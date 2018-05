Izquierda o derecha, la decisin para la segunda vuelta

La Silla Vaca

A la 5 y 30 de la tarde se conocieron los resultados de la votacin nacional. Con Ivn Duque y Gustavo Petro en la segunda vuelta, se confirmaron las tendencias de las encuestas.

Ivn Duque, el candidato de la coalicin del No y el favorito en todas las encuestas, sac 7,5 millones de votos.

Su votacin super su propia votacin en la consulta de marzo, triplic la votacin de lvaro Uribe en las legislativas y le sac un milln de votos a la votacin total de la consulta.

Su resultado es una hazaa por donde se le mire y demuestra que la estrategia de Uribe de hacer una coalicin por fuera del uribismo fue acertada, que la frmula con Marta Luca Ramrez le funcion y que la mezcla de uribismo 2.0 y uribismo tradicional fue la ganadora.

Tambin fue una hazaa el segundo puesto de Petro, candidato de la izquierda, con ms de 4,8 millones de votos. Su votacin es la ms grande de toda la historia, superando con creces los 2,6 millones que haba sacado Carlos Gaviria en 2006 cuando toda la izquierda fue unida.

Petro tambin super su propia votacin en la consulta, y tambin la de toda la consulta de izquierda, rompiendo el techo que muchos consideraban que tena al arrancar la campaa.

Obviamente, ante su triunfo, toda su alarma sobre "el fraude que se est cocinando" que advirti das antes de la eleccin es ya cosa del pasado, y ni una palabra repetirn sobre esto como no lo hicieron en la consulta de marzo.

Aunque el paso de Duque a segunda vuelta estaba cantado, el segundo lugar de Petro fue apretado, pues Sergio Fajardo sac ms de 4,5 millones de votos, una diferencia del 1,32 por ciento.

Fajardo, el candidato de la Coalicin Colombia, qued de tercero a solo 250 mil votos de Gustavo Petro. Un resultado que desafi a todas las encuestas que nunca lo haban puesto por encima del 15 por ciento.

Es como el de los dos punteros,un logro impresionante dado que fue una campaa esencialmente ciudadana pues los polticos con estructura del Polo -salvo Jorge Robledo- se deslizaron hacia Petro, y porque hasta hace unas pocas semanas muchos lo daban por perdido.

De hecho hace menos de un mes, cuando La Silla Vaca, Hora20 y Red + entrevistaron a Vargas Lleras, el candidato de Cambio Radical nos dijo que Fajardo estaba fundido. El fundido result ser otro.

De cuarto qued Germn Vargas Lleras, cuyo 7,2 por ciento es muy parecido al que le daban las encuestas pese a que le meti toda la fuerza a las maquinarias en los ltimos das.

Como lo denunci La Silla Vaca, gobernadores y alcaldes en todo el pas presionaron a los contratistas de las administraciones para que votaran por Vargas so pena de perder sus empleos. Hoy durante la jornada tambin se vio el despliegue de carros y buses para transportar votantes.

Sin embargo, a juzgar por sus resultados, los que fueron transportados le hicieron la patuleca y si se movilizaron en sus carros al parecer no votaron por l.

Vargas Lleras ni siquiera sac la votacin de su partido poltico Cambio Radical, que en las legislativas lograron los 2 millones de votos. Y estuvo realmente lejos de las 5,8 millones de firmas con las que inscribi su candidatura.

De ltimas, como lo indicaban las encuestas qued Humberto de la Calle, uno de los arquitectos del Acuerdo de Paz.

El dos por ciento que sac no refleja su gran aporte al pas al conseguir que las Farc dejaran las armas, y comprueba que el Partido Liberal no se movi a su favor. No sac ni el 15 por ciento de los votos rojos en las legislativas, sac 50 mil votos menos que en la lnguida consulta interna de noviembre y tampoco pas el umbral del 4 por ciento que era necesario para que le devolvieran el anticipo.

Lo peor para l es que muchos le achacarn (injustamente) que Fajardo no haya pasado a la segunda pues si el famoso cafecito hubiera resultado exitoso los votos de De la Calle le habran dado a Fajardo el impulso que necesitaba para ser el segundo.

Su resultado demuestra, adems, el error que cometi al no haberse ido por firmas como lo pens inicialmente para participar en una eventual consulta con Fajardo, De la Calle y Robledo pues su partido no le sum y en cambio le quit.

Baj la abstencin

Segn la Registradura votaron 19,5 millones de personas, el 53 por ciento de los que podan hacerlo. Eso es mucho ms que el promedio de participacin en los ltimos 15 aos que ha sido del 45, 7 por ciento e incluso mayor a la participacin el pasado 11 de marzo cuando vot el 47,5 por ciento de la gente.

