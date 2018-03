Entrevista a Naima Hammami, lder sindical de Tnez

"Las mujeres tunecinas no vamos a dar nunca un paso atrs"

El diario

- La secretaria general adjunta del sindicato UGTT, mayoritario en Tnez, defiende el papel clave de su organizacin en la transicin a la democracia

- "Si hay un voto democrtico y los islamistas ganan, son ellos los que deben tomar el poder"

- "Estamos con los manifestantes y defendemos el derecho de los jvenes a la protesta, pero esta debe ser pacfica"

Naima Hammami, secretaria general adjunta del sindicato tunecino UGTT. FOTO: MARIANA VILNITZKY

Es la primera mujer que forma parte de la Comisin Ejecutiva del sindicato tunecino UGTT, que gan el Premio Nobel en 2015 por su participacin, junto con otras tres instituciones, en las conversaciones para salvar la transicin en el pais magreb. Su nombre completo es difcil de pronunciar en castellano: Hammami ne Haj Mbarek (1955), de profesin profesora de enseanza secundaria. Tiene un mster en lenguas y letras rabes y cuenta tambin con un diploma en sociologa. Comenz a formar parte del sindicato UGTT en 1996 y desde 2002 es liberada sindical. Lleva dcadas ocupando puestos de responsabilidad dentro de su organizacin y actualmente se encarga del rea de las migraciones y los derechos de los migrantes. La sindicalista estuvo recientemente en Barcelona, donde particip en las jornadas Derechos econmicos y laborales de las personas migrantes, organizadas por la Asamblea de Cooperacin por la Paz, CCOO y UGT.

Por qu fue y es tan importante su organizacin para la construccin de la democracia en su pas?

Nuestra organizacin tiene entre sus objetivos la lucha por la democracia. Por eso se interesa en este tema, tanto en el pas como dentro de la UGTT. Es una organizacin fundada en 1946. Era la nica organizacin sindical permitida hasta hace muy poco. Ahora ya hay otras dos, pero son menores. A nuestra organizacin la gente se ha afiliado ms que a otras justamente por esos valores democrticos que hemos mostrado durante la revolucin.

El apoyo de los trabajadores les ha llevado a estar en la mesa de negociaciones a la hora de recuperar la democracia?

Esta organizacin no slo favorece a los trabajadores, sino a los que defienden la libertad y la democracia. Hemos defendido tambin al pas en la poca de la colonizacin. Hasta 1956 Tnez no fue independiente. Y en ese momento fuimos una organizacin importante. Defendemos la libertad del pueblo tunecino. Por otro lado, frente a los dictadores, frente a la falta de libertad de expresin, la UGTT ha sido capaz de englobar a todas las facciones polticas que existan antes de la democracia, aunque no fueran oficiales. Lo que quiero remarcar es que todas las ideologas existen dentro de la UGTT. Te puedes encontrar con gente de izquierdas y de derechas. Frente a las crisis, hemos optado por el dilogo. En 1965, en 1978 y en 1985 el Gobierno quiso entrar en la UGTT y no pudo. El rol de la UGTT, adems de estar en la organizacin de la revolucin, fue proporcionar espacios neutrales. La gente se pudo reunir en nuestros locales.

Ahora en su pas vuelve a haber manifestaciones, descontento. Cul es la posicin de la UGTT?

Hoy hay manifestaciones por los derechos, causas justas, no violentas, en las que salimos a manifestarnos. Para recordar al mrtir fundador de la UGTT, asesinado por las fuerzas de ocupacin francesas antes de la independencia; y un lder para el pueblo tunecino; para reivindicar el 14 de enero, el primer da de la Revolucin de los Jazmines y en tercer lugar para decir no a Trump en el desplazamiento de la embajada estadounidense a Jerusaln.

Pero a comienzos de ao sali gente joven a la calle. Y hubo violencia...

La UGTT est con los manifestantes y defiende el derecho de los jvenes a la protesta, pero esta debe ser pacfica. Est en contra de las manifestaciones cuando tienen lugar por la noche, utilizando la violencia. Los manifestantes violentos no han salido reivindicando derechos. Para nosotros, esas manifestaciones fueron orquestadas para robar y romper cosas. Robaron a gente en los coches, hubo una mujer violada. Por supuesto que estamos en contra de este tipo de manifestaciones. Hubo otros jvenes que se manifestaron delante de la UGTT por sus derechos. La organizacin cumpli sus demandas y las present en la mesa donde negociaba con el Gobierno. Y algunas de esas demandas fueron aceptadas. Incluso cuando las manifestaciones estn en contra de la UGTT, defenderemos el derecho a participar, pero debe ser sin violencia.

