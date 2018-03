Un fantasma recorre el Sahel

Mientras tropas francesas y norteamericanas baten, sin resultados, desde hace aos el norte de Mali y Nger en bsqueda de, vinculados tanto ay al, este ltimo viernes, en el barrio diplomtico de la ciudad de Ouagadougou, capital de Burkina Faso, a unos 900 kilmetros al sur de aquellas reas, fueron atacados de manera simultnea la embajada francesa y la sede del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (EMGA), muy prximo a un instituto de enseanza francs, por un nmero indeterminado de militantes, que han dejado segn la fuente entre 18 y 42 muertos y cerca de 100 heridos

Se cree que el ataque pudo tener como objetivo una reunin del G5 Sahel una organizacin fundada en 2014, compuesta por Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Nger, para la coordinacin y seguimiento de cooperacin regional para polticas de desarrollo y seguridad, que adems administra los aportes de las potencias occidentales para luchar contra el terrorismo que golpea a esas naciones con una fuerza conjunta de 5 mil efectivos. El lugar del encuentro en dependencias del EMGA, haba sido cambiado de saln a ltimo momento, lo que salv la vida de los participantes ya que la sala asignada en primer lugar result totalmente destruida por efecto de los combates.

El asalto fue rpidamente contenido por unidades especiales de las fuerzas de defensa y seguridad locales, la guardia de la embajada y reforzada rpidamente por efectivos de las comandos especiales franceses del grupo Sabre, acantonadas en la ciudad.

Apenas 24 horas despus del doble atentado, se conoci un comunicado de Jama'at Nusrat-ul-Islam wal-Muslimin (Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM)), tributario de al-Qaeda, revindicado la accin en venganza por una operacin de las tropas francesas en Mali, donde fue muerto el sheik Mohamed Hassan al-Ansari uno de sus comandantes. Jama'at Nusrat, que por estos das ha cumplido un ao de su integracin (Ver: Sahelistn del Nilo al Atlntico.) cuyo lder es otro veterano combatiente el tuareg Iyad Ag-Ghali, antigu jefe de Ansar Eddine (Defensores de la Fe). La composicin de esta organizacin es un cumulo de grupos integristas con importante presencia a lo largo del Sahel, con epicentro en el norte de Mali y Nger, donde casualmente se encuentran importantes yacimientos y explotaciones de uranio pertenecientes a empresas francesas. El surgimiento de Jama'at Nusrat, tambin ha generado gran inquietud por la seguridad de los pases europeos del litoral mediterrneo.

Hassan al-Ansari, era uno de los hombres ms prximos al argelino Mojtar Belmojtar, uno de los terroristas ms buscados del mundo, jefe histrico del fundamentalismo wahabita en frica, veterano de la guerra antisovitica de Afganistn, cabeza e idelogo de innumerables ataques en su pas y una amplia rea del Sahel.

En el atentado del ltimo viernes, murieron al menos ocho efectivos burkineses y siete atacantes mientras la lista de las otras bajas no se ha dado a conocer. El ataque es el tercero que se ha producido en esa capital en estos dos ltimos aos. En enero de 2016 los objetivos fueron el hotel-casino Splendid y el caf Cappuccino, dejando ms de 30 muertos y unos 180 heridos. Aquel ataque el ms importante sufrido por la ciudad de Ouagadougou, fue revindicado por el grupo de Belmokhtar, al-Murabitun , (Los que firman con sangre) entonces tributario de al-Qaeda para el Magreb Islmico y hoy integrado al GSIM.

En agosto ltimo otro sangriento atentado contra el restaurant turco Aziz Istanbul, situado a unos 200 metros del caf Cappucino, dej 18 muertos y 20 heridos, aunque la identidad de los ejecutantes nunca ha sido aclarada. A

Estos no han sido los nicos atentamos de signo fundamentalista sucedidos en el pas, ya son ms de 80, aunque de menor gravedad, desde 2015, se contabilizan unos 135 muertos.

Llam la atencin que los atacantes del viernes llevaran uniforme militar, segn declaraciones del Coronel John Arthur Diasso, director de comunicaciones del Ministerio de Defensa, todava no se sabe si haban sido comprados o parte de los 400 uniformes robados a una tienda de ropa militar en marzo de 2017.

