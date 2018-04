Alarma ante la extrema situacin de los presos polticos saharauis

Contramutis

La Delegada saharaui para Espaa,, da la voz de alerta en un comunicado dirigido a la sociedad espaola y a los medios de comunicacin: Los presos polticos saharauis en crceles marroques se encuentran en un estado de salud

Desde el 9 de marzo los presos saharauis del Grupo de Gdeim Izik de la crcel de Ait Melloul Brahim Ismaili, Mohamed Mbarek Lefkir, Sidahmed Lemjeyid y Mohamed Bani; los de la prisin de Kenitra El Bachir Boutanguiza, Mohamed Bourial, Abdallahi Lakfawni y Sidi Abdallahi Abbahah, as como Salah Eddin Lebsir, de la crcel de Tata, se encuentran en huelga de hambre para reclamar el fin de las medidas ilegales e inhumanas que aplican contra ellos. Justo al da siguientede iniciar la huelga, los cuatro presos de la crcel de Kenitra fueron aislados, tal y como haba amenazado el director de la prisin.

Estos presos polticos, que ya protagonizaron otras huelgas de hambre, fueron detenidos arbitrariamente en 2010 en relacin con el campamento reivindicativo de Gdeim Izik y padecieron tortura, malos tratos, un juicio militar ilegal y un segundo juicio civil sin garantas basado en actas de la polica firmadas bajo la tortura y por las que fueron condenados a penas de hasta cadena perpetua.

Jira Bulahi dice que en el campamento de Gdeim Izik, desmantelado violentamente, se protest pacficamente por la continua y persistente marginacin de la poblacin saharaui en su propia tierra. Adems, exigan el cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos, incluido el derecho a la libre determinacin que de conformidad con numerosas resoluciones de las Naciones Unidas le corresponde al pueblo saharaui.

El 16 de septiembre de 2017, los 19 detenidos de Gdeim Izik que permanecen en prisin fueron dispersados por varias prisiones de Marruecos, lejos de sus lugares de origen en el Shara Occidental y de sus familias.

El 26 de marzo las madres de Abdallahi Lakfawni y El-Bashir Boutanguiza, en la crcel Kenitra, y la familia de Brahim Ismaili, en Ait-Melloul 2, visitaron a los presos y el relato de lo que vieron es estremecedor: Estn recluidos en celdas de castigo, conocidas como clulas kacho o atad, infectadas de insectos y gusanos; no pueden moverse, tienen dolores por todo el cuerpo, dificultad para ver y nuseas frecuentes; no hay ventilacin ni higiene y las celdas son fras y hmedas. No se les permite aadir azcar o sal al agua del grifo.

La Delegada del Polisario para Espaa seala que, despus de haber sufrido en febrero pasado el fallecimiento del miembro de Gdeim Izik Mohamed Alayoubi, se enfrentan ahora al agravamiento de la salud de estos presos lo que sin duda producir secuelas permanentes en su ya delicado estado, tanto fsicas como mentales, tras aos de confinamiento en terribles condiciones de aislamiento.

La Delegada saharaui denuncia el desprecio a los Derechos Humanos de los presos polticos saharauis por parte de las autoridades penitenciarias de ocupacin, tales como la asistencia mdica, alimentacin adecuada o el derecho a ser visitados regularmente y coacciones hacia sus familiares directos, poltica tendente a la aniquilacin de estos hroes de la causa saharaui.

Jira Bulahi hace un llamamiento a la Misin de las Naciones Unidas para el referndum en el Shara Occidental (MINURSO), presente en el territorio ocupado por Marruecos, y al representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas, Horst Kohlere, para que velen por el estricto cumplimiento de la legalidad internacional en relacin al tratamiento de las personas presas y el cumplimiento del Derecho Humanitario Internacional.

El Shara Occidental, Territorio No Autnomo bajo ocupacin extranjera, no es un limbo jurdico y por consiguiente sus habitantes, incluidas las persona presas, deben disfrutar de unos derechos que son inherentes a todo ser humano, concluye la delegada saharaui para Espaa, que es miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario.

Fuente: http://contramutis.wordpress.com/2018/03/28/alarma-ante-la-extrema-situacion-de-los-presos-politicos-saharauis/