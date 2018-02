Datos y democracia

Qu papel desempe Cambridge Analytica en las elecciones de Kenia?

El poderoso alcance de Cambridge Analytica ─la empresa de anlisis de datos que ayud a la campaa de Donald Trump a conseguir la victoria en EE.UU.─ se ha convertido en motivo de preocupacin en el conflicto sobre las elecciones nacionales de Kenia.

Blogueros asociados con la coalicin opositora Sper Alianza Nacional (NASA, por sus siglas en ingls), filtraron al pblico una pgina que, segn dicen, es una circular interna en la que se describen las tcticas que Cambridge Analytica utiliz para lograr la victoria del actual presidente Uhuru Kenyatta, del partido Jubilee. Un portavoz de Cambridge Analytica dijo a Global Voices que el documento era totalmente inventado.

La empresa britnica ha sido el centro de atencin desde que Donald Trump gan las elecciones en Estados Unidos. Contrataron a la empresa para que analizase los datos de los votantes indecisos y les bombardease con informacin con la intencin de inclinar la balanza en favor de Trump.

Esta nota falsa afirma que la empresa adopt medidas psicolgicas para hacer que los partidarios de la oposicin y los miembros del grupo tnico luo pareciesen violentos en un intento de desacreditar sus voces polticas. Tambin les insta a manipular emocionalmente a los defensores del partido gobernante para garantizar sus votos.

Se desconoce quin invent la nota, pero su contenido parece aprovecharse de la creciente desconfianza generalizada del partido gobernante y de sus defensores. Ha avivado un debate ya intenso sobre las elecciones nacionales celebradas a principios de 2017. Aunque el presidente en funciones Uhuru Kenyatta tcnicamente se asegur una mayora de votos en las elecciones de agosto, su victoria fue impugnada por el lder de la oposicin, Raila Odinga (de la coalicin de la NASA), y anulada posteriormente por el Tribunal Supremo bajo el argumento de que se haban detectado irregularidades en los sistemas electorales del pas.

Desde que se tom esa decisin se ha vuelto a votar y Kenyatta ha sido elegido de nuevo. Sin embargo, los crticos y los lderes de la oposicin sostienen que los sistemas electorales empleados en el recuento de votos no se han mejorado, as que millones de kenianos han boicoteado las reelecciones del 26 de octubre, lo que ha creado an ms incertidumbre sobre el futuro poltico del pas. Algunos lderes de la oposicin afirman que protestarn contra los resultados de las reelecciones, y ya se han desatado violentos enfrentamientos en varias partes del pas, donde una pequea minora parece estar incitando a la violencia.

En este reciente perodo de elecciones, los actores en lnea ─trabajando presuntamente por los intereses del partido gobernante─ han intentado estereotipar a una comunidad, los luo, como violenta, y han creado la suposicin de que los defensores del principal partido de la oposicin pertenecen a dicha comunidad. Esto no ha hecho ms que ensanchar la brecha que separa a los luo del partido gobernante Jubilee.

Qu est haciendo exactamente Cambridge Analytica en Kenia?

Macrodatos. Micro-focalizacin conductual. Apoyo a campaas polticas. Apoyo digital. As es como Cambridge Analytica describe las actividades que lleva a cabo en su perfil de Twitter.

A pesar de confirmarse que la nota que ha estado circulando durante esta semana es falsa, ha puesto de relieve una pregunta clave para muchos kenianos: qu est haciendo exactamente Cambridge Analytica en Kenia?

El partido gobernante de Kenia, Jubilee, contrat a Cambridge Analytica para que le ayudase en su campaa. En mayo de 2017 el peridico local The Star inform de que Uhuru Kenyatta haba firmado un contrato con esta empresa britnica.

Este no es el primer contrato entre la empresa y el partido gobernante. Cambridge Analytica empez a involucrarse en la poltica keniana en 2013, cuando Uhuru Kenyatta y La Alianza Nacional (TNA, por sus siglas en ingls), el predecesor del partido Jubilee, contrataron los servicios de la empresa.

Durante la campaa de ese ao, la empresa realiz 47.000 encuestas sobre el terreno. Segn la pgina web de Cambridge Analytica, esto les permiti elaborar un perfil del electorado keniano y conseguir una estrategia de campaa basada en las necesidades (trabajo) y los miedos (violencia tribal) de los votantes.

