La crisis en la Repblica Centroafricana rompe el corazn

Noticias ONU

Archivo: OCHA/Yaye N. SENE La coordinadora humanitaria de la ONU Najat Rochdi visita Kaga Bandoro en la Repblica Centroafricana.

Una de cada cuatro personas son desplazados en la Repblica Centroaficana, segn Najat Rochdi, la coordinadora de la ayuda humanitaria en el pas, que aadi que la situacin de violencia se ha extendido a regiones que anteriormente vivan en calma, como el norte y el centro.

En una rueda de prensa en Ginebra, Rochdi advirti que la malnutricin aguda afecta a ms del 15 % de la poblacin en seis regiones administrativas, mientras que la mortalidad infantil se sita en el 18 %.

Me rompe el corazn cada vez que un nio se me acerca y me dice que tiene hambre, explic Rochdi al comentar la grave escasez de fondos para financiar las operaciones humanitaria. Despus, aadi: Es horrible, realmente horrible.

Lamentablemente, la situacin ha empeorado porque en un ao ha aumentado en un 70 % el nmero de personas desplazadas, lo que significa que hay ms nios y nias desplazados. Tambin significa que se va a sacrificar a una generacin entera porque esos nios no van ir a la escuela. Es muy importante que sigamos suministrndoles una ayuda humanitaria que va ms all de la distribucin de comida y de proporcionar acceso a agua potable y la salud. Es simplemente darles acceso a la esperanza, afirm.

En lo que va de ao, slo se ha recaudado el 20 % de los 515 millones de dlares que se necesita para ayudar a 1,9 millones de personas en la Repblica Centroafricana.

La ltima espiral de violencia tiene su origen en los enfrentamientos entre la fuerzas gubernamentales y los rebeldes cristianos y musulmanes, as como entre los ataques mutuos entre estas milicias.

La gran riqueza natural del pas, que posee diamantes, oro y uranio, contina alimentando el conflicto, segn la coordinadora, que coment que no hay ningn problema en las reas donde no hay mucho que robar.

La violencia ha alcanzado la capital, Banqui, a principios de mes tras un ao de relativa tranquilidad. En un incidente reciente, 70 personas murieron en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad, milicias armadas y miles de desplazados.

La coordinadora dijo que las tropas de la misin de la ONU tuvieron que intervenir despus de que a un grupo de musulmanes se le negara el acceso a los servicios sanitarios.

La ciudad de Bambari tambin ha sido testigo del retorno de los grupos armados a pesar de que se haba declarado el ao pasado como un lugar seguro para todas las comunidades.

Las milicias estn poniendo presin sobre el Gobierno para obtener una amnista, pero eso sera un desastre, segn Rochid, que resalt que los esfuerzos para acabar con la impunidad han dado como resultado la creacin de una Corte Criminal Especial que debe empezar a trabajar la semana prxima. Algunos de los primeros acusados sern lderes de alto rango de los grupos armados.

La funcionaria tambin explic que la Repblica Centroafricana es uno de los lugares ms peligrosos para los trabajadores humanitarios, despus de que el ao pasado seis de ellos fueran asesinados y despus de que el saqueo se haya convertido en un acto regular.

El aumento de la violencia ha provocado que un nmero de civiles cada vez mayor haya tenido que desplazarse a zonas remotas y de difcil acceso. En abril del ao pasado, 670.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares dentro del pas, mientras la cifra de refugiados en las naciones vecinas, como Camern y Chad, alcanza los 580.000.

Cerca de un 70 % de las familias no tienen acceso a agua potable y un 80 % no tienen acceso a letrinas, lo que representa una puerta abierta a las enfermedades, asegur la coordinadora.

La situacin se agrava porque las comunidades estn tomando las armas para defenderse y tomar la justicia por su mano.

Pese a la creciente inestabilidad y al hecho de que los niveles de financiacin de la ayuda en 2017 llegaron solo al 40 %, Rochid dijo que la asistencia que se entrega supone una gran diferencia sobre el terreno y est ayudando a preparar a las comunidades para soportar nuevas contingencias en el futuro.

El ao pasado, ms de un milln de personas tuvieron acceso al agua y se pudieron entregar ms de 7000 toneladas de comida y otros artculos de primera necesidad. Adems, 60.000 nios pudieron ir a clase. Alrededor de 70.000 familias campesinas recibieron semillas para poder plantar sus futuras cosechas y ser autosuficientes. Ms de 17.000 nios de entre 6 y 59 meses que sufran de malnutricin aguda tambin recibieron atencin.

Lo ms importante es que haya gente en la Repblica Centroafricana que tenga la sensacin de que hay un futuro, destac Rochdi, explicando que la ayuda humanitaria es la diferencia entre la vida y la muerte.

La ayuda es tambin la mejor forma para todos nosotros de mantener la paz, agreg, ya que la financiacin tambin da esperanza a las comunidades.

No debemos subestimar la esperanza en al Repblica Centroafricana. Este pas ha pasado a menudo por ciclos de violencia y diferentes ciclos de trauma, por lo que solo conocen la ayuda de emergencia, y esto significa que si la pierden perdern la esperanza y con ella el compromiso con un proceso de paz. Y cuando eso se pierda, acabar todo lo que estamos haciendo para mantener la paz, concluy.

Fuente: https://news.un.org/es/story/2018/05/1434561