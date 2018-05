PDH present Informe 2017 desde una perspectiva de gnero y pueblos indgenas

Aumenta la trata de personas en Guatemala

En Guatemala la trata de personas va en aumento. Aunque los indicadores oficiales digan lo contrario, las causas estructurales que generan una de las peores formas de explotacin no han cambiado mnimamente. Durante el 2017, el Ministerio Pblico (MP) detect 460 posibles vctimas de trata de personas, que representa una reduccin del 23 por ciento en comparacin con el ao anterior. Tambin registr una disminucin del 21 por ciento de las denuncias de este delito.



De acuerdo con el Informe de Situacin de Trata de Personas en Guatemala 2017 [1], presentado por la Procuradura de los Derechos Humanos (PDH), esta reduccin sera el resultado de una dbil capacidad institucional en la identificacin de las vctimas, as como de nuevas dinmicas utilizadas por la captacin de las vctimas.



Las causas estructurales de los delitos de explotacin y trata no han cambiado, por lo tanto, lo que tenemos es un fuerte subregistro de casos y denuncias, dijo a La Rel, Ana Luca Palez, Defensora de las Personas Vctimas de Trata.



No vamos a poder combatir y erradicar este flagelo si no atacamos las causas y no mejoramos la capacidad de identificacin de las vctimas, manifest.



Entre los factores que originan la explotacin y trata de personas, el informe seal el incremento en los ndices de pobreza, marginacin, discriminacin, desigualdad de oportunidades.



Asimismo, indic la falta de acceso a educacin, salud y justicia, como una elevada ineficiencia en la atencin a pueblos indgenas.



Los departamentos en donde fue detectado el mayor nmero de vctimas fueron Guatemala y los departamentos fronterizos de Escuintla, San Marcos, Huehuetenango e Izabal, donde hay mucha afluencia turstica y donde es ms fcil la captacin y traslado de vctimas.



La trata tiene rostro de mujer indgena

Nios, nias y adolescentes las vctimas

Mujeres, niez y pueblos indgenas continan siendo los grupos de mayor riesgo. Del total de vctimas detectadas por el MP, el 61 por ciento (280) son mujeres y el 21 por ciento (95) son nias, nios y adolescentes. Las adolescentes mujeres representan el 79 por ciento (75) del total de NNA[2] vctimas de trata.



Seguimos siendo las principales vctimas de la trata de personas, y seguimos viviendo en un sistema patriarcal de opresin que domina a travs de la desigualdad de gnero.



La trata trae consigo consecuencias especficas para las mujeres, como son los matrimonios, maternidades, abortos forzados, y las violaciones sexuales, lament Palez.



La Defensora de la PDH explic que en 2017 el Mecanismo de Bsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas report 1810 mujeres desaparecidas, el 77 por ciento de ellas eran nias y mujeres adolescentes. Del total, solamente 320 fueron localizadas.



Pueblos indgenas expuestos a la trata

Exclusin y discriminacin

Los pueblos indgenas de Guatemala siguen siendo excluidos y discriminados, y estn expuestos a la trata de personas. La sociedad guatemalteca permanece atrapada en resabios coloniales.



Siguen siendo considerados como fuerza de trabajo barata, sujeta a jornadas laborales extenuantes, y como producto cultural para el turismo. Sus autoridades y cosmovisiones son desvaloradas.



Bajo estos conceptos son despojados de sus medios de produccin, como son la tierra y los bienes naturales. Cuando se organizan para la defensa del territorio son criminalizados y judicializados, dijo a La Rel, Alberto Mazariegos, de la Defensora de Pueblos Indgenas.



Mazariegos asegur que existen al menos 7 modalidades de despojo delos pueblos indgenas, que contribuyen directamente a exponerlos a la trata de personas y a diferentes formas de explotacin.



Prevencin y proteccin a vctimas

Grandes debilidades

Si bien el informe de la PDH reconoce los avances alcanzados en materia de prevencin por la SVET[3], seala que an falta incorporar el enfoque multicultural. Adems, la atencin y proteccin a las vctimas de trata contina presentando grandes debilidades.



Tambin revela un preocupante descenso de las denuncias por el delito de trata de personas, y solamente 43 sentencias por el mismo delito, 36 de las cuales fueron condenatorias.



Entre las principales recomendaciones, la PDH inst al Estado a contrarrestar las causas estructurales que originan la explotacin y trata de personas, y a mejorar el abordaje de estos delitos.



Adems, insisti en que se garanticen derechos especficos de los pueblos y las vctimas, as como la atencin, proteccin y reparacin digna.



Notas :

[1] https://app.box.com/s/ wxd3sv342rrj4awrws8qjy1h2lj7lm 4i



[2] Nios, nias y adolescentes



[3] Secretara contra la Violencia Sexual, Explotacin y Trata de Personas



Fuente: Rel-UITA

