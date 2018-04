La obra negativa del colonialismo francs en Mayotte: un islote de pobreza en un ocano de miseria

Recordemos que de los 17 territorios no autnomos, es decir, aquellos que la ONU considera que deben ser descolonizados, dos (Kanaky y Polinesia) estn ocupados por Francia. La isla de Mayotte, por su parte, es considerada parte integrante de las [islas] Comoras por la resolucin 3385 del 12 de noviembre de 1975 de la Asamblea General de la ONU que afirma la necesidad de respetar la unidad e integridad territorial del archipilago de las Comoras, compuesto por las islas Anjouan, Gran Comora, Mayotte y Moheli (1).

El contexto histrico: una isla comorense

Inmovilizado por una operacin quirrgica, a lo largo de las ltimas semanas he podido seguir al detalle la cobertura meditica de la crisis de Mayotte por parte de los grandes medios de comunicacin. Lo mnimo que se puede decir es que nuestros periodistas, especialista y cronistas diversos no conocen la primera vigilancia de cualquier anlisis objetivo: la contextualizacin histrica, econmica y geoestratgica.

De manera general el problema de Mayotte se reduce a la cuestin de la inmigracin clandestina y de la inseguridad que esta suscita. Esta construccin poltica y meditica del problema pide, lgicamente, una solucin nica: reforzar el control de las fronteras y expulsar a los sin papeles. Adems, esta construccin tiene un efecto de legitimacin de las polticas represivas contra los sin papeles y los refugiados en el Hexgono*.

En efecto, la asociacin entre inmigracin e inseguridad es uno de los ejes del discurso del ministro del Interior. La situacin en Mayotte se escenifica como una advertencia que alerta sobre los peligros que amenazaran al Hexgono si la firmeza contra la inmigracin clandestina deja de ser el eje por el que se dirige la poltica migratoria francesa. Recordemos algunos elementos de los contextos sin los que resulta imposible entender la situacin.

Desde el punto de vista histrico, las cuatro islas de las Comoras se convierten en un protectorado francs en 1886 y despus en un territorio de ultramar en 1946. En la poca del ascenso del colonialismo a nadie se le ocurre separar Mayotte de las otras tres islas del archipilago. Como recuerda el historiador Alain Ruscio, hay consenso respecto a la unidad del archipilago. Testimonio de ello es la definicin ofrecida por el Grand dictionnaire universel du XIXme sicle [Gran diccionario universal del siglo XIX][ de Larousse: Comoras: grupo de islas de frica []. Las cuatro grandes islas de las que consta son Mayotte, Anjouan, Moheli y Gran Comora (2).

La geografa, la lengua, la religin, los movimientos de poblaciones, etc., dan testimonio de esta unidad del archipilago: XXX

La historia, las culturas y tradiciones, la lengua y la religin son prcticamente las mismas de una isla a otr a . La composicin y proximidad de las islas tambin son otros eleme n tos que refuerzan el carcter nico a las Comoras . Desde principios del siglo XVI algunos habitantes de Gran Comora se instalaron en Mayotte cuando huan de los portugueses que empezaban a desembarcar en su isla . La isla, que hoy se ha vuelto francesa artificialmente , est a solo setenta y cinco kilmetros de Anjouan . Todo s los habitantes de las cuatro islas hablan la misma lengua , el s hcomori, qu e se divide en cuatro d i alectos ligeramente diferentes [] hasta el punto de que es prcticamente imposible la incomprensin total entre ellos . Aparte de la pequea minora cristiana de Mayotte, la religin tambin es nica, el islam sunn y shaf i . Adems, todos los comor enses la consideran una verdadera cultura (3).

A pesar de esta historia comn y factores comunes por una parte y las resoluciones de la ONU por otra, en 1976 el Estado francs organiza la separacin de Mayotte del resto del archipilago. Aunque el referndum de autodeterminacin del 22 de diciembre de 1974 se pronuncia masivamente a favor de la independencia del archipilago, el Estado francs decide unilateralmente tener en cuenta los resultados isla por isla en vez de sobre el conjunto del archipilago. En este referndum de autodeterminacin el 94,57 % de los comorenses se pronuncia a favor de la independencia. Solo la isla de Mayotte ofrece un resultado divergente con un 63,22 % de votos en contra de la independencia (4).

