenos con el propsito de incrementar la produccin agrcola y mejorar la seguridad alimentaria, a travs de un proceso de consultas que establecer las vas para implementar esa decisin, adoptada en la 54 Conferencia Nacional del ANC de diciembre pasado.Queremos asegurar que la tierra sea devuelta a quienes les fue arrebatada durante el colonialismo y el apartheid, asever.Analistas en esta capital destacan que el nuevo mandatario sudafricano no solo abord los principales problemas y desafos que enfrenta el pas sino que present propuestas para enfrentarlos y solucionarios.En ese sentido destacan sus anuncios de crear un consejo asesor econmico para la presidencia, celebrar una cumbre de empleos para buscar el criterio de diversos sectores sobre las mejores formas para alcanzar ese objetivo, promover la educacin de los hijos de familias pobres desde temprana edad, lograr una amplia cobertura de salud e impulsar sectores vitales.Entre esos cit minera, turismo (que ofrece 700 mil empleos estables), tecnologas de avanzada y ampliacin de las zonas econmicas especiales, que promuevan inversiones directas nacionales y extranjeras.Tambien llam a transformar la industrializacin y apoyar el programa para promover a empresarios negros (hombres y mujeres) que sean capaces de construir negocios de escala y capacidad significativas.Ramaphosa tambin destac la importancia de respaldar la creacin de negocios pequeos y medianos por considerarlos vitales para el desarrollo econmico de Sudfrica, as como las inversiones en la infraestructura que apoyen los esfuerzos de hacer avanzar el pas, crear trabajos y brindar servicios de calidad a la poblacin.Luego de anunciar que a partir del 1 de mayo entrar en vigor una ley sobre salario mnimo que mejorar la vida de la mayora de las familias, Ramaphosa abord el espinoso tema de las empresas estatales, fuertemente condenadas por casos de corrupcin, ineficacia y mal manejo.Adelant que su gobierno intervendr decisivamente en el proceso para estabilizar y revitalizar esas entidades y adoptar otras medidas que aseguren que cumplan con sus mandatos econmicos y de desarrollo.Tendremos que confrontar la realidad de que los desafos de algunas de nuestras empresas son estructurales y que carecen de los fondos suficientes para llevar a cabo sus costos operacionales, dijo el Presidente.Pero alert que no se permitir que esas entidades pidan prstamos para salir de sus dificultades financieras.Asegur tambin que cambiar la forma de seleccin de las juntas directivas y que solo sern nombrados en sus principales cargos personas con experiencia e integridad, mientras se sacarn de las mismas miembros que no cumplan esos parmetros.Los observadores destacan que en este discurso, el lder sudafricano llam a los sudafricanos de conjunto, 'unidos en el amor a nuestro pas', a construir una sociedad imparcial, justa y decorosa a la que Mandela dedic su vida.