Una resea literaria

El nuevo libro de Helen Epstein, Another Fine Mess: America, Uganda, and the War on Terror (en espaol, Otro buen lo: Estados Unidos, Uganda y la guerra contra el terrorismo), relata de manera detallada y fascinante multitud de acontecimientos de la historia y la poltica de Uganda y de otras naciones vecinas. Conozco gran parte de estos hechos, pero tambin hay mucho que no saba, algunas partes con las que no estoy de acuerdo, y explicaciones o diferentes interpretaciones de lo que haba ledo o escuchado antes. Por ejemplo, Epstein seala que la hostilidad contra la homosexualidad, ampliamente difundida en Uganda, se remonta al Kabaka (rey) Mwanga de Buganda, que fue atacado por su bisexualidad. Mwanga ascendi al poder en 1884, a los 18 aos, justo cuando los misioneros cristianos comenzaban a convertir a sus sbditos, antes de que el capitn britnico Frederick Lugard, que lleg en 1890, armara a los protestantes conversos, plantara la bandera britnica y exiliara a Kabaka a las Seychelles.

Entre 1885 y 1887, Mwanga hizo que quemaran vivos a 45 pajes cristianos; algunos por espiar para los colonialistas, y otros por negarse a practicar actos de sodoma con l despus de que les ensearan que era pecado.

El miedo a los homosexuales sigue muy extendido en el pas, afirma Epstein, donde se ha impartido una escasa educacin sexual moderna, y donde el concepto de la homosexualidad evoca recuerdos histricos de un joven rey loco en el albor de los tiempos modernos, cuyas tierras se arremolinaron con el rumor de ejrcitos aproximndose.

En 2011, una mujer ugandesa que se presentaba a las elecciones del Parlamento me cont esa misma historia como prueba de que la homosexualidad se haba practicado sin castigo en el pas antes de que los puritanos britnicos lo colonizasen. No habl del despiadado y joven Kabaka como causante de la homofobia contempornea nacional, pero s que me anim a leer un poco ms y a descubrir que 75 pases an penalizan la homosexualidad, de los cuales 42 son antiguas colonias britnicas.

Todos los detalles histricos y polticos del libro de Epstein pueden, a priori, intimidar a aquellos lectores que no hayan prestado demasiada atencin a Uganda. No obstante, la obra incluye al principio una til cronologa de los acontecimientos ocurridos en Uganda, Ruanda, Zaire/Repblica Democrtica del Congo, Sudn y Somalia.

Un desacuerdo significativo

Discrepo con Epstein en un punto significativo. En la seccin titulada ms lecturas, apunta que la obra de Barrie Collins Rwanda 1994: The Myth of the Akazu Genocide Conspiracy and Its Consequences (en espaol, Ruanda 1994: el mito de la conspiracin del Genocidio Akazu y sus consecuencias) iguala de manera errnea los asesinatos revanchistas de hutus con la tentativa de exterminacin de los tutsis, con respecto al que asegura que no fue un genocidio planificado. Coincido con Collins en este punto, y tambin con otros acadmicos y periodistas, entre los que se incluyen Peter Erlinder, Robin Philpot, Phil Taylor, David Peterson y Edward S. Herman, ya fallecido. Y no creo que las matanzas de hutus a manos del ejrcito tutsi fueran simples asesinatos revanchistas.

Sin embargo, aprecio profundamente la cuidadosa investigacin que Epstein llev a cabo para relatar la complicidad de Uganda y Estados Unidos en la invasin de Ruanda, que perpetraron soldados ugandeses tutsi en 1990, en un momento en que las tensiones entre hutus y tutsis en Ruanda se haban reducido a un mnimo histrico. Y tambin estoy de acuerdo con su conclusin, en la que expone cmo el ejrcito tutsi abandon las negociaciones antes incluso de que hubieran comenzado, en pro de una guerra que probablemente se cobr las vidas de cientos de miles de ruandeses.

