Era septiembre de 1976 y el cientfico belga Peter Piot acababa de aterrizar a Yambuku, una aldea rodeada de bosque selvtico situada al provincia de Mongala, al norte de la Repblica Democrtica del Congo -entonces, llamado Zaire-. Vena desde el Instituto de Medicina Tropical de Antwerp con el objetivo de detener la epidemia de fiebre hemorrgica que tena la zona aterrorizada. Tres meses despus, su equipo consigui identificar y controlar la enfermedad. Al menos 280 personas haban muerto en el primer brote de bola registrado de la historia.

Segn la OMS, la tasa de mortalidad media es del 41%, aunque puede variar de 25 a 90% segn las circunstancias de cada brote

Han pasado 42 aos desde entonces y este virus todava es una amenaza para los congoleos. Ms abajo del ro Congo y a casi 900 kilmetros del lugar donde se identific el primer brote, en las poblaciones de Mbandaka, Bikoro e Iboko se libra ahora una nueva batalla contra el virus, la novena en el pas y la trigsimo sexta en el continente.

Desde 1976 el bola se ha llevado por delante la vida de casi 13.000 personas de las ms de 31.100 que lo han contrado. Segn estos datos registrados por la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), la tasa de mortalidad media es del 41%, aunque puede variar de 25 a 90% segn las circunstancias de cada brote. El contagio se produce a travs de las membranas mucosas y de los fluidos corporales de personas y cadveres infectados, como el sudor o la saliva. Y a pesar de su letalidad, sus tasas de contagio son ms bajas que en el caso de otras enfermedades porque el virus sobrevive pocos minutos fuera de su entorno natural.

La mortalidad vara segn la cepa del virus, el lugar de origen de la epidemia, el momento en que se detecte y la poblacin que afecte. Cada brote es diferente y esto lo tengo clarsimo explica Luis Encinas, experto en el virus del bola y coordinador de emergencias de Mdicos Sin Fronteras. No es lo mismo luchar contra el bola en un entorno rural que hacerlo en una ciudad.

Los primeros brotes de bola se haban producido siempre en aldeas remotas del centro del continente. No fue hasta 2014, cuando se declar la epidemia en frica Occidental, que el virus irrumpi en poblaciones ms grandes. A pesar de que el primer caso se origin en una zona rural, la accesibilidad entre pases facilit la propagacin del virus entre los centros urbanos de Guinea, Sierra Leona y Liberia, explica Encinas. Este factor, sumado a la inexperiencia de estos pases para combatir el bola -era el primer brote en la zona- y la lenta respuesta internacional fueron claves para convertir esa epidemia en la peor de la historia del bola: se registraron 28.610 casos y 11.308 muertes.

Los gobiernos de estos pases no slo desconocan su enemigo sino que tampoco disponan de los recursos necesarios para hacer frente a ella. Ya durante el desarrollo de la crisis la organizacin Mdicos Sin Fronteras tild de vergonzosa la escasa respuesta internacional y denunci la falta de voluntad poltica.

Encinas insiste en que es muy importante conocer la poblacin diana a la que hay que hacer llegar los protocolos para usar las palabras adecuadas e incluir a representantes de los diferentes grupos de la comunidad en las plataformas de difusin y toma de decisiones. Por ejemplo, durante la crisis en Liberia el gobierno estatal instal en Monrovia un centro de informacin telefnica que atenda a la poblacin 24 horas al da y siete das por semana.

Desde que el 22 de marzo de 2016 las autoridades de Guinea declararon que el bola extinguido en el pas ha habido dos brotes ms y ambos en la cuna del virus, la Repblica Democrtica del Congo. El primero empez en abril 2017 en un pueblo de la provincia rural de Bas-Ule y despus de 3 meses de trabajo se dio por finalizada con un balance de 22 casos y 5 muertes. El segundo, decretado el 8 de mayo de 2018 en la provincia de Ecuador, ha alcanzado tambin una zona urbana: la ciudad de Mbandaka, de 1,2 millones de habitantes. En estos momentos los equipos sanitarios trabajan en Bikoro, Iboko - unas zonas ms rurales - y Mbandaka para evitar que la cifra de 54 casos y 25 muertos aumente.

En un tiempo rcord de 1 ao y medio la investigacin ha avanzado tanto que ya se encuentra en ltima fase de estudio

Ms all de los protocolos ordinarios, en esta ocasin el equipo sanitario dispone de una herramienta complementaria: una vacuna experimental del bola que ya se empez a poner en prctica a finales del brote en frica Occidental. En un tiempo rcord de 1 ao y medio la investigacin ha avanzado tanto que ya se encuentra en ltima fase de estudio. Por ahora, se aplica de forma gratuita y voluntaria a los profesionales que se encuentran a primera lnea de lucha y a las personas que han entrado en contacto con algn enfermo. An as, todava no hay fecha aproximada de comercializacin de la vacuna. Si los resultados del estudio son positivos todava quedar la patente, la homologacin y la comercializacin. Y todo esto lleva su tiempo, concluye Encinas.En el futuro va haber una vacuna y este es el mensaje clave para la lucha contra la enfermedad, destaca.

El siguiente paso a medir ser ver si el precio de salida garantiza una acceso universal a la poblacin ms vulnerable.Esta vacuna no debera ser un lujo que los gobiernos de los pases no se puedan permitir, concluye Encinas. La disponibilidad en el mercado de esta vacuna ser clave para que permitir que desastres como el de 2014 en Guinea, Liberia y Sierra Leona no vuelvan a ocurrir.