En plan de conjeturas es importante sealar que el lunes 26, haban comenzado los juicios a una importante cantidad de militares involucrados en la intentona golpista de 2015 (Ver: Burkina-Faso: No solo otro golpe ms.), por lo que el ataque del viernes de alguna manera podra estar relacionado a los juicios.

Qu hacer con el Sahel?

A la presencia militar en el norte de Mali, con la operacin Serval de 2012, seguida de la Barkhane que a partir de 2013, mantiene unos 3 mil efectivos intentando controlar la actividad terrorista en gran parte del Sahel, desplegados en una lnea de campamentos militares que se extienden desde Mauritania hasta el Chad, a esta estrategia se le ha sumado desde un tiempo indeterminado efectivos norteamericanos, que de manera muy sigilosa operaban en Nger cerca de la frontera con Mali.

En esa amplia geografa tambin existe la presencia de la fuerza de la Misin Multidimensional Integrada de Estabilizacin de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA), que desde 2013 brinda apoyo al gobierno de Bamako, con una fuerza de 13 mil hombres. Que ha sido atacada en diferentes oportunidades por los takfiristas que ya ha producidos la muerte de unos 120 cascos azules. Los ltimos cuatro el 28 de febrero pasado.

El mundo junto al pueblo norteamericano se desayun el 4 de octubre pasado que los Green Berets (boinas verdes), del SOC frica-(Comando de Operaciones Especiales para frica) no solo tenan funciones de entrenamiento a las fuerzas nigerianas, sino tambin de combate. Tras haber sufrido una emboscada que le cost la vida a cuatro militares norteamericanos y cinco nigerinos del poderoso Batalln nigerino de Seguridad e Inteligencia (BSR) tras sufrir una emboscada en la regin suroccidental de Tillabery, prxima a la frontera con Mali (Ver: Cacera en el Sahel y Trump emboscado en el Sahel.). Los efectivos norteamericanos con base en Ouallam, a unos 100 kilmetros de Niamey, la capital de Nger, fueron atacados por un grupo que se transportaba en unos diez vehculos y veintena de motocicletas. Estas muertes produjeron un tormenta poltica dentro de los Estados Unidos, que ha salpicado no solo al presidente Trump, y el Departamento de Estado, sino y fundamentalmente a la CIA, que no haba informado cabalmente la situacin en el sector de la emboscada.

La emboscada adems dej al desnudo la intentona norteamericana de afianzarse en el Sahel, y hoy es ms que evidente que con la excusa de vengar la muerte de los Green Berets, el Departamento de Estados se ha involucrado tanto como los franceses en la guerra que va teniendo cada vez ms volumen de fuego.

A pesar de las operacin que se han activado contra estos grupos, las actividades no se limitan al norte de Mal, sino como acabamos de ver se extienden cada vez con ms frecuencia a Burkina Faso, llegando a Costa de Marfil, y amenazado Guinea y Senegal. A este cuadro hay que sumarle la siempre revulsiva presencia desde el sur de Boko Haram en Nigeria, que tambin ataca a Camern y Chad.

Todas las organizaciones salafistas de frica a excepcin de la somal al-Shabaab, parecen estar jaqueadas y batindose en retirada tanto por los ejrcitos nacionales o las fuerzas europeas y estadounidenses, que operan fundamentalmente en el Sahel. A estos embates militares, los grupos wahabitas estn perdiendo la financiacin saudita y qatari, sin duda por las presiones de Washington, que en su momento las ha tolerado.

As todo el da de la victoria sobre el terrorismo todava est tan lejano, ya que mientras la miseria, la desocupacin, las hambrunas, las epidemias, la violencia estatal, la explotacin y la corrupcin le sean impuestas al continente, seguirn surgiendo miles de jvenes que se entregaran a esta guerra, o cualquier otra, enloquecidamente aunque sepan que tarde o temprano la vayan a perder. Mientras el fantasma de la muerte sigue recorriendo el Sahel con su reguero de sangre.

es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.