A pesar de la postura de la ONU a favor de tener en cuenta los resultados del conjunto del archipilago, el Estado francs organiza ilegalmente un referndum especfico en Mayotte el 8 de febrero de 1976 que da una cobertura pseudojurdica a este acto de bandidismo estatal. El hecho de que el 99,4 % de los electores de Mayotte se pronuncien a favor de mantener la isla dentro de la Repblica Francesa se toma como justificacin para balcanizar el archipilago.

Esta decisin supone una violacin de la ley francesa del 23 de noviembre de 1974 que en su artculo 5 afirma que si bien la clasificacin de los resultados se har isla por isla, la proclamacin ser global (5). Tambin supone una violacin del derecho internacional que lleva a la ONU a condenar la organizacin de los referndums del 8 de febrero y de 11 de abril de 1976 (6).

La resolucin 31/4 de Asamblea General de la ONU del 21 de octubre de 1976 no ofrece ambigedad alguna:

Recordando que el conjunto del pueblo de la Repblica de las Comor a s, mediante el referndum del 22 de diciembre de 1974, expres por abrumadora mayora su voluntad de lograr la independencia con unidad poltica e integridad territoria l ,

Considerando que los referndums impuestos a los habitantes de la isla comorana (sic) de Mayotte constituyen una violacin de la soberana del Estado comorano y de su integridad territorial ,

Considerando que la ocupacin por Francia de la isla comorana de Mayotte constitu y e un atentado manifiesto contra la unidad nacional del Estado comorano, miembro de las Naciones Unidas ,

Considerando qu e tal actitud de Franc ia constitu y e un a violacin de los principios de las resoluciones per tinentes de las Naciones Unidas [] :

1. Condena l os referndums del 8 de febrero y del 11 de abril de 1976 organizados en la isla comorana de Mayotte p or el G obierno fran cs y los considera nulos y carentes de validez, y rechaza

a) Toda otra forma de referndum o de consulta que Francia pudiera organizar en adelante en el territorio comorano de Mayotte;

b) Toda legislacin extranjera encaminada a legalizar cualquier forma de presencia colonial francesa en el territorio comorano de Mayotte;

2. Condena enrgicamente la presencia de Francia en Mayotte, qu e constitu ye una violacin de la unidad nacional, de la integridad territorial y la soberana de la Repblica i ndependiente de las Comor as ;

3. Pide al gobierno francs que se retire inmediatamente de la isla comorana de Mayotte, part e integrante de la R epblica ind e pend iente de las Comor a s, y que respete su soberana [] (7).

Muchas otras resoluciones de la ONU (8) reafirmarn regularmente esta resoluciones, que se adopta por 102 votos a favor frente a uno solo en contra (el de Francia) y 28 abstenciones. Por lo que se refiere a las condiciones del escrutinio que en dos aos hizo pasar la cantidad de votantes de Mayotte opuestos a la independencia de 63,22 % en 1974 a 99,4 % dos aos despus, esto es lo que afirma el peridico de La Reunin Tmoignages del 10 de febrero de 1976:

Haca mucho tiempo que el Gobierno francs preparaba su farsa de referndum en el territorio comorense de la isla de Mayotte. El domingo pasado, a fuerza de fraudes y amaos, todo acab como un gran carnaval. Una enorme broma de mal gusto. [El secretario de Estado francs en los Territorios de Ultramar] Olivier Stirn quera que una mayora de comorenses en Mayotte se pronunciara a favor de unirse a Francia. Tuvo lo que se mereca. Una mayora imposible de encontrar, verdaderamente prefabricada, demasiado hermosa para ser cierta: el 99,4 % de los habitantes de Mayotte declara que eligen la dominacin del colonialismo francs en vez de la independencia con sus conciudadanos. En diciembre de 1974 solo eran el 64 %.

