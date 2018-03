Mauritania

Aumenta la represin de defensores y defensoras de los derechos humanos que denuncian la discriminacin y la esclavitud

Amnista internacional

Protesta de jvenes en 2017 reprimida por las fuerzas de seguridad. Copy: Privado

El gobierno sigue negando la existencia de la esclavitud, pero sigue habiendo miles de personas esclavizadas

Activistas corren riesgo de detencin y tortura slo por denunciar la explotacin

Siguen prohibidos decenas de grupos contra la discriminacin

Accin en www.actuaconamnistia.org por dos activistas antiesclavitud encarcelados

Los defensores y defensoras de los derechos humanos mauritanos que denuncian la prctica persistente de la esclavitud y la discriminacin en el pas estn expuestos a sufrir detencin arbitraria, tortura, reclusin en prisiones remotas y la prohibicin sistemtica de sus reuniones, afirma Amnista Internacional en un nuevo informe que ha hecho pblico hoy.



Una espada que pende sobre nuestras cabezas. La represin de activistas que protestan contra la discriminacin y la esclavitud en Mauritania documenta la creciente represin que sufren las personas y organizaciones que se atreven a denunciar la esclavitud y la discriminacin, as como la negacin del problema por parte del gobierno.



El hecho de que, a pesar de haber abolido la esclavitud en la legislacin hace casi 40 aos, las autoridades mauritanas sigan no slo tolerando su prctica, sino reprimiendo a quienes se manifiestan contra ella es un vergonzoso menosprecio de los derechos humanos, afirm Alioune Tine, director de Amnista Internacional para frica Occidental y Central.



Con unas importantes elecciones en perspectiva este ao y el prximo, el riesgo de disturbios sociales ser elevado a menos que se respeten todas las voces, incluidas las crticas. Las autoridades deben detener este ataque contra las personas que defienden los derechos humanos y tomar medidas concretas y significativas para acabar con la esclavitud y la discriminacin.



El informe detalla las tcticas empleadas por las autoridades mauritanas para silenciar a las personas defensoras de los derechos humanos y activistas, como la prohibicin de manifestaciones pacficas, el uso de fuerza excesiva contra manifestantes, la ilegalizacin de grupos de activistas y la injerencia en las actividades de estos.



Persistencia generalizada de la esclavitud y la discriminacin

En 2016, los grupos internacionales contra la esclavitud calculaban que en Mauritania poda haber hasta 43.000 personas viviendo en situacin de esclavitud: aproximadamente el uno por ciento de la poblacin total del pas.



Amnista Internacional ha concluido que la polica, los fiscales y el poder judicial no respondieron adecuadamente a los casos de explotacin denunciados para identificar a las vctimas o castigar a los presuntos perpetradores. En 2016, los tribunales contra la esclavitud del pas slo condenaron a dos personas, a pesar de haber recibido 47 casos para investigar en los que estaban implicadas 53 personas sospechosa.



El informe revela que las prcticas discriminatorias afectan especialmente a los miembros de las comunidades harratina y afromauritana. Estas prcticas incluyen una representacin muy escasa en los puestos de liderazgo y obstculos para su inscripcin en los registros oficiales, lo cual, entre otras cosas, limita su acceso a servicios esenciales.



Restricciones a las reuniones pacficas y las asociaciones

En Mauritania tambin se reprime el derecho a protestar, pues 20 grupos de derechos humanos informaron a Amnista Internacional de que, en los ltimos aos, las autoridades haban prohibido o dispersado sus reuniones pacficas, a veces usando fuerza excesiva que caus heridas graves que fueron desde fracturas en extremidades hasta traumatismos craneales.



Por ejemplo, en abril de 2017, una marcha de casi 100 jvenes activistas que pedan que unas polticas educativas ms inclusivas fue dispersada con violencia en la capital, Nuakchot, y fueron detenidas 26 personas.



El 28 de noviembre de 2017, las fuerzas de seguridad golpearon a miembros de la Asociacin de Viudas y Hurfanos despus de que 15 de ellos fueran detenidos durante una protesta pacfica. Uno de los hurfanos tuvo que ser atendido en un hospital tras recibir un puetazo en la cabeza.