Regionalmente, el pas reiter que sigue dividido entre unas regiones claramente uribistas (casi todo el centro del pas, excepto Bogot), otro claramente antiuribista, y uno intermedio. En los primeros gan Ivn Duque, en los segundos -con dos excepciones- Gustavo Petro, y en los terceros cualquiera de ellos o Sergio Fajardo, pero con mrgenes ms estrechos.

Duque obtuvo la mayora absoluta en Huila (53,5 por ciento de los votos), en Antioquia (53,1) o Casanare (60,2), departamentos marcadamente uribistas, como contamos. En cambio, gan muy apretado en el Valle (30 por ciento contra 28,6 de Fajardo y 27,8 de Petro) y sin mayoras absolutas en Santander (44,3 por ciento), dos departamentos columpio.

La campaa

As termina la campaa a la primera vuelta que, como analiz La Silla, se sali del molde de muchas maneras.

El exvicepresidente Germn Vargas, que arranc la campaa con todos los factores de poder de su lado, fue quiz el mayor perdedor de la jornada. Lo mismo su frmula vicepresidencial Juan Carlos Pinzn, que adems de no haberle puesto votos, todo su discurso antipolitiquera qued en puro bla bla.

Tampoco se dieron las coaliciones en el centro ni en la izquierda, que en un principio se crean indispensables para enfrentar al candidato de Uribe. Fue la derecha, en cambio, la que logr unirse en un dupla ganadora con la exministra de Defensa conservadora Marta Luca Ramrez y con el exprocurador Alejandro Ordez.

La campaa, que arranc totalmente mixta, con cuatro candidatas con trayectoria propia, termin siendo masculina. Las mujeres se terminaron bajando a vicepresidentes.

Pero quizs la mayor sorpresa fue que el Acuerdo de Paz con las Farc no defini la campaa. La escasa votacin de Humberto de la Calle refleja el poco entusiasmo que despert el tema, que solo l hasta el final de la jornada defendi con suficiente vehemencia.

La votacin de Duque, que supera la del No, es una nueva seal de la falta de legitimidad que tiene el Acuerdo con la Farc entre un sector grande del pas.

De hecho, nunca hubo un tema preponderante. Aunque los miedos de cada lado del espectro poltico nunca dejaron de ventilarse: el miedo al castro-chavismo supuestamente encarnado por Petro y el miedo a Uribe, representado en Duque.

Dos miedos que en las tres semanas que quedan hacia la segunda vuelta tendern a exacerbarse pues tanto el uno como el otro tienen que romper los techos de la gente que dice que nunca votara por ellos.

Lo que viene ahora

A partir de hoy arrancar una bsqueda frentica de alianzas para ganar en la segunda vuelta.

El centro del coqueteo ya comenz a ser Fajardo, la novia ms esquiva de todas, pues difcilmente har un guio para alguno de los dos dado su talante poco transaccional y su rechazo a los intermediarios que le impedir convertirse l en el de sus votantes. Otra cosa seguramente har Claudia Lpez, ms inclinada al lado petrista salvo que aliarse con el candidato de izquierda podra no beneficiarla si quisiera lanzarse a la Alcalda de Bogot, donde el triunfo de la Coalicin Colombia fue arrasador.

En sus discursos, tanto Petro como Duque intentaron congraciarse con los fajardistas. El candidato de la Colombia Humana dedic todo un fragmento de su intervencin para hablar de la educacin, un tema que haba estado presente en su campaa pero no con la preponderancia que le dio ahora que necesita que los 4,5 millones que votaron por Fajardo, cuya bandera era la educacin, lo hagan por l en tres semanas. Por su lado, Duque recalc en su discurso anticorrupcin y antimermelada, la otra bandera fajardista.

Adems del voto fajardista, las decisiones clave en este perodo que arranca sern las de Germn Vargas y la de Csar Gaviria.

En esta jornada, a juzgar por las votaciones y por lo que vimos en las regiones, el Partido Liberal se qued quieto porque quera esperar a ver cmo jugaba frente a la segunda vuelta. Aunque sera un acto de incoherencia aliarse con Duque que promete deshacer una parte significativa del Acuerdo de Paz que impuls el Partido Liberal, no es descartable que lo haga.

Por el lado de Vargas Lleras, ms all de la posicin que l asuma, sus votantes de opinin estn ms alineados con la derecha y sern ms fciles de conquistar por Duque.

Dada la ventaja tan grande que Duque le sac a Petro, al candidato de la Colombia Humana no le quedar tn fcil superar al uribista. Arranca con una brecha de 2,7 millones de votos que para cerrar necesitara todos los votos de De la Calle y ms de la mitad de los de Fajardo y que Duque no sumara nada. Para conseguirlos su desafo ser moderar su discurso de ruptura sin desmotivar con ello a los casi 5 millones que salieron a votarle hoy.