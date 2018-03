Las mujeres mineras reclaman sus derechos en Zimbabue

IPS

Dorcas Makaza-Kanyimo (izquierda), directora de Mujeres y Leyes en frica Austral, participa en un taller sobre mujeres en la industira extractiva en Hwange, Zimbabue. Crdito: Sally Nyakanyanga/IPS

HARARE, 13 mar 2018 (IPS) - Tapiwa Moyo sale religiosamente de su casa todos los das cuando canta el gallo y se une a la multitud de mujeres que adoptaron la minera artesanal como medio de vida en Zimbabue.

La mujer de 40 aos se pasa la mejor parte del da llevando de un lado a otro y cargando en la espalda sacos de arena del ro, que luego tamiza con la esperanza de encontrar pequeos trozos de oro.

A pesar de tener el barro hasta las rodillas, las mujeres consideran a la minera de pequea escala una alternativa para mejorar su vida e incrementar los magros ingresos familiares.

Como madre soltera desempleada, no tengo ms alternativa que encontrar formas de defenderme por mis cinco hijos en edad escolar. No tengo a nadie que me cubra las espaldas, y por eso me un a otras mujeres: para ganarme la vida con la minera artesanal, explic.

En Zimbabue, la minera ha sido en gran medida cosa de hombres, pero las mujeres han ido incursionando de a poco en la actividad. A pesar de los mtodos rudimentarios que todava usan, ahora ellas empuan picos y palas a la par de los hombres mientras buscan minerales valiosos.

Pero se necesita hacer mucho ms para lograr una verdadera equidad de gnero en el sector, opin Dorcas Makaza-Kanyimo, directora de Mujeres y Leyes en frica Austral (WLSA, en ingls).

Es necesario reducir los costos de los derechos mineros, la facilitacin de prstamos adecuados para que pueden acceder al capital necesario que les permitira comprar el equipo mecanizado necesario para su actividad, explic Makaza-Kanyimo a IPS.

Las mujeres representan entre 11 y 15 por ciento de los 50.000 mineros de pequea escala que hay en Zimbabue.

El informe Empoderamiento Econmico de Mujeres en SSB. Recomendaciones para la Minera, de 2017, seala que si bien la minera sigue siendo un motor del crecimiento y de la transformacin de frica subsahariana, rara vez ha contribuido a la reduccin de la pobreza y al mejoramiento del sustento de la poblacin.

A las mujeres, en particular, les cuesta aprovechar los beneficios y las oportunidades de las operaciones mineras a gran escala y suelen sufrir de forma desproporcionada las consecuencias negativas de la industria, indica el estudio.

El Ministerio de Minera debe tener programas que promuevan a las mujeres en la minera, destinarles mquinas y permitirles acceder a prstamos con requisitos mnimos en lo que se refiere a la garanta, pues carecen de las que solicitan los bancos, indic Dorcas Makaza-Kanyimo.

WLSA Zimbabue ofrece educacin y sensibilizacin para asegurarse que las mujeres de la industria extractiva comprendan el marco legal.

Apoyamos a estas mujeres en lo que se refiere a cmo pueden conseguir derechos mineros, pues sabemos que trabajan de forma ilegal como mineras artesanales y operan en un ambiente no regulado, explic Makaza-Kanyimo.

Eso las deja en situacin vulnerable, pues pasan muchas cosas en ese ambiente. Las mujeres pueden sufrir violencia, violacin, verse desplazadas por los hombres y engaadas por compradores de oro cuando tratan de vender lo que extrajeron, precis.

Todava rige en Zimbabue la Ley de Minas y Minerales de 1961, aprobada durante la poca colonial. Por ello, aumentan los reclamos para garantizar que los nuevos estatutos mineros tengan una perspectiva de gnero.

Actualmente, hay un proceso de reforma a travs de un proyecto de ley de Minas y Minerales, que lleg al parlamento para su segunda lectura el da 12 de este mes.

Pero organizaciones como WLSA Zimbabue consideran que la norma debera asegurar de forma explcita el derecho de las mujeres a obtener una parte equitativa de los derechos mineros.

Como mineras, necesitamos un ambiente amigable, en particular revisar los costos de tener derechos mineros, remarc Moyo.

Nos es imposible obtener esos derechos porque no tenemos los medios; por eso se encuentran muchas mujeres en la minera artesanal (no regulada), apunt.

En frica, donde la mayora de los pases son ricos en recursos naturales, las mujeres quedan en su gran mayora pobres y su participacin en el sector extractivo es marginal.

Los pases no tienen un enfoque con perspectiva de gnero, pero Sudfrica ha recibido elogios por ser un ejemplo progresista, y podra servir como modelo para Zimbabue, que est creando su propia poltica general.

Las cuestiones de gnero estn incluidas en la carta minera de Sudfrica, aunque todava tienen desafos en materia de implementacin de ciertos aspectos relacionados a su legislacin minera. Pero han logrado grandes avances hacia la equidad de gnero, aadi Makaza-Kanyimo.

La mayora de las mujeres mineras se desempean en la minera artesanal. WLSA Zimbabue seal que las leyes sudafricanas permiten la creacin de agrupaciones y sindicatos para poder comprar derechos mineros en grupo.

As, organizaciones como la Asociacin de Mineras Mtandazo, en la localidad de Gwanda, en la provincia de Matabelelandia Septentrional, han obtenido buenos resultados.

Incluso, su fundadora, Sithembile Ndhlovu, compr por su cuenta tres derechos mineros. Las mujeres tambin se apoyan entre s creando grupos de ahorro y crdito para reunir fondos y tambin comprar derechos mineros.

Los vea (a los hombres) arreglndoselas para conducir sus propios autos y alimentando a sus familias. En cambio, yo iba a trabajar todos los das, pero vea que el dinero no me alcanzaba para mantener a mi familia, record Ndhlovu.

La Asociacin de Mineras de Mtandazo cuenta con 32 mujeres dedicadas a la minera de pequea escala y sus integrantes recibieron capacitacin sobre cuestiones bsicas de la actividad en la Escuela de Minas de Zimbabue.

La organizacin alienta a las mineras a registrarse y regularizar su actividad, lo que les permite acceder a prstamos y posiblemente a equipos que les abran nuevas oportunidades.

Como pas es urgente que tengamos una poltica minera que responda a las necesidades de las mujeres del sector, reclam Makaza-Kanyimo.

Debemos ser solidarios con las mujeres que se organizan contra el extractivismo destructivo; se dieron cuenta que reciben la mayor parte del impacto de la industria, aadi.

Por su parte, la coordinadora del Centro para la Gobernanza de Recursos Naturales, Tapuwa Obren Nhachi, seal que el proyecto de ley Minas y Minerales necesita reconocer a la minera artesanal como una actividad que contribuye a la economa.

Necesitamos despenalizarla para que las mujeres puedan operar en un ambiente libre y sin miedo a sufrir acoso, subray.

Su organizacin ha capacitado a 27 mujeres en la minera artesanal, quienes ahora estn agrupadas y tienen sus propios derechos mineros, indic Nhachi.

Traducido por Vernica Firme

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2018/03/mujeres-mineras-reclaman-derechos-zimbabwe/