Cul fue el papel de la mujer en la bsqueda de la democracia, si es que la mujer jug un papel importante?

Las mujeres han estado presentes cada da en las manifestaciones, en las acampadas, en las protestas por la democracia. Han sido a su vez apoyadas por los hombres progresistas. Han participado en la revolucin, en la UGTT, en todas las regiones, de la misma manera que los hombres. En las elecciones donde ganaron los islamistas se llev a cabo una tecnocracia, en donde se debati el texto de la Constitucin. Entonces hicimos otra acampada para sacar de en medio a los fundamentalistas.

Las mujeres estn ahora muy presentes en el Parlamento?

La participacin electoral femenina ha sido muy grande. Y hubo mujeres en los lugares donde se llevaban a cabo las elecciones. Las mujeres han estado en la organizacin de la democracia. Han dirigido reuniones, han entrado en el Parlamento, y hay mujeres de todas las edades, colores y situaciones sociales.

En su pas se ha creado una comisin de la verdad para revisar los crmenes de la dictadura. Se est haciendo bien?

No hay ningn problema con eso. Ni lo apoyamos ni estamos en contra.

En mayo tienen elecciones municipales. Parece que los islamistas estn tomando fuerza. Qu cree que va a pasar?

Si hay un voto democrtico y ganan, son ellos los que deben tomar el poder.

Aunque vayan en contra de derechos humanos, especialmente de las mujeres?

Los derechos de las mujeres en Tnez no pueden ir nunca para atrs. Yo, Naima Hammami, nunca ir para atrs en mis derechos adquiridos. Hay un artculo en la Constitucin, que cost mucho tener, pero que lo dice bien claro: las mujeres son iguales a los hombres. No nos preocupan los islamistas radicales porque no podrn ir para atrs. Tengo que agregar que dentro de los pases rabes, las tunecinas viven en el nico pas que ha prohibido la poligamia. Durante la dictadura corri un rumor que deca que iban a aprobar una ley que permita a los hombres ser polgamos. Las mujeres salieron vestidas de negro a protestar. Y el rumor se extingui. Si hay un partido que piensa que puede proponer medidas contra la mujer, la UGTT ser la primera en decir no y en salir a la calle junto a las mujeres, los hombres y la sociedad civil.

Cmo se encuentra la mujer respecto a los derechos laborales?

Despus de mucho tiempo, Tnez ha ratificado los acuerdos internacionales por los derechos de las mujeres: igual salario por igual trabajo. A nivel legal, prcticamente no hay diferencia con otros pases. La igualdad est en el cdigo del trabajo. Hay un cdigo de estatuto personal (un cdigo de familia) que en muchos pases limita los derechos de las mujeres y en este caso las protege. Habla de la prohibicin de la poligamia, de la mayora de edad de la mujer para casarse, de la libertad para divorciarse y de una serie de derechos, aunque hay cosas por resolver. Y en el mbito laboral no todo se cumple. Los salarios de las mujeres no son como los de los hombres, ms all de la legislacin. Se han hecho propuestas de ley para obligar a pagar igual, pero en la prctica es difcil. Por otro lado, est el tema de la maternidad. Se estn buscando mejoras para que haya tres periodos de baja: prenatal, parto y lactancia. Ahora son dos semanas en el sector pblico y queremos que el sector privado se equipare. En realidad queremos que se alargue y llegue a seis meses. Adems, para las elecciones municipales se propusieron listas paritarias en cremallera; es decir, mezclados hombres y mujeres. La idea es conseguir un 30% de cuota mnimo.

Qu ndice de actividad tienen ellas?

Las mujeres tienen un 17%; de paro y los hombres, un 13%. Pero las mujeres activas, es decir, que buscan empleo, son un 35%. El resto no busca trabajo, pero esto incluye a las estudiantes, y a quienes trabajan en empresas familiares en negro. Aun as, participan mucho en el sindicato. Dentro de la UGTT la mitad de quienes se afilian son mujeres.

Usted es la primera mujer que ocupa un puesto alto en el sindicato. Cmo lo lleva?

