Los estudiantes sobrevivientes de la masacre de Florida muestran el camino a seguir

Nikolas Cruz saba cmo manejar un arma gracias a la Asociacin Nacional del Rifle y al Ejrcito de Estados Unidos. El acusado de perpetrar la masacre del Da de San Valentn, que tuvo lugar en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas ubicada en Parkland, Florida, ultim a 17 personas en tres minutos, todo con un rifle semiautomtico AR-15. Cruz curs parte de sus estudios en esa escuela secundaria, pero se tuvo que cambiar a otras por su conducta violenta. Cuando fue arrestado llevaba puesta la camiseta oficial de la divisin junior del Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales de la Reserva ( JROTC , por su sigla en ingls), un programa de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en escuelas y universidades del que fue miembro mientras cursaba la secundaria. Cruz tambin haba formado parte del club escolar de tiro, que cuenta con el apoyo econmico de la Fundacin de la Asociacin Nacional del Rifle ( NRA , por sus siglas en ingls), y haba llegado a ser uno de los cuatro miembros del equipo de tiro de la escuela. El Pentgono est presente en las escuelas pblicas, reclutando estudiantes para el ejrcito. A su lado se encuentra la NRA , que coloca armas en manos de los nios.

En Florida, la edad mnima legal para comprar un rifle semiautomtico es de 18 aos. Nikolas Cruz tena 19, y adquiri legalmente el arma con la cual se lo acusa de cometer esta terrible masacre. A travs de sus publicaciones en redes sociales y relatos de personas que lo conocen, trascendi que tena un profundo amor por las armas de fuego y por otros tipos de armas. Tena muy buena puntera, declar a la agencia Associated Press un excompaero del equipo de tiradores, Aaron Diener.

Pat Elder es el director de la Coalicin nacional para proteger la privacidad de los y las estudiantes, una organizacin que rechaza el militarismo en las escuelas. Tambin es autor del libro Reclutamiento militar en Estados Unidos (Military Recruiting in the United States). En una entrevista para Democracy Now!, el activista expres: Tenemos al ejrcito de Estados Unidos y a las otras tres ramas de las Fuerzas Armadas metidas en las escuelas secundarias, colocando armas letales en manos de jvenes de 13 y 14 aos de edad. Es hora de que esto se termine. Ms de 575.000 nios y nias participan del programa en todo el pas.

Pat Elder se opone al militarismo estadounidense desde que era adolescente. A principios de la dcada del 70 particip de las protestas contra el bombardeo de Estados Unidos a Camboya. Considera invasiva e insidiosa la presencia del ejrcito estadounidense en el sistema escolar pblico, que comienza con las competencias de construccin con piezas de Lego en tercer grado. En las escuelas secundarias reemplazan el Lego con armas de fuego.

Elder continu: El programa junior del Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales de la Reserva es un programa de reclutamiento militar del que participan ms de 3.000 escuelas. De estas, ms de 1.600 escuelas participan en programas de tiro en todo el pas. As que tenemos campos de tiro en escuelas secundarias de todos los estados. Disparan rifles de calibre 177, que funcionan mediante dixido de carbono. El proyectil principal se desplaza a 180 metros por segundo. En comparacin, las municiones de un rifle de calibre 22 tienen una velocidad de entre 240 y 270 metros por segundo [El rifle calibre 177] es un arma letal, clasificada as por el ejrcito.

La Asociacin Nacional del Rifle, mediante su fundacin presuntamente caritativa, dona fondos a las escuelas destinados a colocar armas en manos de los nios, de lo cual alardea en su sitio web: Desde nuestra creacin en 1990, hemos otorgado casi 335 millones de dlares en subvenciones. La NRA admite, y Pat Elder confirma, que la mayora de sus subvenciones son en forma de suministros o equipos para el programa; es decir, armas y municiones. El programa de tiro de la secundaria Marjory Stoneman Douglas tuite hace 17 meses: El equipo de tiro de la divisin junior del Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales de la Reserva agradece a la NRA por su generosa donacin de casi 10.000 dlares para actualizar y reponer equipos.

La escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland toma su nombre de la reconocida escritora y activista estadounidense que muri en 1998 a la edad de 108 aos. Stoneman Douglas fue una de las principales sufragistas del pas. Luch por el voto femenino y los derechos civiles y tambin era ecologista. Conocida como la gran dama de los Everglades por su liderazgo en la proteccin de los vastos humedales de Florida, combati los intereses empresariales y de desarrollo inmobiliario. Es profundamente conmovedor que, entre los adolescentes que sufrieron el espantoso tiroteo en masa, estn surgiendo algunos de los activistas ms apasionados, elocuentes y efectivos del momento. Ellos y ellas se estn enfrentando a uno de los grupos de inters ms arraigados del pas: el lobby de las armas de fuego.

Das despus de la masacre, en una manifestacin a favor del control de armas en Fort Lauderdale, Emma Gonzlez, estudiante del ltimo ao de la secundaria Stoneman Douglas, se dirigi a la multitud. Sus palabras se volvieron virales: Si todo lo que pueden hacer el gobierno y el presidente es dedicar pensamientos y oraciones, entonces es momento de que las vctimas seamos el cambio que necesitamos ver Si el presidente quiere venir a decirme en persona que fue una tragedia terrible, que nunca debera haber sucedido, al mismo tiempo que nos sigue diciendo que no se har nada al respecto, con gusto le voy a preguntar cunto dinero recibi de la Asociacin Nacional del Rifle. Pero, saben qu? No es necesario, porque ya s la respuesta: 30 millones de dlares!.

El martes, ms de cien estudiantes de la secundaria Stoneman Douglas viajaron al Capitolio estatal de Florida, en Tallahassee, para exigir la prohibicin de armas automticas a nivel estatal. Mientras los jvenes hacan su arribo al Capitolio, los legisladores votaron, por abrumadora mayora, en contra de realizar un debate sobre la prohibicin. Sin desalentarse, los estudiantes siguen luchando. Van a organizar una marcha en la capital de Estados Unidos y en ciudades de todo el pas el prximo 24 de marzo. Han decidido llamarla Marcha por nuestras vidas

