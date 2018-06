Viaje infernal de jvenes saharauis para escapar de Marruecos: "Solo podamos aguantar hasta morir como ellos"

El diario/The Guardian

- Tras salir del CIE, los supervivientes de la patera que encall en enero en Lanzarote recuerdan el duro viaje que se cobr la vida de siete compaeros

- "Descubr el primer muerto cuando met la mano en el agua que anegaba la patera para coger un fular que se me haba cado. Toqu su cara", cuenta uno de los jvenes

- La Polica espaola permiti que un cnsul marroqu visitara a once de los supervivientes a pesar de que buscaban pedir asilo

Algunos de los saharauis que llegaron a Canarias en enero. SERGIO VILLALBA

Haba mayora saharaui entre las 28 personas que iban a bordo de la patera que encall el pasado enero en Lanzarote. Todos eran hombres. Algunos llevaban, recuerdan, casi un mes encerrados en la casa que la red les haba preparado para que esperaran al da del viaje. No ocultan que tenan miedo. Se animaban unos a otros, deseaban marcharse en busca de una nueva vida. Cuentan que huan de detenciones, de la crcel, de "torturas", de vivir bajo las normas del enemigo, del paro, de la nada.

El 13 de enero, dejaron la tierra a la espalda y se adentraron en el negro Ocano Atlntico que a tantos otros se ha tragado. El viaje, de unos 200 kilmetros, fue un infierno. Siete de ellos murieron. Todos eran saharahuis, segn los supervivientes.

Varios ya tienen fuerza para hablar. Hace poco que han salido del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fra, en Tenerife, y les han aceptado la solicitud de asilo. Ya haban manifestado que deseaban pedirlo tras pisar tierra firme, antes de que la Polica espaola permitiera la visita del cnsul de Marruecos, pas del que huan, lo que contraviene la normativa de asilo, tal y como adelant eldiario.es.

La mayora de ellos son de El Ain, en el Shara ocupado, y Guelmin, territorio fronterizo marroqu donde viven muchos saharauis. Los das de Yousuf, Abdoullah y Osid -nombres ficticios- son all infinitamente parecidos: salen a la calle a buscar algn trabajo que hacer y casi siempre vuelven con las manos vacas, a pesar de que todos tienen un oficio, segn su relato.

Son saharauis, estn marcados para las autoridades marroques. Esas mismas autoridades a las que los expuso la Polica tras su llegada a Espaa. Solo les quedaba el activismo, al que no renuncian, y reunirse con otros amigos en la misma situacin para salir a las calles a protestar, a pesar de la represin policial, describen los jvenes. "La situacin te hace activista. Si no nos ven, no existimos", comenta Yousuf ante un caf con leche. Uno de ellos ha estado en la crcel y otro ha visitado la comisara; el ms afortunado de los tres ha conseguido escurrirse siempre de la polica marroqu".

La idea del viaje, que tom cada vez ms fuerza, les llev a Tan-Tan, al sur de Marruecos, donde pusieron precio a la travesa: 1.000 euros, segn indican. "Es como una red. Te van llevando de un sitio a otro. No sabes muy bien quin est a cargo", sentencia Yousuf.

Los jvenes aseguran que los metieron en una casa. All esperaron pacientemente durante largos das en los que solo vieron a quienes trabajan para los traficantes cuando iban a llevarles comida. Decenas de testimonios consultados insisten en el mismo relato: casas a oscuras adonde va llegando gente que se sumar a la patera, personas armadas con cuchillos y con caras tapadas. "No sabes bien si son amigos o enemigos. De alguna manera pierdes el control de tu vida. Te encierran y te dicen que no puedes salir porque la Polica est cerca. Desespera", recuerda Yousuf.

Entregan su dinero a cambio de un barco, un viaje y la mayor de las incertidumbres. Depositan su esperanza, y su vida, en manos de desconocidos. Las ONG especializadas y organismos como Acnur han denunciado en reiteradas ocasiones que la falta de vas legales y seguras de acceso empuja a muchas personas a acudir a grupos de traficantes y a arriesgar su vida en el mar para poder llegar a suelo europeo. En lo que va de ao, 240 personas han muerto en su intento de alcanzar las costas espaolas, segn la Organizacin Internacional para las Migraciones (OIM).

