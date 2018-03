Segn la historiadora Rosa de Madariaga

"La crisis del Rif ha revelado el carcter no democrtico de Marruecos"

El diario

El tratamiento dado por el gobierno de Rabat a la rebelin que durante todo el 2017 sacudi la regin nortea del Rif "revela que sigue habiendo en Marruecos una serie de rasgos no democrticos, autocrticos, que contradicen la idea de que el pas avanza hacia la democracia", dice en una entrevista con Efe la historiadora espaola Rosa de Madariaga.

La historiadora, una de las mayores expertas en el Rif y en el Protectorado espaol en Marruecos (1912-56), se refiere as a la existencia de casi 450 rifeos detenidos por las revueltas en crceles marroques, el juicio a varios menores de edad y las condenas de hasta 20 aos de crcel contra varios procesados.

Para Madariaga, no cabe duda de que el verdadero gobierno lo ejercen en Marruecos "un grupo de asesores cercanos al rey Mohamed VI (quienes) seguramente le estn aconsejando en el sentido de que es mejor imponerse y dar a los rifeos una buena leccin, en lugar de mostrarse demasiado tolerantes".

Autora de varios libros especializados como "Los moros que trajo Franco" o "Abdelkrim al Jatabi: la lucha por la independencia", Rosa de Madariaga se encuentra en Casablanca para presentar en el Saln Internacional del Libro su reciente "Historia de Marruecos" (Catarata, 2017).

Para ella, el Rif vive y ha vivido "una marginacin histrica", agravada en el reinado de Hasn II (1961-99), quien "someti a la regin a un abandono total", adems de que impuso el francs como segunda lengua en una regin cuya administracin se haba ejercido en espaol, lo que hizo que el Rif se llenase de funcionarios y maestros llegados de fuera y vistos por los rifeos como extraos.

El actual rey, Mohamed VI, hijo de Hasn II, se ha mostrado mucho ms cercano al Rif, y es frecuente que veranee en sus costas, pero no ha revertido esa marginacin histrica: "No se trata de que visite sus playas cada verano o declare su cario, sino de que haya planes de desarrollo que saquen a la regin del subdesarrollo", argumenta.

La realidad -explica- es que el Rif sigue preso de una triple dependencia que hipoteca su desarrollo: el trfico del hachs que producen sus campos, el contrabando procedente de Ceuta y Melilla y las remesas enviadas por las decenas de miles de rifeos establecidos en Europa (Espaa, Holanda y Blgica, principalmente).

Mientras que en todo el norte solo la ciudad de Tnger y el puerto de Nador han merecido la atencin del gobierno de Rabat, el resto del Rif, y sobre todo el Rif rural, vive "en psimas condiciones de vida, sin infraestructuras, sin hospitales y con carreteras que datan a veces de la poca espaola".

Esas fueron las razones que hicieron estallar las revueltas en el Rif -explica- y la muerte de un pescadero triturado por el mecanismo de un camin de basura en Alhucemas "no fue sino la gota que desbord el vaso".

"La cuestin identitaria vino despus", reflexiona, aunque no niega que los rifeos sientan un gran apego por sus costumbres y su lengua, as como recelo hacia los llegados de fuera (antes espaoles, despus marroques del interior). Pero lo importante -recalca- es que los rifeos "se sienten ciudadanos de segunda categora" ante una capital que "hace odos sordos" a sus quejas.

De todas formas -subraya- el sentimiento independentista "es minoritario entre los rifeos", dice Madariaga, que aprovecha para deshacer un mito que an hoy muchos alimentan: el de que el caudillo Abdelkrim al Jatabi era independentista porque proclam la Repblica del Rif (1921-26).

Madariaga afirma que Abdelkrim era sencillamente enemigo de la colonizacin europea, y si se opuso a Mohamed V, el primer rey del Marruecos independiente, fue por su actitud demasiado sumisa con los franceses.

La figura de Abdelkrim ha regresado con fuerza a las calles del Rif durante las revueltas del 2017, y Madariaga no lo ve extrao: "Los rifeos lo tienen como un referente histrico que traspas fronteras; es un orgullo legtimo, y es al mismo tiempo la figura que encarna esa identidad y que los hace sentirse unidos".

La crisis en el Rif ha supuesto para Marruecos un deterioro de su imagen internacional -argumenta-, algo que a la larga contribuir a que Rabat "afloje la presin" sobre la regin, si verdaderamente "quieren seguir manteniendo esa tesis de que son una monarqua parlamentaria".

Por ltimo, y en cuanto a las reclamaciones rifeas de que Espaa ofrezca compensaciones por el uso de armas qumicas en la guerra del pasado siglo y por sus consecuencias en las altas tasas de cncer que aun hoy se registran en la regin, Madariaga se mostr solo parcialmente de acuerdo.

"Moralmente Espaa debe un gesto: reconocer y condenar el uso de agentes qumicos que no debi haber utilizado. Lo de pedir perdn es ridculo, no sirve para nada. Financiar un hospital sera ms til. Se cumplira as el sueo histrico de Abdelkrim: que Espaa contribuya al codesarrollo en el Rif".

Fuente: https://www.eldiario.es/cultura/Historiadora-Rif-revelado-democratico-Marruecos_0_740526042.html