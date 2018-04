Mal

Se agrava la crisis de seguridad con el descubrimiento de una fosa comn

Amnista Internacional

- 214.000 estudiantes afectados por el cierre de escuelas debido a la inseguridad

- Ya han muerto 65 personas en 2018 por artefactos explosivos improvisados

- Descubrimiento de una fosa comn tras violaciones de derechos humanos del ejrcito

La fosa comn descubierta en el centro de Mal es la triste y ms reciente confirmacin de que la inseguridad en la regin ya ha alcanzado el grado de crisis; as lo ha manifestado hoy Amnista Internacional. Testigos locales del pueblo de Dogo identificaron el 22 de marzo los cadveres de seis personas que haban sido detenidas por los militares tres das antes.

Adems, Amnista Internacional document un aumento de los ataques contra civiles perpetrados por grupos armados como Ansar Dine y GSIM (Groupe de soutien lIslam et aux musulmans), y confirm que 65 personas, incluidos menores de edad, haban muerto por artefactos explosivos improvisados desde el comienzo del ao.

El macabro descubrimiento tuvo lugar despus de una escalada de la violencia que ha durado semanas y ha dejado a la poblacin civil del centro de Mal atrapada en el fuego cruzado, expuesta a sufrir desapariciones forzadas y homicidios ilegtimos a manos del ejrcito, por un lado, y a los bombardeos y secuestros de los grupos armados, por el otro, ha dicho Gaetan Mootoo, investigador de Amnista Internacional sobre frica Occidental.

La intensificacin de los ataques, adems, ha causado el cierre de cientos de escuelas, dejando a ms de 214.000 nios y nias sin educacin. Ante esta situacin, en la que se arrojan cadveres a fosas comunes, mueren menores de edad en ataques con cohetes y el miedo obliga a profesorado y alumnado a abandonar las aulas, urge adoptar medidas para proteger a la poblacin civil de estos crmenes de derecho internacional e impedir que se cometan ms violaciones de derechos humanos.

Un equipo de Amnista Internacional llev a cabo una investigacin sobre el terreno en Mopti en febrero y marzo. El personal investigador entrevist a 70 personas, incluidas autoridades, que confirmaron el aumento de los ataques en la regin central de Mopti. La mayor presencia de grupos armados, que ha ocasionado un reclutamiento ms acusado de miembros y simpatizantes locales, agrava las tensiones entre los diferentes grupos tnicos.

Amnista Internacional obtuvo informacin segn la cual 65 personas haban muerto en los ataques con artefactos explosivos improvisados cometidos por grupos armados desde principios de ao, y el mayor nmero de ataques se estaban cometiendo en las regiones centrales de Mopti y Sgou. Por ejemplo, en un ataque contra un autobs cometido en enero perdieron la vida 26 personas, entre las que haba mujeres y menores de edad.

Se tiene conocimiento de que al menos ocho personas, incluidas tres mujeres secuestradas en los ltimos tres aos, an permanecen retenidas como rehenes por grupos armados en la regin. Otras dos personas secuestradas en febrero estuvieron ms de un mes en su poder como rehenes antes de ser liberadas.

Una de ellas cont a Amnista Internacional:

Me secuestraron tres miembros de un grupo armado, me ataron las manos a la espalda y me vendaron los ojos. Luego me subieron a una moto y me llevaron en ella durante ms de tres horas. Me retuvieron ms de un mes en un bosque, y me amenazaron con matarme si intentaba escapar.

Ms de 200.000 estudiantes sin educacin

La inseguridad y la intimidacin del profesorado por parte de los grupos armados ha obligado a cerrar 715 colegios en todas las regiones del centro y norte del pas. El cierre afecta a ms de 214.000 estudiantes; entre las regiones tocadas por la crisis estn Gao, Kidal, Sgou, Mopti y Tombuct. En febrero de 2018 se cerraron 440 escuelas slo en la regin de Mopti. El cierre de centros escolares en parte se debe a la inseguridad y la intimidacin del profesorado por parte de los grupos armados, pero tambin a la falta de presencia de las autoridades estatales.

Un director de escuela cont a Amnista Internacional:

Seis miembros de un grupo armado llegaron a pie al pueblo y preguntaron a mi adjunto dnde estaba yo. Luego fueron al colegio y saquearon mi despacho, mis libros y todo mi material educativo. Antes de irse, dijeron que no queran colegios ni docentes en el pueblo. Como ya no haba escuela, recogimos todas nuestras cosas y nos marchamos.

Las fuerzas militares que combaten a los grupos armados tambin han cometido crmenes de derecho internacional, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

Por ejemplo, el 21 de febrero, durante un bautizo celebrado en el pueblo de Daresalam, fuerzas militares detuvieron a nueve hombres dos de etnia bmbara y siete de etnia peulh y se los llevaron a un lugar desconocido. No se los ha vuelto a ver desde entonces, a pesar de que sus familias han intentado recabar informacin de las autoridades, que han ordenado una investigacin.

Un testigo cont a Amnista Internacional:

Los soldados llegaron en varios vehculos, detuvieron a nueve hombres y se los llevaron a un puesto de control con los ojos vendados y las manos esposadas a la espalda. Los dos hombres bmbaras quedaron posteriormente en libertad, pero los otros siete, todos de etnia peulh, an no han vuelto.

En los registros emprendidos por los soldados cuyo fin era conseguir informacin sobre el paradero de miembros de los grupos armados, segn contaron los testigos a Amnista Internacional se cometieron ms violaciones de derechos humanos.

Un testigo describi as la operacin llevada a cabo en el pueblo de Finadje en febrero: El soldado agarr a mi hermana por el pelo, reuni a los que estaban en nuestro recinto y le pregunt dnde estaban los grupos armados. A otra persona la golpearon con una porra hasta que sangr por la cabeza y la boca.

Una fosa comn

Amnista Internacional ha entrevistado asimismo a testigos que confirmaron que los seis cadveres descubiertos en una fosa comn el 25 de marzo eran de personas que haban sido detenidas por soldados tres das antes en el pueblo de Dogo y conducidas a un lugar desconocido. Una fotografa de los cadveres revela que las vctimas parecen haber tenido los ojos vendados antes de su ejecucin.

As cont un vecino a Amnista Internacional cmo se haban hallado los cadveres:

Uno de los ancianos del pueblo, que fue de los primeros en ser informado, nos mand que furamos con el imn a comprobarlo. Al menos cien residentes locales estuvieron buscando, hasta que encontraron seis cadveres en una fosa. Los vecinos identificaron los cadveres como pertenecientes a varias de las personas detenidas el 22 de marzo.

No son las primeras acusaciones contra las fuerzas de seguridad malienses. La Misin Multidimensional Integrada de Estabilizacin de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) ha corroborado otros casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en 2017. En un informe publicado en febrero, el experto independiente de la ONU sobre la situacin de los derechos humanos en Mal inform tambin de que al menos 43 personas haban sido vctimas de desaparicin forzada a manos de las fuerzas de seguridad malienses durante sus operaciones antiterroristas de mayo y junio de 2017.

La poblacin civil de Mal vive con miedo. Pedimos a las autoridades de Mal que investiguen los informes sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas en el centro del pas y lleven a todos los presuntos responsables penales ante la justicia, para que sean juzgados por tribunales civiles ordinarios, ha manifestado Gaetan Mootoo.

Adems, deben garantizar que se adoptan todas las medidas necesarias para un retorno seguro del alumnado a los centros escolares.

Fuente: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/mali-se-agrava-la-crisis-de-seguridad-con-el-descubrimiento-de-una-fosa-comun/