Por gracia de [el diputado francs por La Reunin y exministro de Defensa] Michel Debr y de Olivier Stirn, el cuadro ha adquirido unos colores fabulosos. Colores increbles e inverosmiles. Como en los viejos tiempos de los milagros coloniales. Como en los peores periodos de las victorias electorales amaadas por el poder colonial (9).

Anticipmonos inmediatamente a las acusaciones de complotismo recordando los antecedentes franceses tanto de desmembramiento de una nacin como de fraude electoral. La frecuencia de los fraudes electorales en la historia colonial francesa es tal que ha dado origen a la expresin elecciones a la Naegelen, del nombre del socialista Edmond Naegelen, gobernador general de Argelia, que se hizo clebre por haber ordenado a la administracin realizar unas buenas elecciones (10).

Por su parte, el proyecto gaullista de una independencia de Argelia amputada del Shara fue el origen de la ruptura de las negociaciones entre el Estado francs y el Gobierno Provisional de la Repblica de Argelia (GPRA) en julio de 1961, lo que tuvo como consecuencia la prolongacin de la guerra durante un ao. Krim Belkacem, representante del GPRA comenta de la siguiente manera esta ruptura: A los franceses les gustara amputar a la Argelia independiente cuatro quintas partes. No hay problema del Shara, hay un solo problema: Argelia (11).

El reto econmico y geoestratgico

Entender el empecinamiento francs en conservar esta pequea isla supone tener en cuenta los contextos econmicos y geoestratgicos. Al igual que las dems islas comorenses, Mayotte est situada en un corredor estratgico del ocano ndico. Estn situadas en la ruta del Cabo por la que se transporta el petrleo de Oriente Medio a los pases occidentales, El descubrimientos a principios de la dcada de 2000 de importantes yacimientos de petrleo y gas en el canal de Mozambique, es decir, la parte del ocano ndico situada entre Madagascar y Mozambique, refuerza an ms la importancia geoestratgica de las islas Comoras. As, el hecho de mantener Mayotte bajo dominacin francesa permite disponer de una Zona Econmica Exclusiva (ZEE) de 200 millas nuticas.

Exactamente por las mismas razones el Estado francs se niega a devolver a Madagascar y Mauricio las Islas Dispersas, que tambin estn situadas en el canal de Mozambique. Estos 5 islotes minsculos que juntos apenas suponen 43.2 kilmetros cuadrados suponen para Francia el derecho a las aguas territoriales. La suma de las aguas territoriales de Mayotte y de las Islas Dispersas permite a Francia disponer de una ZEE de 636.000 kilmetros cuadrados, es decir, ms de la mitad de la superficie del canal de Mozambique . El experto econmico de la Direccin General de la Energa de la Comisin Europea , Samuel Furfari, resume de la siguiente manera los retos del canal de Moz ambique:

Una disputa diplomtica poco conocida concierne a las Islas Dispersas que, como su nombre indica, no son ms que unos picos rocosos dispersos por el canal de Mozambique, entre la isla de Madagascar y Mozambique. Francia y Madagascar se las disputan, no para situar en ellas paneles solares, sino porque se sabe que es importante su potencial en hidrocarburos [] En estas zonas econmicas exclusivas se empiezan a descubrir cada vez ms reservas de gas y de petrleo convencional (12).

Al negarse a restituir estas islas a Madagascar el Estado francs viola una vez ms el derecho internacional. La resolucin 34/91 de la Asamblea General de la ONU invita la Gobierno francs a iniciar sin ms demoras negociaciones con el Gobierno de Madagascar encaminadas al reintegro de las islas mencionadas, que fueron separadas arbitrariamente de Madagascar (13).

La Repblica de Mauricio tambin est en conflicto con Francia a propsito de la soberana de la isla de Tromelin. Por ltimo , adems de Mayotte, la Repblica de las Comor a s reivin dica tambin la restitucin por parte de Francia de las Islas Gloriosas.

