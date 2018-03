Nigeria reconoce conversaciones con Boko Haram para un cese de las hostilidades

infoLibre

Mujeres nigerianas piden la liberacin de las nias secuestadas por el grupo terrorista Boko Haram.

E.P. El ministro de Informacin nigeriano anunci este domingo de que el Gobierno del pas africano y la secta terrorista Boko Haram llevan hablando "desde hace cierto tiempo" de un posible cese de las hostilidades "que permita detener el derramamiento de sangre y encontrar soluciones duraderas al conflicto", informa Europa Press.



Estas conversaciones han contribuido a la reciente liberacin esta semana de 101 de las 110 nias que fueron secuestradaspor Boko Haram el 19 de febrero en la localidad de Dapchi, en lo que el Gobierno ha descrito ahora como una acto voluntario de los terroristas a cambio de una tregua temporal y la apertura de un corredor para poder abandonar la zona tras devolver a las jvenes.



"Los insurgentes devolvieron a las nias en un aparente gesto de buena voluntad, tras los esfuerzos incansables del Gobierno para encontrar soluciones duraderas al conflicto", segn el ministro Lai Mohamed, antes de revelar la existencia de las negociaciones.



"ste es un dato desconocido para muchos pero desde hace cierto tiempo estamos hablando con Boko Haram en trminos ms amplios para el cese de hostilidades", declar el ministro en un discurso recogido en la web del Ministerio. "Estas conversaciones han ayudado a lograr liberaciones recientes, ydesde entonces no se han detenido", aadi.



As, a cambio de las nias, Boko Haram "exigieron un alto el fuego que les otorgara un corredor seguro para dejar a las jvenes". "Esto no es nuevo. Incluso en situaciones de guerra ms destacadas, se crean corredores seguros con fines humanitarios y de otro tipo", explic el ministro.



"En consecuencia, se declar un alto el fuego de una semana a partir del lunes 19 de marzo. Es por eso que los insurgentes pudieron dejar a las chicas", concret.



Las operaciones militares van a proseguir



El ministro quiso recalcar que el Gobierno no va a cesar las operaciones militares hasta que no cuente con garantas de seguridad.



Sin embargo, las autoridades tambin se declararon dispuestas a "continuar participando en un dilogo significativo que no solo sea sobre la liberacin de rehenes, sino sobre un compromiso ms amplio de mitigacin de conflictos que comprendera la reduccin de la violencia la posibilidad de alto el fuego y un mayor acceso humanitario".



"Por lo tanto, el Gobierno est dispuesto a tomar medidas que puedan detener el derramamiento de sangre y encontrar soluciones duraderas al conflicto", concluy.



Esta es la primera vez en los ltimos aos que el Gobierno anuncia contactos con Boko Haram para un alto el fuego, aunque el Gobierno del presidente Muhammadu Buhari siempre se ha mostrado abierto a negociar.



Boko Haram que significa "la educacin occidental es pecaminosa" en idioma hausa lucha por imponer la versin ms radical de la sharia o ley islmica en Nigeria.



Desde 2009 la insurgencia de esta secta yihadista ha costado ms de 20.000 vidas y recientemente ha multiplicado sus ataques en pases vecinos como Camern, Chad y Nger. Ms de 2,1 millones de personas han tenido que huir de sus hogares, segn datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/mundo/2018/03/25/nigeria_reconoce_conversaciones_con_boko_haram_para_cese_las_hostilidades_81049_1022.html