Una noche los metieron en un jeep, los llevaron a la playa, aseguran que los tuvieron un buen rato a la intemperie. Haca fro, el mar estaba muy fuerte. Ese da no salieron, tampoco la segunda vez.

A la tercera fue la vencida. Era la madrugada del sbado 13 al domingo 14 de enero. Dieron con un patrn y un ayudante que se atrevieron a montar a los 26 en una zodiac de unos cinco metros de largo por dos metros de ancho, sin apenas comida ni bebida, con un motor de repuesto y varias garrafas de combustible.

Imgenes del rescate de los ocupantes de la patera. (Sergio Betancort)

"Desde que salimos, las olas eran tan grandes que pensbamos que la patera iba a volcar. El patrn dijo que quiz era mejor volver atrs, pero le dijimos que no, que haba que seguir para adelante. Si volvamos, no sabamos lo que iba a ser de nosotros. Haba que aguantar, [era] vivir o morir", recuerdan.

El domingo por la maana, el primer motor se par. El segundo casi no arranca. "Algunos estaban muy alterados, sobre todo los ms jvenes, pero intentbamos animarles dicindoles que todo aquel esfuerzo mereca la pena, que bamos a vivir en un sitio mejor", cuenta Abdoullah.

En la barca iban incmodos, haba mala mar y vientos que sobrepasaban los 100 kilmetros la hora, sealan los jvenes. Un temporal pasaba sobre las Islas Canarias y ese mismo da se cancelaron algunas travesas de barcos entre islas. En medio del temporal, una zdiac intentaba llegar a Lanzarote multiplicando por cuatro las personas que poda llevar a bordo.

Al anochecer, todava se vean las luces de Tan-Tan y se empezaban a divisar las de Lanzarote; estaban congelados de fro, con ropa muy ligera y la patera anegada de agua. "Yo descubr el primer muerto cuando met la mano en el agua para coger un fular que se me haba cado. Toqu su cara", cuenta Abdoullah.

"Cuando se lo dije al resto, crean que estaba mintiendo. Empezamos a sacar agua del barco y encontramos al segundo. Estaba sin ropa. Haban muerto de fro. El patrn intentaba calmarnos, pero todo el mundo estaba muy nervioso, pensaban que era el final. De repente, hubo escenas de locura. Uno grit: 'Dnde est mi llave? Quiero entrar en mi casa'. Algunos escupan sangre y empezaron a caer uno tras otro. Uno se muri entre mis brazos, no pudo aferrarse a la vida, estaba demasiado dbil. La mayora de los que moran eran los ms jvenes", recuerda.

"No piensas que te vas a salvar", aade Osid, "sino que te va a ocurrir lo mismo. Solo podamos aguantar hasta morir como ellos, dejarlo en manos de Dios". Cuentan que el patrn quera tirar a los muertos al mar, pero ellos se negaron. "O llegbamos todos o moramos todos, pero eran nuestros amigos". As que fueron poniendo los cuerpos sin vida, uno a uno, en la parte delantera del barco. Uno de los compaeros estaba tan dbil que pareca haber fallecido y lo pusieron junto al resto, como si fuera un muerto ms.

Y as llegaron a la costa y tocaron tierra. Baj uno, otro y algunos ms. De repente, sirenas, socorristas y, ms lejos, la Guardia Civil. El patrn se asust y se lanz mar adentro. Varias personas cayeron al agua, de las que dos resultaron ahogadas.

El socorrista Rubn Bonache lleg a la embarcacin y empez a sacar cuerpos sin vida de la barca, buscaba respiracin. Aquello era una tumba flotante, hasta que toc su cara. An respiraba. El ocupante al que haban apilado entre los muertos estaba vivo. Le hizo maniobras de reanimacin y traslado a la costa para darle atencin sanitaria urgente. Volvi a nacer. Bonache no olvida nada de lo que vio, miradas silenciadas y ojos abiertos que se quedaron sin respiracin.

Siete personas murieron de fro a las puertas de Europa. Eran saharauis que queran solicitar proteccin internacional. Ocurri el 13 de enero de 2018.

Fuente: https://www.eldiario.es/desalambre/Escapar-morir-volver-nacer_0_776223098.html