La importancia de estos retos econmicos y geoestratgicos tambin explica por qu el Estado francs no se ha contentado con permanecer ilegalmente en Mayotte sino que tambin se ha implicado en la desestabilizacin de la joven Repblica comorense. No es intil recordar estos episodios de folletn franafricano** que no ha mencionado ningn gran medio de comunicacin en la cobertura del actual conflicto en Mayotte.

Empecemos por el balance de la colonizacin francesa en las Comoras. Cuando se proclam la Repblica comorense en 1975 la situacin de las Comoras se poda describir de la siguiente manera:

Francia no dejaba prcticamente nada [] sobre el terreno, excepto dificultades insuperables. Una administracin desorganizada, un liceo sin profesores, hospitales sin mdicos , una radio (nico vehculo de informacin ya que no exista la prensa escrita) sin tcnicos, obras en suspenso, unos servicios fuertemente dependientes [] paro, cajas vacas y una economa en peligro Un pas despojado, desarticulado (14).

Este pas en el que todo est por construir es objeto de un golpe de Estado apoyado por Pars apenas un mes despus de la proclamacin de la independencia. El presidente Ahmed Abdallah es destituido brutalmente con la ayuda de [el mercenario francs] Bob Denard y sus mercenarios. El crimen del nuevo presidente era simplemente ser demasiado insistente ante la OUA y la ONU acerca de la restitucin de Mayotte a la Repblica comorense. Tres aos despus encontramos al mismo Bob Denard trabajando a favor de una nueva injerencia francesa que se tradujo en el asesinato del presidente Ali Soilihi.

El historiador especialista en Franafrique**, Jean-Pierre Bat resume de la siguiente manera las razones y circunstancias de este segundo golpe de Estado:

Sin embargo, la historia no es tan simple. En efecto , se castig a Abdallah, pero, comprendi Par s claramente el programa de Soilih? Este ltimo se muestra como un revolucionario acrrimo con acentos abiertamente marxistas . Sobre todo emprende una reforma agraria de gran magnitud. En resumen, las Comoras independientes basculan hacia un rgimen revolucionario : por consiguiente, la operacin de De n ard en 1975 origina un rgimen contrario a sus convicciones de siempre. Un eufemismo para este nacionalista anticomunista acrrimo; un contrasentido para Pars que, demasiado contento de ver a Abdallah castigado por su gesto de 1975, no comprendi que le suceda un autntico revolucionario a las antpodas de la poltica africana de Francia, solo tres aos despus de la revolucin malgache . En esas condiciones Denard abandona las Comor as prometiendo a Soilih regresar . Desde el mes de febrero de 1977 Ahmed Abdallah, que contina exiliado en Pars, retoma el contacto con Denard para pedirle que organice su vuelta al poder. Segn el mercenario , la clula frica del Elseo, con Ren Journiac a a cabeza, dirige el asunto (15).

Los mercenarios de Bob Denard, apodado el sultn blanco de las Comoras, permanecern en el pas durante ms de una dcada. Supervisan y dirigen la guardia presidencial, que constituye un verdadero Estado dentro del Estado reconocible por sus uniformes negros, concluye Jean-Pierre Bat. Como es lgico, el precio que paga Ahmed Abdallah por volver al poder es un alineamiento completo con las posiciones francesas en frica. Las Comoras se convierten as en uno de los socios de la Sudfrica del apartheid y la reivindicacin de la restitucin de Mayotte se vuelve discreta.

El asesinato de Ahmed Abdallah en 1989 en presencia de Bob Denard y de sus mercenarios abre un periodo de injerencia an ms intensa. Sin embargo, el nuevo presidente elegido en 1990, Sad Mohamed Djohar, al que apoya en un primer momento Franois Mitterrand, osa acercarse a Irn y despus a Libia. Tambin l ser derrocado por un nuevo golpe de Estado que lleva a cabo el mismo Bob Denard en 1995. No obstante, esta vez muchas voces denuncian pblicamente la injerencia francesa, lo que obliga a Pars a renegar de su sultn blanco:

