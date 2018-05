El cambio climtico y el poder de las corporaciones

Virginia Bolten

El cambio climtico es la contranarrativa ms poderosa que tenemos frente al capitalismo. (Naomi Klein)

Vivimos en la era del Antropoceno la etapa en que las actividades humanas tienen un impacto significativo y acelerado en el clima de la Tierra y en sus ecosistemas. Reconocer y discutir sobre la era del Antropoceno no es slo una cuestin de semntica, es una cuestin poltica y legal. Y, pese a las evidencias cientficas sobre las causas del cambio climtico, el negacionismo an est muy presente y es una estrategia utilizada para deslegitimar las investigaciones.

Frente a esto, es necesario demarcar que estos cambios estn ocurriendo para que se puedan lograr acuerdos legales con base en esta perspectiva, sobre todo de responsabilidad respecto de las consecuencias del aumento de la temperatura global fruto de la alta concentracin de gases de efecto invernadero en la atmsfera.

La emisin del dixido de carbono (CO2) es la mayor responsable del calentamiento global. La principal actividad humana que causa este fenmeno es la quema de combustibles fsiles: carbn, petrleo y gas natural. Las principales empresas relacionadas con estas actividades son gigantes como Shell, Exxon,Chevron, BP y muchas otras que estn en el listado de las mayores corporaciones del mundo.

El poder econmico y poltico de estas corporaciones es factor de influencia en la toma de decisiones en las instancias dnde se plantea el control de las emisiones de CO2 con el objetivo de frenar el calentamiento global.

Las COPs Conferencias de las Partes Sobre Cambio Climtico, desde su primera reunin el ao 1995, en Berln, vienen trabajando la problemtica del cambio climtico, proponiendo y formulando propuestas con medidas jurdicamente vinculantes para que los pases miembros reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, estos acuerdos son ajustados para no afectar mucho a los ms poderosos; no hablan de erradicar el uso de combustibles fsiles, de responsabilidad por daos y prejuicios y tampoco hay un sentimiento de urgencia.

Pensar un cambio en la matriz productiva es fundamental para lograr frenar el calentamiento global y garantizar la manutencin de la vida. En este sentido, no se puede dejar de cuestionar al sistema capitalista de produccin y a la lgica hegemnica de desarrollo. La economa basada en un crecimiento infinito frente a recursos no renovables, no respetando los lmites planetarios, slo puede llevar el planeta a catstrofes, las cuales ya estamos pasando. Los eventos extremos, sequas, huracanes, aumento del nivel del mar, desapareciendo de especies animales, derretimiento de los glaciales, olas de calor, propagacin de enfermedades, acidificacin ocenica, entre tantas otras consecuencias del cambio climtico, son una realidad concreta, visible e innegable.

Ms all de esto, es menester pensar en trminos de justicia climtica, porque la problemtica del cambio climtico no es un tema objetivamente ambiental o fsico de la naturaleza, disociado del ser humano, es un problema tico y poltico. El hambre, la pobreza y la destruccin afectan directamente las poblaciones ms vulneradas del mundo. Las sequas y las inundaciones perjudican a los productores y productoras locales que dependen de sus cosechas para subsistir y tambin implica un aumento en el precio de los alimentos, profundizando la desigualdad social, impidiendo el acceso a una alimentacin adecuada, imposibilitando el alcance de la soberana alimentaria y provocando un aumento del nmero de refugiados.

En este sentido, los tratados de libre comercio y el modelo neoliberal que permiten a las corporaciones influenciar en las polticas de los Estados y, consecuentemente, destruir nuestra base de construccin democrtica, deben ser considerados enemigos de los pueblos. Las privatizaciones del sector pblico, la desregulacin del sector privado y la reduccin de la presin fiscal a las empresas son parte de un mismo sistema que tiene por objetivo mantener privilegios a cualquier costo, priorizando lo privado en detrimento del bien comn. Desde Virginia Bolten nos preguntamos, Hasta cuando sostendremos el poder de las corporaciones?

