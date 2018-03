Entrevista a Xavier Aldecoa, periodista especialista en frica

"Es un error explicar frica solo a travs del prisma de una ONG"

Hay otra forma de contar frica. El periodista Xavier Aldekoa lleva ms de diez aos poniendo nombre y apellidos a quienes viven en un continente complicado y plagado de estereotipos, pero tambin lleno de oportunidades. Corresponsal del diario "La Vanguardia" y autor de los libros "Ocano frica" y "Los hijos del Nilo", estar hoy (20:00) en la primera sesin del ciclo Enciende la Tierra, que organiza la Fundacin CajaCanarias, en compaa del cineasta Jarreth Merz y la escritora y activista Aminata Traor.

Es difcil vender -publicar- buenas noticias de frica?

Ocurren muchsimas cosas buenas en el continente, pero siempre es ms complicado dar esa visin. A m me parece que hay que contar la guerra y el hambre, porque es algo que ocurre y me parecera un error tender a un cierto buenismo, pero no podemos olvidarnos de la parte positiva, de una cotidianeidad natural que nos permite conocer tradiciones o cultura, algo fundamental si queremos explicar de una manera honesta el continente.

En sus reportajes siempre hay historias personales, adems de datos y contexto. Es su forma de que los lectores empaticen ms?

S, esa es la palabra clave, la empata. Nos quedamos demasiado a menudo con la herida, con el aspecto traumtico -una mujer que ha sido violada o secuestrada o un nio soldado- y lo que ms nos acerca son los aspectos del ser humano en los que todos coincidimos. El dolor por la prdida de alguien, el sueo de una vida mejor, echar de menos simplemente a otra persona o el amor por los hijos. Todas esas cosas, esa alegra, esa felicidad, esa tristeza, nos acercan al otro, y al final vemos que no somos tan diferentes. A m me parece que eso es una manera positiva no solo de aprender de los dems, sino de conocernos a nosotros mismos.

En su primer libro, "Ocano frica", cita a Kapuscinsky para decir que frica no existe, sino que existen los africanos. Cree que en Espaa ha mejorado el conocimiento que tenemos de un continente tan diverso como es frica?

Dira que se han mejorado las oportunidades. Hay ms oportunidades de saber lo que hay al otro lado porque hay una generacin de periodistas jvenes cubrindolo -algunos estamos afincados y otros viajando muy a menudo al continente- y porque internet ha abierto otras puertas. Pero no s, aqu tengo la duda de si realmente se estn aprovechando esas oportunidades. Lo que s que creo es que hay ms inters que el que reflejan los medios de comunicacin; no creo que estos sean un reflejo del inters real de la gente en frica.

Por qu existe esa barrera informativa? El caso de Canarias es significativo: somos culturalmente europeos, pero no sabemos nada del continente al que geogrficamente pertenecemos.

Es una cuestin de influencia en Occidente. Un tuit de Macron diciendo alguna tontera tiene ms influencia que 111 nias hayan sido secuestradas en Nigeria. Pensamos que nosotros somos los protagonistas de la historia y que lo dems tiene menos importancia. Es un error.

El asunto de las nias secuestradas de Nigeria -al principio, porque ha vuelto a ocurrir- se hizo viral gracias a un hashtag que recorri el mundo. Estamos ms sensibilizados con los asuntos que ocurren en frica?

Tengo mis dudas ah tambin. Creo que esa preocupacin carece luego de la accin. En el caso de las nias de Chibok, todava hay 100 que no han sido liberadas. Lo que se hace es peligroso, porque si le das importancia poltica conviertes a esas nias en un instrumento de presin para la banda yihadista, pero si luego te olvidas, las abandonas, se quedan en una situacin ms comprometida que antes de que se pusiera el hashtag y nos pusiramos a protestar. El activismo tambin requiere responsabilidad. Si te implicas en algo te tienes que implicar hasta el final, tienes que luchar para que las cosas cambien y no solo para recibir retuits o likes en Facebook. Con el activismo de saln nos quedamos a mitad de camino.

Cmo ha afectado la crisis a la forma en que los medios espaoles cubren frica?

Ha supuesto un cambio importante: prcticamente ningn medio de comunicacin enva a nadie a frica. Hay una generacin de corresponsales jvenes, la mayora "freelance", colaboradores, poniendo mucho esfuerzo, dinero y hasta salud en cubrir el continente de una manera positiva, justa, honesta. El otro problema es que creo que se est humanitarizando la informacin en frica. Como los medios de comunicacin no envan a sus corresponsales, los periodistas van siempre con ONG, y est muy bien lo que hacen, es importante explicarlo, pero si solo explicamos frica a travs del prisma de las ONG creo que cometemos un error, porque al final damos una visin desdibujada e irreal de lo que ocurre. Si siempre vemos el continente como si fuera una fuente de problemas y donde Occidente -en este caso una ONG externa- tiene que ir a ayudar, perpetuamos esa sensacin de que frica es un continente perdido y que necesita ser salvado. Y eso es errneo.

Perpeta esa idea de paternalismo, de que frica necesita ser tutelada por Occidente.

Exacto. De paternalismo, de salvajismo. El hecho de no crear un contexto, de no crear una empata, genera este tipo de problemas. Antes hablbamos de la importancia de poner nombre y apellidos; pues tambin creo que no solo hay que hablar y darles voz a los africanos vctimas. En los reportajes es habitual que los africanos sean refugiados e incluso verdugos, y el salvador es un cooperante de una organizacin extranjera. De esa manera se perpeta la imagen de que el africano es la vctima y de que los que saben ayudar son los dems.