Ahora bien , en 1995 un nuevo golpe de Estado de Bob Denard interrumpe la presidencia de Djohar. El Estado francs, en boca del primer ministro Alain Jupp, intenta primero declinar toda responsabilidad en este tercer golpe de Estado . Pero la presin internacional es tal que Francia se ve obligada a enviar a su ejrcito a recuperar a este militar atpico que es Bob Denard. [] Durante los dos juicios celebrados en Pars el hijo de Ahmed Abdallah, Salim, un o de lo s comanditarios de este golpe, y los mercenario s implicados declaran que el golpe de 1995 contr a el presidente Djohar se haba decidido en el Elseo y en el ministerio de Cooperacin . [] Se haba logrado el objetivo ya que, a pesar de la intervencin del ejrcito francs oficial y de la captura de Bob Denard, el presidente Djohar no volvi a las Comoras sino que se le retuvo contra su voluntad en el departamento francs de La Reunin hasta la organizacin de nuevas elecciones (16).

En 1997 las islas de Anjouan y Mohel se secesionan con el apoyo discreto del Estado francs. Si Mohel se une rpidamente a la Repblica Federal Islmica de las Comoras, la isla de Anjouan dirigida por Mohamed Bacar, mantiene el absceso secesionista durante ms de una dcada. Durante este periodo Mohamed Bacar agita permanentemente, como una provocacin dirigida a Moroni, el espectro de la independencia para Anjouan; Francia apoya manifiestamente las acciones de M. Bacar (17), resume el gegrafo Franois Taglioni.

El objetivo del Elseo es enterrar la reivindicacin de restitucin de Mayotte amenazando con apoyar la desintegracin de la federacin comorense. El Estado Mayor de Bacar incluy una vez ms a mercenarios del viejo equipo de Bob Denard. Pierre Caminade, de la asociacin Survie, resume de la siguiente manera el resultado : Ya no se trataba de pedirle a Francia que devolviera Mayotte: devolverla a quin? As, a partir de 1997 las Comoras ya no piden que esta cuestin se trate en la Asamblea General de la ONU. Misin cumplida (18).

Habr que esperar a marzo de 2008 para que cese esta amenaza secesionista por medio de la intervencin conjunta del ejrcito comorense y de las tropas de la Unin Africana. El presidente secesionista Mohamed Bacar huye a la isla vecina de Mayotte donde obtiene asilo poltico.

Las mortferas consecuencias de la estrategia francesa Les consquences meurtrires de la stratgie franaise XXXX

La secesin de Mayotte por una parte y la permanente desestabilizacin de la Repblica comorense por otra tienen un efecto triple. Una primera consecuencia es la creacin de una imagen de las Comoras como una Repblica bananera en la que se presentan los asesinatos y los golpes de Estado como si formaran parte de la cultura nacional premire consquence est la production dune image des Comores comme Rpublique bananire dans laquelle assassinats et coups dEtats sont prsents comme faisant quasiment partie de la culture nationale. El segundo efecto es un desarrollo imposible de la Repblica de las Comoras que se traduce en una pauperizacin cada vez mayor. El tercer resultado es la produccin de un flujo migratorio estructural hacia la isla de Mayotte Le second effet est un dveloppement impossible de la Rpublique des Comores se traduisant par une pauprisation croissante. Le troisime rsultat est la production dun flux migratoire structurel vers lle de Mayotte.

Alguna cifras bastan para explicar la magnitud del flujo migratorio hacia Mayotte. Separada por una distancia de a penas 75 kilmetros, las situaciones se resumen de la siguiente manera par une distance d peine 75 kilomtre les situations se prsentent comme suit : una mortalidad infantil de 59 por mil para la Unin de las Comoras y de 15 por mil en Mayotte; una esperanza de vida de 63 aos para la primera y de 75 aos para la segunda. La diferencia de desarrollo vinculada a las transferencias de fondos franceses y europeos hace inevitable este flujo migratorio masivo de dveloppement lie aux transferts de fonds franais et europens rend invitable ce flux migratoire massif. As, se calcula que hay aproximadamente 55.000 comorenses clandestinos en Mayotte, esto es, una cuarta parte de la poblacin de Mayotte (19), resuma el gegrafo Franois Taglioni en 2008.

