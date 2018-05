El mercado lo hizo de nuevo

La crisis nos llev al Fondo

Una visin superficial pone la causal de la corrida cambiaria de estos das en la combinacin de factores internos y externos, que indudablemente influyeron, pero las causales reales son ms profundas. La situacin poltica ha cambiado.

Escribo esta nota en medio de la segunda oleada de la crisis cambiaria. La pulseada la gan el mercado, como tantas otras veces en nuestra historia reciente, le torci el brazo al gobierno, y hoy se lo est volviendo a torcer. Hace unos minutos el presidente anunci el regreso del pas al FMI, al que se le pedir un crdito de emergencia. Un prstamo de este tipo y de este monto, se habla de 30.000 millones de dlares, no es gratuito. Los condicionamientos que impone el fondo empujarn a la recesin. El impacto en la economa y la sociedad ya se siente y se intensificar en los prximos meses.

Malgastando reservas

No fue sorpresa, se anticipaba que en algn momento iba a pasar. Desde esta misma columna alertamos ms de una vez sobre las inconsistencias del programa en curso, que se acumulaban tensiones, que la inflacin no ceda, que presionaba sobre el dlar, que la dependencia del endeudamiento no era sostenible en el tiempo. En paralelo los acontecimientos del 14 y 18 de diciembre, y la inslita conferencia de prensa del 28 donde se anunci el cambio de metas y se oblig al BCRA a bajar las tasas; el tarifazo y la renuncia anticipada de Emilio Monz en diputados fueron armando el combo perfecto para que creciera la desconfianza sobre la capacidad de gestin del gobierno.

No ayud mucho la poltica errtica del BCRA. Primero hizo teora y virtud de la flotacin cambiaria, luego fij el tipo de cambio para usarlo como ancla frente a la inflacin, finalmente dej que el dlar subiera para recin intervenir en el mercado (tal vez para favorecer a algn comprador o para aprovechar una devaluacin encubierta?). Las disputas entre los ministros por el curso a seguir y al interior de Cambiemos por el tarifazo completaron el cuadro.

No por esperada result menos impactante la crisis cambiaria. Nunca en la historia de nuestras crisis el BCRA se vi obligado a vender casi 1.500 millones de dlares en un da. En solo tres das fueron 3.700, y si se toma el perodo del 5 de marzo al 3 de mayo se llega a 7.700, con lo que, si se le suman salidas por remesas y turismo, prcticamente se dilapid el prstamo de 9.000 tomado en enero pasado.

Una cosa es la superficie y otra el fondo

En un mundo globalizado la interconexin de los mercados es un hecho de ah que efectivamente el impacto de la combinacin del alza de tasas en EEUU y la aplicacin de un impuesto a las rentas de las Lebacs provocara una masiva salida de los fondos de inversin, algo que se verifica en toda Amrica latina, y disparara la corrida cambiaria. Pero esto es la superficie del problema, en realidad se levant el velo sobre el fondo de la cuestin: la fragilidad de la economa y del programa de gobierno. No es solo el dficit fiscal sino que ms grave an es el del sector externo (saldo comercial, pago de remesas y utilidades, turismo, fuga de capitales) que requiere cada vez mas divisas, que solo se consiguen con ms deuda, pero los mercados estn alarmados y tomando sus precauciones, no estan dispuestos a seguir prestando. No en vano titulaba la revista Forbes Lleg el momento de salir de Argentina.

Ortodoxia al palo

La respuesta de urgencia del gobierno ha sido bien ortodoxa: dilapidar reservas, subir la tasa de referencia al 40 por ciento, anunciar un mayor ajuste fiscal, imponer a los bancos que desarmen sus posiciones en dlares, ratificar la meta del 15 por ciento. Solo mensajes para tranquilizar a los acreedores y rogarles que no retiren los dlares. Fue en vano, dos das de tregua y volver a empezar con la presin compradora. El regreso al FMI result as inevitable, si acuerda el prstamo por 30.000 millones el gobierno se garantizara financiamiento para lo que resta del ao y tambin para el 2019.

No ser gratuito. Los condicionamientos significarn profundizar el ajuste, se encarecer el crdito, habr una nueva ronda de aumentos de precios, la carga de intereses ser mayor y el consumo caer ms todava. En sntesis que el PBI crecer menos de lo poco que estaba previsto creciera y el costo social ser elevado.

Nuevo escenario poltico

El gradualismo est agotado y el gobierno se encontraba en un punto como lo fue 1976, 1989/91 o 2001- en que debe aplicar un fuerte ajuste para poder relanzar el proceso de acumulacin de capitales. Pero la situacin poltica no es la misma que en aquellos aos no hay un gobierno militar, no se sale de una hiperinflacin como en tiempos de Alfonsn, tampoco es el descalabro de la convertibilidad que dej De La Ra- y han sido las resistencias sociales al ajuste las que impusieron el gradualismo y este lleg a sus lmites.

El acuerdo con el FMI viene a destrabar por derecha esta situacin.

As el escenario poltico ha cambiado, el recorte de la obra pblica se sentir en el crecimiento y tambin en los votos, el archipilago peronista se est recomponiendo alrededor de los tarifazos y la reforma laboral, aunque an no encuentra un liderazgo, la CGT se ve empujada a dejar su quietismo colaboracionista (lo har?). Ya nadie asegura la reeleccin presidencial en 2019.

Se vienen tiempos ms duros. Todo depende de la reaccin social.

Eduardo Lucita es integrante de EDI Economistas de Izquierda