Ese cambio en la manera de contar y ver frica enlaza con la idea del foro, que aspira a "descolonizar el pensamiento ".

El foro es una joya en ese sentido. Vienen pensadores africanos geniales. Hay gente de fuera, como yo, que trabajamos en el continente, pero el peso del foro lo llevan africanos que son intelectuales de primera. Y eso indica esa realidad que es que el continente va hacia adelante. Evidentemente hay situaciones de violencia y hambre que son terribles, pero en general camina hacia adelante, y la prueba es la gente que viene a hablar en este foro, que tiene una capacidad intelectual impresionante.

El cambio climtico y el crecimiento demogrfico son los principales problemas que tiene frica a medio plazo?

Esos son dos problemas, indiscutiblemente, pero no s si son los dos principales. Tambin la pobreza, el hambre, el yihadismo o la violencia son problemas que hay que solucionar. Aadira una poblacin cada vez ms formada -est creciendo muchsimo y es una maravilla- que se va a enfrentar a gobiernos a los que no les interesa esa libertad. Esa poblacin est mucho mejor educada, pero no tiene trabajo, y si no se ajusta la falta de expectativas y de educacin, los gobiernos van a enfrentarse a pueblos en las calles.

Cules son las grandes diferencias entre la colonizacin europea de frica y la nueva colonizacin econmica por parte de China?

La colonizacin europea vino precedida de un mercadeo esclavista brutal y de un racismo mental de muchas dcadas. Estableci unos mecanismos de control y explotacin que an duran. La colonizacin china es peligrosa, pero habra que diferenciar entre pases en frica. Si lo vemos como algo global, nos equivocamos. Por ejemplo, en Zimbabwe o en Angola, China ha entrado de una manera radical. Sin demasiados problemas de derechos humanos, porque lo que han hecho es llegar a acuerdos con una lite que no se preocupa demasiado del pueblo. Pero en otros pases s les han puesto barreras. Pienso en Senegal, Gambia. Hay pases que s tienen unas estructuras de estado ms firmes y la sociedad puede expresarse. Se para los pies a quien abuse, sea de China, EEUU o Europa. Pero s que es indiscutible que China ha llegado al continente a hacer negocios y no le importa mucho con quin ni que consecuencias tenga eso en la poblacin.

Para poner en valor las crnicas "de larga distancia", un grupo de periodistas, entre los que se encuentra, han puesto en marcha la Revista 5w.

Es una revista que intenta reivindicar el periodismo con pausa, sobre el terreno, con los pies manchados de polvo; explicar las cosas hablando con la gente. La crisis del periodismo ha hecho que haya muchos compaeros desperdigados por el mundo, haciendo un trabajo muy bueno, y aqu nos hemos encontrado. Es periodismo hecho con todo el cario, la honestidad y el tiempo posibles, que yo creo que son los bienes ms preciados, pero difciles de encontrar en estos tiempos.

Cunto puede cobrar en Espaa un freelance por una pieza de frica?

La respuesta ms acertada es "poco". S de compaeros, y me ha ocurrido tambin, que hemos vivido situaciones en las que ests contento si cubres gastos, porque puedes estar cubriendo algo clave, como la cada del dictador de Gambia e incluso hacer portadas en tu diario, y que solo te d para cubrir los gastos, porque los medios no te han pagado los aviones. No solo es que est muy mal pagado en Espaa, es que los medios no suelen tener continuidad en un continente como frica. Si hay un golpe de Estado, se explica; puede durar un par de das. Un tiroteo en Estados Unidos puede durar una semana. Por eso deca antes que hay una generacin de periodistas que se est dejando la salud y el dinero para contarlo, pero la pasin y la ilusin por explicar las cosas estn intactas.

Hablaba de que en la revista intentan hacer periodismo con pausa. Nos falta pausa en el periodismo, en general?

Creo que nos falta pausa en la vida normal. Cuando voy a Barcelona desde frica me sorprende mucho la falta de pausa. La sensacin de que le importas a los dems en frica la tengo muy a menudo. Le importas a alguien que no te conoce. Te encuentras en la calle y tiene tiempo, te dedica tiempo, eso me parece un regalo. Igual que el silencio. A veces nos atropellamos a nosotros mismos en el da a da. Y eso ocurre con la informacin tambin, que las noticias diarias tapan la informacin ms reposada del mundo.

Esa avalancha de noticias explica ese trmino que hemos acuado, la posverdad?

No, yo creo que la posverdad tiene ms que ver, su origen, con una falta de confianza hacia los medios, porque se aproximaron demasiado a los intereses polticos y econmicos. Se rompi el pacto de honestidad y costar reconstruirlo.

ltimamente hemos visto casos donde se ha puesto en tela de juicio la libertad de expresin. Hay un retroceso en Espaa?

S. Es peligrosa la deriva que est tomando Espaa y tambin es muy, muy peligrosa la nueva fase, que vendr despus de la censura, que es la autocensura. Yo he pasado ya por muchsimos pases de susurros, donde la gente no se atreve a decir determinadas cosas. Evidentemente que no hemos llegado en Espaa a ese punto, pero los retrocesos son difciles de revertir.

