Mdicos sin Fronteras: "El bola en la Repblica Democrtica del Congo es preocupante, pero no un escenario negro

EFE.salud

Una fotografa facilitada por UNICEF de un sanitario del Hospital Bikoro donde se trata a pacientes sospechosos de bola. EFE/ Mark Naftalin / Unicef Handout

Mbandaka, la zona urbana de RD Congo en torno a un milln de habitantes donde esta semana se registr un primer caso confirmado y hay otros tres sospechosos, es un cruce importante fluvial, como resume Encinas, que es el noveno brote de bola que atiende en su carrera.

No quiero hablar de un escenario negro, subraya el experto, pero advierte de que en esta zona recndita del noroeste de RDC se utiliza constantemente el transporte fluvial y las aguas conectan con otros ncleos urbanos importantes como Kinshasa.

El Ministerio de Sanidad congoleo advirti este jueves de que se entraba en una nueva fase de la epidemia al confirmar un caso en Mbandaka, capital de la provincia de Ecuador.

Ese caso da un giro a la actual crisis porque el bola, que es endmico en RDC, pas que sufre el noveno brote, normalmente afecta a comunidades rurales donde las probabilidades de expansin son pequeas.

No es tanto el hecho de que llegue o no llegue a una ciudad, sino de tener una fotografa adecuada, especifica el coordinador de MSF.

Sin embargo, la fotografa adecuada no se tiene an, pero los expertos trabajan en ello en una fase que es todava muy inicial de evaluar la situacin y tomar medidas: Estamos en la fase normal de lo anormal, considera Encinas.

Para m, aunque no llegue a una ciudad, si no est bajo control o no sabes cmo est evolucionando es tan preocupante o ms que el hecho de que llegue a una ciudad, explica el mdico, que ha atendido epidemias de la enfermedad en RDC, Angola, Senegal, Sudn y el tambin fue testigo del catastrfico brote de 2014 en Guinea, Sierra Leona y Liberia, que acab con ms de 11.000 vidas.