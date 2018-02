Sobre la cada de Jacob Zuma

Liga Internacional de los Trabajadores

En 2007 se produjo el inicio de grandes luchas contra el fracaso del rgimen del CNA (Congreso Nacional Africano), el PCSA (Partido Comunista de Sudfrica) y el COSATU (central sindical) de resolver las aspiraciones democrticas de las masas. Las direcciones del PCSA y el Cosatu fueron capaces de desviar las luchas al callejn sin salida parlamentario, a travs del cambio de lderes en la presidencia del CNA. Zwelinzima Vavi (Cosatu) y Blade Nzimande (PCSA) recorrieron las capitales imperialistas para ganar apoyo para la presidencia de Jacob Zuma.

Desde 2007, la crisis econmica mundial se ha profundizado y ha habido un perodo de ataques sostenidos sobre las conquistas de los trabajadores. Esto, de la mano con la prdida de apoyo al CNA dentro del movimiento obrero. Esta prdida de apoyo viene sucediendo desde 1994, con cada lucha que se dio. En las elecciones de gobiernos locales en 2016, el CNA no solo perdi la mayora en varias ciudades importantes sino que, ahora, el apoyo de quienes lo votaron cay a menos de la mitad. Esto significa que en las elecciones nacionales de 2019, si la tendencia contina, el CNA solo podra gobernar con alianzas con partidos por fuera de la coalicin CNA-PCSA-Cosatu. Existe la posibilidad de que una alianza de derecha suba al gobierno, bajo de la frmula DA-EFF [1]. Sin embargo, tanto DA como EFF han venido perdiendo apoyo, al igual que todos los partidos parlamentarios.

En 2012, la masacre de la mina Marikana [2] demostr que el imperialismo tiene una crisis de direccin. El bloque CNA-PCSA-Cosatu ya no es ms capaz de controlar las acciones de las masas. Desde 2012, han habido luchas de los agricultores, un ascenso constante en las universidades por educacin gratuita y por el fin de la precarizacin. La lucha en las universidades se ha debilitado pero an continua, y ha obligado al Estado a conceder educacin gratuita a los estudiantes de primer ao, lo que ser extendido a todos los estudiantes. Es el reflejo de la profunda crisis de legitimidad que enfrenta el CNA.

A nivel poltico, se realiz en 2013 la conferencia del sindicato de los trabajadores metalrgicos (Numsa) que resolvi romper con el CNA y el PCSA y formar un partido de trabajadores y un frente nico amplio. Enfrentado a la perspectiva de una ruptura completa del Cosatu con el CNA y el PCSA para formar un nuevo partido de los trabajadores, el imperialismo impuls la expulsin del Numsa debilitando el proyecto de un partido de trabajadores. Sin embargo, los dirigentes del Numsa tambin han demorado el proceso de formacin del nuevo partido y presentado un proyecto que est basado sobre el programa nacionalista del CNA, la Freedom Charter [3]. Sin embargo, hay margen para cuestionar y modificar el programa.

Las demandas insatisfechas de la clase trabajadora se han visto reflejadas en una ruptura por izquierda del CNA, que origin la formacin de EFF (Luchadores por la Libertad Econmica).

La crisis del imperialismo y el estancamiento de la economa capitalista han significado ms ataques sobre las masas e incrementado el odio hacia el gobernante CNA. Esta bronca creciente hacia el Estado ha sido desviada hacia un canal electoral pero con una crisis mucho ms profunda. La remocin del presidente Zuma lo identifica como un chivo expiatorio de los ataques del imperialismo. La profunda crisis de direccin se refleja en la eleccin del nuevo presidente, que est directamente implicado en la masacre de Marikana. El imperialismo enfrenta un gran problema con la divisin del CNA: quin podra controlar las acciones de las masas? Es la razn por la que el cambio de Presidente se dio de esta forma, a travs de la renuncia y manteniendo la unidad del CNA. Esto significa que quieren mostrar un show de ir detrs de los peces chicos mientras la fraccin Zuma no ser enjuiciada ni enfrentar medidas duras que forzaran una ruptura.

La crisis capitalista mundial permanece; todos los partidos gobernantes en Sudfrica se ven forzados al camino de mayores ataques sobre las masas, ms privatizaciones, ms explotacin. Debe enfatizarse que, por esta definicin, la existencia del capitalismo decadente y la dominacin del mundo por el imperialismo, as como el robo masivo a la clase trabajadora en Sudfrica, el resto de frica y el mundo neocolonial se intensificar.