Desde 1995 se necesita un visado Balladur para ir a Mayotte, consecuencia de lo cual son los intentos de llegar en embarcaciones improvisadas llamadas. Il en dcoule les tentatives de passages sur des embarcations de fortune appeles kwassa-kwassa. Un informe del Senado de 2012 evala en entre 7.000 y 10.000 la cantidad de personas muertas durante la travesa a Mayotte desde la instalacin del visado Balladur. De este modo, la opcion colonialista francesa de 1975 llev a un asesinato institucional que se repite a diario Le choix colonialiste franais de 1975 conduit ainsi un meurtre institutionnel recommenc chaque jour. Quienes han logrado llegar a Mayotte se encuentran a continuacin sin papeles, es decir, constituyen una mano de obra explotable Ceux qui ont pu toucher le sol de Mayotte se retrouvent ensuite sans-papiers cest--dire constituent une main duvre corvable merci :

La desestabilizacin de las Comoras abre un abismo econmico entre Mayotte y sus hermanas, en particular Anjouan (Nzwani), la ms cercana. Sin embargo, en la isla francesa no se aprecia ningn xito econmico. Solo la perfusin de ayuda financiera francesa ocasiona una diferencia considerable de ingresos que aspira a algunos comorenses de las otras tres islas hacia Mayotte para ocupar empleos subalternos, a veces en unas condiciones de semiesclavitud proche. Aucun succs conomique ne peut pourtant tre repr sur lle franaise . Seule la perfusion de laide financire franaise amne un considrable diffrentiel de revenus, qui aspire certains Comoriens des trois autres les vers Mayotte pour y occuper des emplois subalternes, parfois dans des conditions de quasi-esclavage. (20)

Este abismo econmico va acompaado de otro abismo respecto al resto de los departamentos franceses conomique se double dun autre foss avec cette fois-ci le reste des dpartements franais. Mayotte es el ms pobre de los departamentos franceses est ainsi le plus pauvre des dpartements franais. Todos los indicadores econmicos ponen de relieve este abismo cuyo peso se reparte, adems, de forma desigual segn el origen y estatuto de los habitantes Tous les indicateurs conomiques soulignent ce second foss dont le poids est en outre ingalement rparti selon lorigine et le statut des habitants. As, la estructura piramidal segn una lnea de color revela el carcter colonial de la situacin de la isla La structure pyramidale selon une ligne de couleur rvle ainsi le caractre colonial de la situation de lle. Una sntesis de la situacin de Mayotte elaborada por Institut de Recherches Economiques et Sociales [Instituto de Investigaciones Econmicas y Sociales] resume de la siguente manera la pirmide colonial que caracteriza a Une synthse de la situation de Mayotte de lrsume comme suit la pyramide coloniale qui caractrise Mayotte :

Si el nivel de vida medio ah de los franceses es el doble que el de los extranjeros Si les Franais y ont en moyenne un niveau de vie double de celui des ressortissants trangers (375 contre 190 euros mensuels), el nivel de vida medio de los franceses originarios de Mayotte es de 290 euros mesuales, mientras que el de los franceses no originarios de Mayotte (los wazungu, los blancos) es de un montante metropolitano del orden de los 1.400 euros al mes en 2005 les Franais originaires de Mayotte ont un niveau de vie moyen de 290 euros mensuels quand celui des Franais non originaires de Mayotte (les Wazungu , les Blancs) est dun montant mtropolitain de lordre de 1 400 euros mensuels en 2005. esta escisin que, nolens volens, lamayora de las veces suele coincidir con el color de la piel, revela una estructura social muy desigual,producto de una historia colonial que sin duda se ha transformado pero que sigue presente Cette scission qui, nolens volens, recoupe le plus souvent la couleur de la peau, rvle une structure sociale trs ingalitaire, produit dune histoire coloniale, certes transforme mais toujours prsente. (21)