No slo se prohben las protestas: tambin lo son organizaciones enteras que luchan contra la esclavitud y la discriminacin. El informe documenta los casos de ms de 43 grupos que jams han recibido autorizacin de las autoridades para operar a pesar de haberla solicitado reiteradamente. Entre ellas estn la organizacin juvenil prodemocracia Kavana (Basta) y el movimiento contra la esclavitud IRA (Iniciativa por el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista en Mauritania).



Yacoub Ahmed Lemrabet, presidente de Kavana, dijo a Amnista Internacional:



No estar reconocidos como asociacin autorizada es como tener una espada que pende sobre nuestras cabezas. Seguimos realizando nuestras actividades, pero sabemos que en cualquier momento las autoridades pueden clausurarnos y meternos en la crcel.

Accin por dos activistas antiesclavitud encarcelados

Amnista Internacional lanza una ciberaccin en su centro de activismo on line para pedir para pedir la liberacin de Moussa Bilal Biram y Abdallahi Matallah Saleck, dos activistas del movimiento contra la esclavitud Iniciativa por el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista en Mauritania (IRA).

Estn encarcelados en una crcel del desierto del Shara en Bir Moghrein. Esta crcel, que habitualmente se utiliza para presos condenados a muerte, est situada en una regin remota e insegura de Mauritania, a 1.200 kilmetros del hogar de Moussa y Abdallahi en Nuakchot. Han sido acusados de incitacin a provocar disturbios y rebelin violenta contra el gobierno, aunque en su juicio no se presentaron pruebas de estos delitos.

Segn los informes, Moussa y Abdallahi han sido torturados bajo custodia y presentan lesiones que indican que han sido obligados a permanecer en posturas dolorosas durante horas.

Bienvenido a Guantnamo

Desde 2014, Amnista Internacional ha documentado 168 casos de defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos arbitrariamente, de los que al menos 17 fueron sometidos a tortura y otros malos tratos.

Las autoridades han detenido a 23 miembros del grupo juvenil prodemocracia Movimiento 25 de Febrero desde 2014, periodo en el que tambin detuvieron a 63 miembros del grupo contra la esclavitud IRA.

Al menos 15 miembros de IRA han sido condenados a prisin en juicios injustos y algunos fueron sometidos a tortura y otros malos tratos para obtener confesiones.



Amadou Tijane Diop, activista contra la esclavitud detenido en 2016, cont a Amnista Internacional en junio de 2017:

La polica me espos y me vend los ojos. No tena ni idea de adnde me llevaban. Cuando llegamos, un agente dijo: Bienvenido a Guantnamo. [...] Antes de llevarme para ser interrogado, un guardia me dijo: Diles lo que quieren or. Sabes que tenemos lo que hace falta para hacerte hablar.



Campaas de desprestigio

Se llevan a cabo despiadadas campaas de desprestigio, agresiones y amenazas de muerte con total impunidad contra personas que defienden los derechos humanos, etiquetadas a menudo de traidores, delincuentes, agentes extranjeros, racistas, apstatas o polticos. Esta intimidacin viene de los niveles ms altos del Estado y de grupos de creyentes y se ha producido asimismo durante reuniones internacionales en Europa.



Por ejemplo, la defensora de los derechos humanos Mekfoula Brahim ha sido sometida a una campaa de difamacin permanente y coordinada en las redes sociales, y ha recibido amenazas de muerte por pedir la anulacin de la condena a muerte del bloguero Mohamed Mkhatir.



Las campaas que retratan a las personas que defienden los derechos humanos como amenazas para la seguridad nacional o los valores culturales ponen a los y las activistas en peligro y tienen un efecto destructor para la libertad de expresin, concluy Alioune Tine.



Las autoridades mauritanas deben demostrar que se respeta a todas las voces crticas poniendo en libertad a todas las personas detenidas slo por denunciar la discriminacin y reconociendo el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Fuente: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/mauritania-aumenta-la-represion-de-defensores-y-defensoras-de-los-derechos-humanos-que-denuncian-l/