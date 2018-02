Sudfrica, el rgimen del arco iris desacreditado

Un sistema de "corrupcin legalizada"

Le Monde diplomatique

Desde la presidencia de Thabo Mbeki (1999-2008) existe una clara connivencia entre el mundo de los negocios y la clase dirigente negra. Esta mezcla se encarna en Cyril Ramaphosa, de 60 aos y nombrado sucesor de seor Zuma, elegido vicepresidente del Congreso Nacional Africano (African National Congress, ANC) en diciembre de 2012. En vsperas de la masacre de Marikana el seor Ramaphosa haba enviado un mensaje electrnico a la direccin de [la empresa minera] Lonmin aconsejndole que resistiera a la presin de los huelguistas, a los que calificaba de "criminales".

Propietario del McDonalds de Sudfrica y presidente, entre otras, de la sociedad de telecomunicaciones MTN, Ramaphosa es tambin antiguo secretario general del ANC (1991-1997) y del Sindicato Nacional Minero (NUM, 1982/1991). Actor central de la transicin democrtica entre 1991 y 1993, fue desplazado por Mbeki de la sucesin de Nelson Mandela. En 1994 se recicl en los negocios como dueo de New African Investment (NAIL), la primera empresa negra que cotiz en la Bolsa de Johanesburgo y luego fue el primer millonario de la "nueva" Sudfrica. Actualmente dirige su propia empresa Shanduka, activa en la minera, la industria agroalimentaria, los seguros y el sector inmobiliario.

Entre sus cuados figuran Jeffrey Radebe, ministro de justicia, y Patrice Motsepe magnate minero, dueo de African Rainbow Minerais (ARM) que se benefici del Empoderamiento Econmico Negro (BEE, por sus siglas en ingls) puesto en marcha por el ANC: este proceso, que supuestamente estaba destinado a beneficiar a las masas "histricamente desfavorecidas", segn trminos del ANC, planteaba "el ascenso del poder econmico de los negros", pero de hecho favoreci la consolidacin de una burguesa cercana al poder. Moeletsi Mbeki, hermano menor del anterior jefe de Estado, licenciado universitario y dueo de la empresa de produccin audiovisual Endemol en Sudfrica, denuncia un sistema de "corrupcin legalizada" y subraya los perversos efectos del BEE: promocin "cosmtica" de directores negros (fronting) en los grandes grupos blancos, salarios desorbitados para unas competencias limitadas, sentimiento de injusticia entre los trabajadores blancos algunos de los cuales prefieren emigrar.

Si la adopcin de una carta de BEE en el sector minero en 2002 hizo pasar el 26 % del sector a manos negras, tambin promovi a muchos barones del ANC a importantes puestos de direccin. As, Manne Dipico, exgobernador de la provincia de Cap-Nord, ocupa la vicepresidencia de las operaciones sudafricanas de la empresa de diamantes De Beers. El BEE tambin favoreci a viejos luchadores contra el apartheid, que reforzaron su influencia en el seno del poder. Mosima ("Tokio") Sexwale, dueo del grupo minero Mvelaphanda Holdings, fue a partir de 2009 ministro de los human settlements (asentamientos humanos, bidonvilles).

Por lo que se refiere a Patrice Motsepe, en la clasificacin de Forbes de 2012 se situaba en el cuarto puesto de las fortunas de Sudfrica (2.700 millones de dlares). Hizo un gran servicio al ANC al anunciar el pasado 30 de enero que iba a donar la mitad de su patrimonio familiar (unos 100 millones de euros) a una fundacin que lleva su nombre, para ayudar a los ms pobres ( 1 ). Aunque no tenga imitadores, ya no se podr reprochar a la lite negra que no comparta su dinero.