El Journal of Southern African Studies informa que anualmente el robo que realizan las compaas mineras imperialistas llega, como mnimo, a ms de 17.000 millones de dlares. Si se compara esto con los cerca de 850 millones que rob el grupo de Zuma, podemos ver que su remocin no tiene que ver con el combate a la corrupcin sino con recomponer la cara del Estado para que el robo en gran escala del imperialismo pueda continuar. El mensaje del imperialismo al partido gobernante es que pueden robar pero no demasiado. El imperialismo est comprando estabilidad a travs de un cambio en el liderazgo. Sin embargo, 2018 no es 2007. Hay en las masas una profunda prdida de apoyo al partido gobernante.

Al imperialismo va a gustarle la limitacin del programa del proyecto partidario del Numsa hacia la variante de la Freedom Charter, en esencia un programa de cooptacin de los dirigentes de la clase trabajadora dentro de las relaciones capitalistas. Esto debe ser combatido a cualquier costo.

El ascenso de la independiente Water Crisis Coalition (WCC) es un signo de que es posible que un movimiento independiente de la clase trabajadora pueda liderar la resistencia a la privatizacin del agua [4] que est intentando llevar adelante el Estado. Por primera vez, fuerzas del Cosatu y el Saftu ([5] se han unido con comits de base. La WCC, sin embargo, es un terreno en disputa y tambin hay una fuerte presencia de la clase media, lo puede significar que solo est preparada para combatir hasta un cierto punto.

Sin embargo, y ms significativo, hay un espacio abierto para el rpido desarrollo de un partido revolucionario de los trabajadores. El grupo Zuma puede estar debilitado pero no ha sido destruido como fraccin. El discurso de renuncia advirti que seran perros guardianes contra cualquier transformacin econmica radical. Compar el momento como similar a cuando Mbeki lo destituy de la vicepresidencia [6]. Esto implica que trabajar para preparar su regreso. El imperialismo ha adoptado su programa de educacin universitaria gratuita y expropiacin selectiva de tierras. Esto es para neutralizar a su base. Como las luchas internas dentro del CNA continuarn, se incrementa el espacio para el desarrollo de un partido revolucionario y para una organizacin independiente de la clase trabajadora.

Si el imperialismo quiere avanzar con su experimento social de cerrar los grifos en Ciudad del Cabo, habr luchas que ninguna fuerza en la Tierra podr detener. Es esta amenaza de revolucin que forz al imperialismo a retroceder. Pero ahora presiona para lograr la privatizacin del agua a travs de grandes plantas de desalinizacin y la imposicin de medidores prepagos de agua. Hay varios otros ataques que tambin estn siendo preparados, tales como la limitacin del derecho de huelga.

Marikana, las huelgas de los trabajadores mineros, las luchas de los trabajadores agrcolas y la de los estudiantes universitarios fueron limitadas a su espacio. Pero est cercano el momento para una lucha generalizada. La primavera azaniana [7] est cerca.

Las luchas en Zimbabwe, Camern y la Repblica Democrtica del Congo son seales que esta primavera se extiende por frica. Necesitamos unirnos con los trabajadores de toda frica, de los otros pases neocoloniales y de los centros imperialistas. El imperialismo controla frica y solo podremos ser libres si la clase trabajadora de los centros imperialistas se une a nosotros en la lucha. La formacin de una Internacional revolucionaria (para nosotros, la reconstruccin de la Cuarta Internacional) es lo que necesitamos.

Notas:

[1] DA-Alianza Democrtica (partido de los bers); EFF-Luchadores por la Libertad Econmica (una ruptura del CNA)

[2] Ver https://litci.org/es/archive/la-masacre-de-marikana-una-divisoria-de-aguas-en-la-epoca-post-apartheid/

[3] La Freedom Charter (Carta de la Libertad) fue el programa adoptado por el CNA en su congreso de 1955.

[4] Ver https://litci.org/es/menu/mundo/africa/sudafrica/sudafrica-rechazamos-la-propuesta-impuesto-agua/

[5] Thabo Mbeki fue presidente del pas entre 1999 y 2008. En ese perodo destituy a Jacob Zuma que era su vicepresidente.

[6] SAFTU South African Federation of Trade Unions es una central sindical menor que la Cosatu.

[7] Referencia la primavera rabe. Azania es el nombre africano de Sudfrica.

Fotografa tomada de Jacaranda FM. Traduccin: Marcelo Korman.

Fuente: https://litci.org/es/menu/mundo/africa/sudafrica/la-caida-jacob-zuma/