El estudio de caso tambin describa cmo trabaj la empresa para movilizar en las redes sociales a los seguidores jvenes:

Del pblico mencionado, nuestro trabajo destac que la generacin de jvenes constitua un valioso grupo de seguidores desaprovechado que poda ser muy influyente si se movilizaba. Para conectar con ellos, el equipo de comunicacin y de estrategia de la empresa dise una campaa en las redes sociales para conseguir un gran seguimiento activo en lnea.

Kenyatta gan las elecciones de 2013. En 2017, cuando el partido Jubilee volvi a contratar sus servicios, la BBC public un artculo sobre Cambridge Analytica y el proyecto en curso en Kenia de la empresa. Un portavoz de Cambridge Analytica le cont a BBC Trending que la empresa no est implicada en ningn tipo de publicidad negativa en Kenia, y que Cambridge Analytica nunca ha abogado por la explotacin de divisiones tnicas en ningn pas.

Esto plantea la cuestin de qu tipo de estrategia habr propuesto la empresa (tal como se indica ms arriba en su material) que se base en el miedo de los votantes a la violencia tribal.

El informe de la BBC se public tan solo cinco das antes de las elecciones generales de Kenia que posteriormente anul el Tribunal Supremo.

El trabajo de Cambridge Analytica en nombre del partido Jubilee tambin debera plantear cuestiones sobre las implicaciones de un partido poltico en el gobierno que adquiere y comparte informacin de millones de kenianos con una empresa privada. Kenia no cuenta con una ley de proteccin de datos que proteja a sus ciudadanos de las consecuencias potenciales de usar sus datos personales, ni tampoco lmites legales que determinen cmo se almacenan esos datos y el acceso a ellos.

Las tensiones tnicas explotadas en las redes sociales

Independientemente de las implicaciones de empresas externas, la conceptualizacin de los luo como intrnsecamente violentos ha sido ampliamente difundida a travs de las redes sociales kenianas y ha tenido consecuencias reales en todo el pas. En ciudades como Siaya, Homa Bay y Kisumu, donde internet todava es un lujo, los habitantes han sentido el impacto directo de la representacin de los luo como una comunidad violenta.

Segn un reportaje de Al Jazeera sobre Kenia, al menos 37 personas, incluidos tres nios, han muerto en las protestas que siguieron tras anunciar los resultados de las elecciones. Casi todas las vctimas de la violencia murieron en bastiones de la oposicin en los suburbios de la capital, Nairobi, o en la parte occidental del pas.

En junio de 2017, la ONG britnica Privacy International advirti sobre el uso de la identidad tnica como herramienta poltica para manipular a los ciudadanos. La organizacin explic los peligros de recopilar informacin de millones de kenianos para elaborar perfiles, dirigirse y persuadir a los votantes en nombre del presidente del pas. Para ello, hizo referencia a las elecciones generales de 2007, en las que los enfrentamientos tribales y la violencia tnica provocaron 1.500 muertes y dejaron sin hogar a ms de 600.000 personas.

Hay pruebas que demuestran que el presidente en funciones desempe un papel en estos enfrentamientos. Los fiscales de la Corte Penal Internacional presentaron cargos contra Uhuru Kenyatta y su actual diputado, William Ruto, sobre las acusaciones de que instigaron crmenes contra la humanidad, lo que dio lugar a incidentes de violencia tnica. Sin embargo, se han retirado los cargos que se presentaron contra ellos puesto que no haba pruebas suficientes, debido, en parte, al hecho de que los testigos clave han muerto o desaparecido.

Kenia es el primer pas en desarrollo conocido por haber contratado los servicios de Cambride Analytica para influenciar los resultados de las elecciones mediante la recopilacin de macrodatos y la micro-focalizacin conductual. Aunque no se conocen totalmente las tcticas y las medidas especficas llevadas a cabo por la empresa, su contrato con el partido gobernante tal vez sirva de advertencia para otros gobiernos ─y defensores de la democracia─ de los pases en desarrollo.

Fuente: Global Voices, Data and Democracy: What Role Did Cambridge Analytica Play in Kenyas Elections?, publicado el 3 de noviembre de 2017.

Traducido para UMOYA por Esther Ugarte Aceituno (Universidad de Salamanca).