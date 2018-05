La poltica Lib-pop o de cmo el nuevo Gobierno italiano es ms neoliberal que populista

Lo verdaderamente trgico es que los italianos ms pobres han votado mayoritariamente a dos fuerzas al frente de un Gobierno con el programa poltico ms favorable para los ricos. (Luis Graena)



El nuevo Gobierno italiano, fruto de una alianza sin precedentes entre el Movimiento 5 Estrellas (33% de votos en las elecciones de marzo de 2018; 36 % de escaos en la Cmara de los Diputados) y la Liga Norte (17% de votos; 20% de escaos), est en proceso de negociacin. El diagnstico de que los brbaros populistas han conquistado Roma no puede ser ms equivocado. La Liga Norte ya ha tenido oportunidad de formar parte del Gobierno de Berlusconi durante nueve aos y de respaldar todas las polticas neoliberales puestas en marcha, que han favorecido al sector financiero, al sector privado y la integracin europea que ahora critican. Por otra parte, el Movimiento 5 Estrellas se muestra ms que dispuesto a llegar a acuerdos con quien sea Washington, Bruselas, el sector privado, el financiero y el Ejrcito con tal de acceder al poder, consciente de que su amplio respaldo social puede ser pasajero, en el mejor de los casos. Como resultado de todo ello retricas aparte el programa poltico del nuevo Gobierno est dominado por unas polticas neoliberales con tintes populistas a favor de los sectores ms ricos, incluye una serie de medidas moderadas a favor de los ms desfavorecidos y potencia el endurecimiento de las medidas contra la inmigracin. La expresin polticas Lib-pop bien podra servirnos para definir el nuevo experimento poltico que se est produciendo en Italia.

El auge de la hegemona poltica de la Liga Norte

Matteo Salvini, lder de la Liga, se erige como el evidente vencedor en la contienda poltica, tras lograr convertir la Liga Norte separatista en un partido nacionalista reaccionario con implantacin a escala nacional, equivalente al Frente Nacional francs. Ha cuadruplicado su resultado electoral (4% en 2013); en las regiones del norte, Lombarda y Veneto, donde obtuvo el 38% frente al anterior 33%, y la coalicin centroderecha ms del 50% (vase aqu un anlisis de los resultados electorales). No tard en emerger como el lder indiscutible de la coalicin de centroderecha tras lograr que la Liga obtuviera ms votos que Forza Italia, el partido de Berlusconi (14%) y Fratelli dItalia, el partido post fascista que no ha logrado romper su techo del 4%.

Salvini ha logrado que otros miembros de la coalicin le den luz verde para pactar un Gobierno con el Movimiento 5 Estrellas, lo que ha supuesto que, a pesar de las discrepancias, la coalicin obtuviera el 37% de los votos en las elecciones de marzo pasado y que, previsiblemente, obtenga una amplia mayora de escaos en unas futuras elecciones (de acuerdo a la actual ley electoral bastara con la obtencin del 42% de los votos). Sus aliados de la coalicin centroderecha han prometido ejercer una oposicin tibia y otorgarle su apoyo parlamentario a la hora de aprobar las (muchas) polticas de su agrado. Salvini est en una posicin privilegiada para liderar desde la extrema derecha una coalicin amplia de centroderecha, que incluye tanto a los sectores moderados como a las lites; un tipo de alianza inexistente hasta ahora en los principales pases europeos.

El impulso poltico de Salvini aument tras las elecciones regionales de abril de 2018 en las que gan en Friuli-Venezia Giulia, en el nordeste del pas, donde la coalicin obtuvo el 63% de los votos de los cuales un 35% correspondan a la Liga lo cual les otorg la presidencia en el Gobierno de la regin, mientras que el Movimiento 5 Estrellas tan slo obtuvo un 7%. En la pequea regin de Molise, en el sur, la coalicin gan las elecciones con el candidato de Forza Italia (49% de los votos frente al 8% de la Liga y el 32% del Movimiento Cinco Estrellas). Las ltimas encuestas reflejan esta tendencia al alza de la Liga y la estabilidad del pacto con el Movimiento 5 Estrellas. En aquellos lugares donde se observa un debilitamiento del apoyo al M5E, como en los barrios perifricos de Roma y Turn, gobernados por unas alcaldas frgiles, Salvini se prepara para atraer a buena parte de sus votantes decepcionados. De modo que, a juzgar por el actual panorama poltico todo parece indicar que Salvini obtendra el apoyo de una amplia mayora para el centroderecha en las siguientes elecciones, lo cual le pone en una posicin de ventaja de cara a las conversaciones para la configuracin del nuevo Gobierno, dado que probablemente se celebren elecciones anticipadas en otoo o en mayo de 2019, coincidiendo con las Europeas. Por ltimo, la hegemona de la Liga se explica tambin por su capacidad a la hora de combinar poder y protesta. A pesar de haber estado en el poder con los Gobiernos de Berlusconi, no se le atribuyen responsabilidades por la actual crisis. A su vez, la Liga sabe sacar partido de las numerosas protestas mediante su desafo retrico a las leyes europeas, su hostigamiento hacia los inmigrantes y un programa poltico contrario a los impuestos y la burocracia.