El doble foso econmico provoca una situacin insoportable que el secretario departamental de la [confederacin sindical] CGT Educacin resume con estas palabras: un islote de pobreza en un ocano de miseria double foss conomique est crateur dune situation intenable que le secrtaire dpartementale de la CGT Educaction rsume comme suit : un lot de pauvret dans un ocan de misre . (22)

En esta situacin las declaraciones regulares de representantes oficiales que sealan a los si papeles como responsables de todos los males de Mayotte solo pueden tener un efecto: el desarrollo de prcticas racistas Dans une telle situation les dclarations rgulires de reprsentants officiels franais pointant du doigt les sans-papiers comme responsable de tous les maux de Mayotte ne peuvent avoir quun effet : le dveloppement des pratiques racistes. La competencia organizada entre los pobres y los miserables desmboca lgicamente en un aumento de la caza a los extranjeros, es decir, de hecho los comorenses concurrence organise entre les pauvres et les misreux dbouche logiquement sur une hausse de la chasse aux trangers cest--dire en fait aux Comoriens.

As, en el ao 2016 aumentaron rpidamente las llamadas prcticas de dcasage***, es decir, el desalojo por la fuerza por parte de los habitante de Mayotte de cientos de personas comorenses que vivan en esta isla. Recordemos los hechos: a vu ainsi croitre rapidement les pratique dites du dcasage cest--dire le dlogement par la force de centaines de comoriens vivant Mayotte par des Mahorais. Rappelons les faits :

De enero a junio de 2016 se crearon colectivos informales de habitantes de Mayotte para expulsar de su casa a sus vecinos, la mayora de las veces comorenses, con o sin papeles, por el nico motivo de que son extranjeros y ocupan en los barrios de chabolas unos terrenos que se les alquilan. De manera ms general se acusa colectivamente a los extranjeros de ser los responsables de todos los males de la comuna y de la isla des collectifs informels de villageois mahorais se sont constitus pour chasser de chez eux leurs voisins, le plus souvent Comoriens, avec ou sans papiers, pour la seule raison quils sont trangers et occupent, au sein de bidonvilles, des terrains quon leur loue. Plus largement, les trangers sont collectivement accuss dtre responsables de tous les maux de la commune et de lle :

robos [sic], agresiones y asesinatos [sic] a diario, clima de psicosis instalada, imagen de nuestra isla mancillada, una economa en mal estado, segn uno de los panfletos que se difunden. En otra poca y en otros lugares se hubiera llamado pogromos a semejante violencia xenfoba. Pero en el 101 departamento francs estos acontecimientos se han producido con total impunidad y en la casi general indiferencia (metropolitana) (23).

La eleccin colonial francesa de 1975 desemboca as en un monstruo institucional que solo puede gestionar unas continuas crisis dbouche ainsi sur un monstre institutionnel ne pouvant que gnrer des crises rptition. El movimiento social de este ao no es sino una nueva consecuencia del colonialismo francs contemporneo Le mouvement social de cette anne nest quune nouvelle consquence du colonialisme franais contemporain. Sin duda el desbloqueo de nuevas subvenciones puede suspende la crisis, pero en ningn caso erradicar sus causas. Sin la desaparicin de la situacin colonial persistirn las consecuencias Le dblocage de nouvelles subventions peuvent certes suspendre la crise mais en aucun cas en radiquer les causes. Sans disparition de la situation coloniale les consquences perdureront.

Condenado ms de veinte veces por la ONU debido a su ocupacin de Mayotte, el Estado francs tambin ha sido condenado por su negativa a descolonizar la Polinesia francesa lEtat franais lest galement pour son refus de dcoloniser la Polynsie franaise. Tanto en Mayotte como en Polinesia o Kanaky el colonialismo sigue siendo una obra estructuralmente negativa. No es intil recordarlo en una poca en la que algunas personas osan todava mencionar una obra positiva de la colonizacin reste une uvre structurellement ngative. Il nest pas inutile de le rappeler une poque o certains osent encore voquer une uvre positive de la colonisation .