Debo trabajar mucho. Pasa con las mujeres en general. Tenemos que trabajar ms para que nuestro trabajo sea reconocido. Creo que es bueno para nuestra organizacin que haya mujeres en cargos representativo, porque las mujeres estn en nuestra base. Pero hay que hacerse un lugar. Una mujer debe trabajar el doble. La miran con cuatro ojos y al hombre, con uno. Por eso yo debo trabajar con fuerza. Por m, porque yo soy responsable de mi trabajo; y porque as no pueden decir vean, queran que las mujeres estn en los puestos altos Qu hacen para conseguirlo? La gente que me ha dado su confianza se merece que les demuestre que estaba bien apoyarme. Quiero desafiar y demostrar que puedo innovar en el trabajo. Hay un gran poeta, Louis Aragon, que dice que la mujer es el futuro del hombre. Yo agrego que es el pasado, porque lo tuvo en su vientre; es el presente, porque lo educa; y es tambin el futuro.

La libertad sindical en teora existe. Pero a la gente que se sindicaliza, que protesta, muchas veces las empresas la ponen en una lista negra. Pasa esto en su pas?

Cuando estaba la dictadura haba una restriccin sindical, especialmente en el sector privado, y particularmente en el textil. A las mujeres las despedan y no les decan que era por un tema sindicalista. Encontraban otros motivos: porque no llegas a la hora, porque faltas. Despus de la revolucin eso no pasa. No lo pueden hacer.

Es comn la economa informal all?

Es demasiado comn. Siempre lo ha sido. Calculamos que el 50% del producto interior bruto tunecino proviene de la economa informal. Es lo peor, porque no hay derechos. Es un gran problema. No puedes tener Seguridad Social, ni jubilacin ni estar enfermo.

Cmo luchan contra eso desde UGTT?

Tenemos un equipo especialista. El gobierno est trabajando con la recomendacin 202 de 2012 de la Organizacin Mundial del Trabajo (OIT) que dice que se tiene que garantizar la sanidad, la educacin y ayudas para los nios. Para ello se debe hacer una transicin de lo informal a lo formal. Desde la UGTT estamos haciendo presin para que el Estado ponga en marcha la recomendacin. La UGTT es pionera tambin en economa social y solidaria, que es la forma en que luchamos contra la informalidad. Hemos propuesto una ley, que esperamos sea aprobada de aqu a poco, para no solo crear empleo, sino luchar contra lo informal. La Ley da apoyo especialmente a la mujer y la juventud, quienes lo sufren. Tambin hemos firmado un acuerdo en Ginebra con la patronal para el trabajo decente.

Qu implica?

Salarios dignos, con un nmero mximo de horas trabajadas, que el salario no slo tiene que proteger al trabajador, sino tambin a su familia, que el trabajo en s sea digno, que tenga tiempo para su familia. Ese tipo de cosas.

En Espaa los sindicatos no han estado muy de acuerdo con las cooperativas, porque de alguna manera los cooperativistas se vuelven dueos de la empresa, y entonces no hay sindicato. Ustedes, en cambio, impulsan una ley de economa solidaria...

Nuestro caso es bien distinto. Antes de la fundacin incluso de la UGTT, Mohamed Al Hammi (considerado como el padre del sindicalismo tunecino y uno de los fundadores de la Confederacin), era fundador, al mismo tiempo, de algunas cooperativas. En el propio sindicato, cuando se fund, se discuti la posibilidad de ser una cooperativa. La UGTT siempre apoy a la economa solidaria. Forma parte de nuestra propia historia. No es para hacer lucro, sino para tener un trabajo digno, dar una oportunidad a todas esas personas que sufren el desempleo. Tenemos muchas personas jvenes, con alta formacin, que no tienen trabajo y que podran conseguirlo. Tambin es importante para las mujeres.

Usted est especficamente en un departamento de migraciones. Este ao la Asamblea General de Naciones Unidas va a celebrar una conferencia intergubernamental sobre migracin internacional con vistas a adoptar ese pacto mundial. Cul es su posicin? Qu cree que suceder?