La desorientacin del Movimiento 5 Estrellas

Las cinco estrellas del movimiento fundado por Beppe Grillo no parecen contar con una estrella polar que gue su proyecto poltico; su nica prioridad por el momento parece ser su afn de poder, al margen o ms all del programa poltico y de las alianzas que conlleve. Poco queda ya de las propuestas contra la corrupcin y a favor de la democracia desde abajo; el 94% de las bases del movimiento aprob el programa de Gobierno en la votacin electrnica que se realiz en una sola tarde; bases que no han cuestionado las decisiones que se han tomado desde arriba en relacin a las prioridades polticas. El mejor candidato para asumir la cartera del Ministerio de Trabajo, Pasquale Tridico, ha sido el nico en dimitir tras anunciarse el programa poltico. La dificultad para encontrar otro candidato a primer ministro que no fuera Luigi di Maio del Movimiento 5 Estrellas reflejaba la fragilidad poltica propia de un modelo desde arriba que impide la emergencia de un liderazgo poltico ms amplio.

La principal debilidad del Movimiento 5 Estrellas radica en su posicionamiento post ideolgico, que erige a la casta como su principal enemigo y que proclama la ilusoria superacin del eje izquierda-derecha. An no han aprendido ni cmo utilizar el poder poltico para lidiar con los intereses antagnicos de clase, ni a valorar hasta qu punto sus polticas pueden consolidar o reducir su suelo electoral. Por el contrario, la Liga ha consolidado sus races ideolgicas de derechas, y ha sabido construir una identidad y una interpretacin del mundo en torno a las que aglutinar a su electorado. No es, por tanto, sorprendente que muchos italianos de la clase trabajadora y de los sectores ms desfavorecidos, que celebraron la irrupcin de un Movimiento 5 Estrellas antisistema, hayan acabado votando a la Liga.

El programa del Gobierno

La asimetra entre una Liga Norte que ha sabido plantear de forma clara sus prioridades en trminos de clase y de nacin y un Movimiento 5 Estrellas al que aparentemente slo le preocupa llegar a un acuerdo, ha resultado en un programa de Gobierno que incluye algunas demandas generales del Movimiento 5 Estrellas en materia de legalidad y una renta ciudadana, y que ha dejado las medidas ms influyentes en materia fiscal o de poltica migratoria en manos de la Liga. Las demandas para la renegociacin de los tratados europeos y la recuperacin de la soberana nacional en algunas zonas son ms que suficientes para dar pie a la confrontacin retrica con Bruselas y para atraer la atencin de los medios, pero carecen de un contenido concreto.

La principal poltica especfica que pondr en marcha el nuevo Gobierno es la versin a la italiana del flat tax o impuesto nico; las empresas y las familias pagarn entre un 15 y un 20%, frente al 43% aplicado en la actualidad a los tramos ms altos. Se ha expresado con claridad que no se introducir ningn impuesto sobre el patrimonio (la Unin Europea ha cuestionado con frecuencia que Italia eliminara el impuesto sobre bienes inmuebles a los propietarios de viviendas). Se reducir el control fiscal sobre un gran nmero de pequeas empresas y de trabajadores autnomos, lo que supone bsicamente un incentivo para el fraude fiscal para un buen nmero de votantes de la derecha con ingresos medios y altos. No se impondr ningn lmite ni control a las actividades de los grupos financieros y de los bancos. As, Italia se convertir en un paraso empresarial neoliberal que competir con Irlanda en la carrera por la reduccin del impuesto de sociedades de Europa, lo cual da un poco de aire a los pequeos negocios muy azotados por una dcada de crisis econmica. La transferencia de rentas al 20% ms rico de la poblacin de Italia va a ser sustancial y los mayores beneficiarios sern precisamente los ms ricos. Ni el propio Berlusconi con todo su respaldo electoral habra sido capaz de introducir un programa poltico tan favorable a los ms ricos.

Este tipo de medidas son las ms fciles de aplicar en la medida en que reducen la capacidad redistributiva del Estado, y dejan intactas las dinmicas del mercado generadoras de desigualdad. Ser por tanto ms que difcil la aplicacin de la nica medida favorable para las capas ms pobres, y defendida desde hace tiempo por el Movimiento 5 Estrellas: la llamada renta bsica. En el programa ha quedado reducida a una ayuda de 780 euros mensuales por un mximo de dos aos para los italianos en paro (quedan al margen de ella los ciudadanos extranjeros), dispuestos a aceptar cualquier oferta de empleo; no se menciona ninguna cifra de potenciales beneficiarios ni ninguna partida presupuestaria que respalde la medida.

No obstante, la conquista ms tenebrosa de la Liga en el programa de Gobierno es en materia de polticas migratorias encaminadas a frenar la entrada de refugiados, introducir cambios en las polticas de asilo y libertad de movimiento en Europa y permitir la repatriacin de los 500.000 inmigrantes irregulares que actualmente se encuentran en Italia. Estas medidas, unidas al endurecimiento de la ley y el orden, tienen que ver con el efecto miedo que explica el aumento del apoyo a la Liga, mientras que el crecimiento del Movimiento 5 Estrellas se basaba en el efecto pobreza sobre todo en el sur (vase aqu). Lo verdaderamente trgico es que los italianos ms pobres han votado mayoritariamente a dos fuerzas polticas al frente de un Gobierno con el programa poltico ms favorable para los ricos y al sector empresarial de toda la historia de Italia. Y, lo que es an ms grave, las polticas Lib-pop pueden marcar el inicio de un futuro poltico abiertamente de extrema derecha.

Mario Pianta es profesor de Poltica Econmica en la Universidad Roma Tre.

Este artculo se public en ings en Social Europe

Traduccin de Olga Absolo

Fuente: http://ctxt.es/es/20180523/Politica/19765/Italia-Di-Maio-Salvini-M5S-La-Liga-politica-Mario-Pianta-Social-Europe.htm