Dictadores respaldados por EE.UU. e invasiones catastrficas

Los principales temas del libro son los siguientes:

1) Estados Unidos apoy a despiadados dictadores de frica durante la Guerra Fra, siempre y cuando estos promovieran sus intereses y no se aliaran con la Unin Sovitica.

2) Tras la Guerra Fra, Estados Unidos apoy a despiadados dictadores que promovieron sus intereses y que actuaron como sus aliados militares y representantes contra los islamistas, que se haban convertido en el nuevo hombre del saco del pas norteamericano.

3) El Presidente de Uganda, Yoweri Museveni, destaca entre estos dictadores como uno de los ms despiadados y corruptos, y Estados Unidos ha permitido, si no trazado, sus invasiones y la desestabilizacin de pases vecinos (gran parte de Ruanda, Zaire/Repblica Democrtica del Congo, Sudn y Sudn del Sur).

El principal eje del libro es el periodo que sigui a la Guerra Fra, durante el cual los ugandeses colaboraron con Estados Unidos en la llamada guerra contra el terrorismo en Sudn, Somalia, Irak y otras zonas del continente africano, incluso Afganistn. Uno de los pasajes ms duros est relacionado con la negativa del presidente Museveni a promover la planificacin familiar:

El oficial me dijo que Museveni haba prohibido al Ministerio poner en marcha programas de planificacin familiar, incluso si los financiaban donantes. Las ONG solo llegaban a una pequea fraccin de las mujeres que buscaban mtodos anticonceptivos; sin embargo, los preservativos se podan encontrar en muchos puestos de carretera, si bien reconoci que muy pocos hombres los usaban.

Qu problema tiene Museveni con la planificacin familiar?le pregunt.

Estbamos sentados en la terraza de una cafetera. l mir sigilosamente a su alrededor antes de responder:

Por favor, no cites mi nombre susurr. Pero lo cierto es que se trata del ejrcito. El Presidente quiere un gran ejrcito.

Entonces lo comprend. Museveni haba convertido su precioso pas en una precaria colonia de cra de soldados, que desplegaba en guerras monstruosas e innecesarias, a menudo siguiendo las rdenes de generales y polticos estadounidenses que se envalentonaban frente a los terroristas afroislamistas, pero que ni pensaban en mandar a estadounidenses, ni mucho menos a sus propios hijos, para que se enfrentaran a ellos.

En mayo de 2016, la revista Bloomberg Businessweek public un artculo titulado Ugandas Top Military Export: Mercenaries (en espaol: El principal bien de exportacin de Uganda: los mercenarios), en el que revel que los ingresos de Uganda provenientes de los contratistas militares eran mayores que los procedentes del caf, su segundo producto de exportacin. Y, como apunta Epstein, Uganda fue el primer pas en sumarse a la coalicin de la voluntad del presidente George Bush para luchar en la Guerra de Irak.

Epstein ha llevado a cabo una investigacin centrada en los sectores mdico y de la sanidad pblica en Uganda y en toda la regin durante 20 aos. No hay pasaje de su libro que se me haya grabado en la mente ms que este de la introduccin:

He sido consultora de salud pblica durante unos 20 aos. En Ruanda, realic una investigacin de campo con aldeanos a los que les aterraba hablar conmigo por miedo a que espas del gobierno los denunciaran si se quejaban de la discriminacin tnica. En Etiopa, conoc a un sinfn de nios desnutridos en pueblos a los que se les negaba una asistencia alimentaria suficiente porque se sospechaba de un posible sentimiento antigubernamental. En Uganda, entrevist a madres cuyos hijos haban muerto de malaria porque los compinches del presidente saqueaban los planes de ayuda exterior con los que se deba adquirir medicamentos y mosquiteros. La mayor parte de los programas humanitarios en los que trabaj reciban financiacin procedente de impuestos estadounidenses, si bien esto no poda equipararse con los tiranos respaldados por EE.UU. que, para empezar, haban causado estos problemas.