Nosotros como UGTT, como organizacin que lucha por los derechos humanos y por los derechos de los trabajadores, pensamos que los inmigrantes deben tener sus derechos respetados, y en nuestro caso su derecho especfico como trabajadores. Tnez, como otros pases, no ha ratificado algunos de los tratados de las Naciones Unidas en temas migratorios. Desde el sindicato hemos hecho incidencia poltica en Blgica, entre otros sitios; en el Parlamento Europeo. Junto a la asociacin Euromed, con otros pases mediterrneos, como Italia o Espaa, hemos hecho una gira por Italia, Blgica, Alemania, y otros tantos pases para hacer incidencia sobre esta cuestin. Hemos visitado a las instituciones gubernamentales relacionadas con temas migratorios y hemos visto que trabajan con las asociaciones. Hemos trabajado tambin en Tnez y ahora mismo el Ministerio de Asuntos Sociales tunecino tiene previsto poner en marcha una estrategia de las migraciones.

Tienen mucha inmigracin extranjera en Tnez?

Hay algunos inmigrantes, unos 7.000 subsaharianos, adems de 30.000 franceses, ms italianos, libios, sirios..., pero sobre todo tenemos muchos emigrados. Hemos previsto una estrategia nacional para que la migracin sea tomada en cuenta. El Pacto Mundial de la Migracin responde bien a nuestra estrategia. Pero tenemos miedo de que al final deje las convenciones a un lado, y por eso nos hemos interesado especialmente. Les hemos dicho este pacto tiene que responder a los derechos de los migrantes. No debe dejar a un lado las convenciones. Tiene que completarlas.

Y hacer obligatorio cumplir con los derechos?

S. Tenemos que obligarlos.

Cmo lo estn haciendo?

Formamos parte de una red sindical mediterrnea y subsahariana que engloba a 16 pases, incluida Espaa, Francia, Portugal y otros con migracin subsahariana. Este mes, en Mauritania, vamos a hacer una asamblea general, donde se van a incluir nuevos pases. Sern en total 21 uniones sindicales, y Tnez es la coordinadora de esa red. Nuestra idea es llevar la estrategia sindical al pacto mundial. Pero hasta ahora el pacto slo se da entre gobiernos o instituciones gubernamentales. Hemos tenido tres reuniones con instituciones, dos en Marruecos y una en Austria, y hemos querido que nuestras ideas, y recomendaciones puedan llegar a los polticos. Hemos entregado un documento al representante de Naciones Unidas en Tnez, y a la Organizacin Internacional de las Migraciones (OIM). Y lo hemos difundido entre todos los sindicatos. Cada sindicato lo va difundiendo en su propio pas con sus ministerios de Asuntos Sociales, en Extranjera, Empleo, y otros. El representante de la ONU en Tnez nos dijo que pensaba que nosotros debamos estar en las negociaciones. Esperamos que ese pacto sea un pacto sobre los derechos de los inmigrantes sean de donde sean.

La reputacin del sindicalismo en Espaa ha cado, y tambin la afiliacin. A su vez hay un nuevo modus operandi de las empresas, que emplean a trabajadores autnomos que antes estaban contratados. Sucede tambin eso en Tnez?

En la UGTT acabamos de pasar un Congreso. Los resultados vistos son muy buenos. De 2011 hasta hoy pasamos de 500.000 a 700.000 afiliados. Sobre los falsos autnomos, haba muchos antes de la revolucin, y no solo en el sector privado sino tambin en el pblico: en la sanidad, en la educacin, etc. Haba empresas especializadas en intermediar entre la gente y quien daba trabajo. En los hospitales, tenan mujeres de la limpieza, o conserjes o cocineros, que trabajaban en empresas subcontratadas, que adems no pagaban ni las cotizaciones. Las tenan sin seguro, sin nada. Y se quedaban con parte del salario. Despus de la revolucin, la UGTT negoci que esto se termine; para que el personal sea contratado de forma indefinida. Todava hay secuelas, en algunos hospitales todava hay alguna cosa del estilo; y ha cambiado el lenguaje: Yo no contrato personas, contrato actividades. Empresas que hacen actividades concretas, y eso es una subcontratacin. Sucede, pero no es as siempre.

Ha llegado a Tnez la nueva economa colaborativa con Uber, Deliveroo y otros? Se han generado problemas all a partir de ello? Y cul es la posicin del sindicato?

No. Eso no ha llegado realmente. Este ao ha comenzado un poco, pero acaba de empezar, sobre todo en temas de envos de comida, en barrios de clase media alta. Es muy reciente.

Fuente: https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/mujeres-tunecinas-vamos-dar-paso_6_752484792.html