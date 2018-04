El presidente de uno de los partidos que gobiernan Tnez define la homosexualidad como "un fenmeno natural" que no debe ser perseguido

Rached Ghannouchi, lder del partido tunecino Ennahdha que forma parte de la coalicin de gobierno actual, ha declarado en una entrevista que la homosexualidad es un fenmeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente. Si bien no es la primera vez que Ghannouchi aboga por la despenalizacin de la homosexualidad en Tnez, si es la primera ocasin en que utiliza trminos como natural para definir algo que el Cdigo Penal tunecino castiga con hasta tres aos de prisin. Mounir Batour, presidente de la asociacin LGTB Shams, se congratula por las declaraciones del lder islamista, pero insta a Ghannouchi a que no se quede en las meras palabras y tome las medidas polticas oportunas para que su partido presente ante el Parlamento una propuesta definitiva de despenalizacin de la homosexualidad.

La revista Jeune Afrique ha publicado en su ltimo nmero una entrevista con Rached Ghannouchi, presidente del partido islamista Ennahdha (o Partido del Renacimiento), que actualmente forma parte de la colacin de gobierno que rige en Tnez. A lo largo de la entrevista, Ghannouchi fue interpelado por su opinin respecto a la penalizacin de la homosexualidad. El lder islamista respondi que, segn su criterio, la homosexualidad es un fenmeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente, puesto que todos somos libres y no tenemos que preocuparnos por lo que sucede en las casas. Tambin agreg que no se debe intervenir en las elecciones individuales, ya que cada cual es libre de vivir la vida que desee siempre y cuando no perjudique a nadie.

No es la primera vez que Ghannouchi se posiciona en contra de la penalizacin de la homosexualidad, pues anteriormente ya haba declarado que la ley no debe perseguir los actos pertenecientes a la vida privada, ya que nicamente se debe dar cuenta de esos hechos ante la divinidad de su confesin religiosa. Sin embargo, s se trata de la primera ocasin en que define la homosexualidad como algo natural, circunstancia que no ha pasado desapercibida para los activistas LGTB tunecinos.

En declaraciones a la agencia EFE, Mounir Batour, abogado y presidente de la asociacin Shams, estimaba que el hecho de haber utilizado la palabra natural es muy importante para nosotros, es un paso ms en la defensa de los homosexuales, mostrar que no es algo abominable, una perversin o una enfermedad. Sin embargo, tambin reclamaba al presidente del partido gubernamental que no se quedara en meras declaraciones: Si maana se presenta una proposicin de ley para despenalizar la homosexualidad, queremos que Ennahda, con sus 69 diputados, respeten su palabra. Si su presidente dice que es algo natural, entonces cmo se puede prohibir algo que es natural? No nos importan los discursos polticos sino los hechos: cada da los homosexuales acaban en prisin. Apoyamos a cualquier poltico que respalde los derechos de los homosexuales al margen de su pertenencia poltica.

En un reciente reportaje, Batour describa perfectamente lo que supone en realidad la penalizacin de la homosexualidad:

El artculo 230 del Cdigo Penal no condena a los homosexuales a tres aos de prisin, los condena a cadena perpetua. Porque si alguien es homosexual y va a la crcel durante tres aos, cuando sale, acaso se ha convertido en heterosexual? Seguir siendo homosexual. Volver a la crcel otros tres aos, y as continuamente durante toda su vida.

Legalizado tras la llamada Revolucin tunecina, Ennahda ha formado parte de los gobiernos de Tnez desde las elecciones de 2011, en las que se promovi como un partido islmico de corte democrtico. Rached Ghannouchi, su presidente y cofundador, sufri prisin y exilio durante el rgimen de Ben Ali, presentndose a su regreso como partidario del respeto al orden constitucional y haciendo gala de moderacin en asuntos como la obligatoriedad del velo para las mujeres.

No obstante, para la poblacin LGTB de Tnez las esperanzas de aperturismo social y poltico depositadas en aquellas fechas pronto se vieron defraudadas. El artculo 230 del Cdigo Penal tunecino sigue castigando la homosexualidad con penas de hasta tres aos de prisin, las detenciones y condenas de hombres homosexuales y bisexuales son continuas (tan solo en el pasado 2017 se produjeron 71 condenas por homosexualidad). Las declaraciones pblicas de representantes del Gobierno difieren por completo de las realizadas por Rached Ghannouchi. El ministro de Derechos Humanos, Samir Dilou, afirmaba en su da que la homosexualidad es una perversin que necesita tratamiento; Mehdi Ben Gharbia, ministro encargado de las relaciones institucionales, rechazaba despenalizar las relaciones homosexuales ante el Comit de Derechos Humanos de la ONU; el diputado Abedlatif el Maki ligaba la homosexualidad con prcticas como el consumo de drogas o la violencia conyugal cuando defenda la disolucin de Shams.

Adems, la presin social y de los lderes religiosos es feroz, hasta el punto de que muchos de los activistas LGTB han tenido que partir hacia el exilio debido a las amenazas de muerte recibidas. As describa uno de ellos, Hedi Shaly, la actual situacin de persecucin y profunda desilusin:

En la facultad, las proclamas abiertamente homfobas asumidas por la Unin General Tunecina de Estudiantes, un sindicato estudiantil de tendencia islamista, resuenan contra los estudiantes y militantes LGTB. Acosan a mi padre para que me obligue a dejar de defender a los maricones, como nos llaman ellos. Mi hermano, que tambin est en la universidad, ya no quiere ir a estudiar porque los otros alumnos se burlan de l. Me engaaron hacindome creer que ahora ramos libres, que vivimos en una democracia, que ya no haba lugar para el miedo. Incluso los partidos polticos y las asociaciones que se dicen progresistas nos han fallado. Las prcticas policiales agresivas continan contra nosotros con total impunidad. La libertad en Tnez es una quimera.

