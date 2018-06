Paloma Lpez refuerza el compromiso de IU en seguir presionando a la Comisin Europea para que acate las sentencias del TJUE sobre el Shara Occidental

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma Lpez ha lanzado un mensaje de esperanza al pueblo saharaui esta maana en Bruselas, comprometindose en nombre de nuestra organizacin a seguir presionando y haciendo todo lo posible para que la Comisin Europea acate las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unin Europea (TJUE) y acepte que la nica autoridad con la que puede negociar cualquier acuerdo comercial que incluya el Shara Occidental es con el Frente Polisario, que es el legtimo representante reconocido por la ONU.

As lo ha explicado al trmino de la conferencia interparlamentaria La UE y el Shara Occidental: despus de las sentencias del TJUE, que ha coorganizado con miembros del Intergrupo de la Eurocmara sobre el Shara Occidental pertenecientes a cuatro grupos parlamentarios distintos, y en la que se ha analizado desde diferentes puntos de vista cmo la Comisin Europea est actuando al margen de la legalidad internacional y de las decisiones de su propio tribunal.

La Comisin Europea ha decidido seguir negociando con Marruecos la renovacin del acuerdo de pesca con el pretexto de que buscar frmulas que beneficien al pueblo saharaui, pero eso no es lo que dice la sentencia. La sentencia dice que no se puede firmar ningn acuerdo que toque aguas saharauis y que en todo caso se debe negociar con sus autoridades, ha sealado. Lo que reclamamos es que la Unin Europea acate y respete esta sentencia y que de una vez por todas se siente a negociar con el Frente Polisario que, ha insistido, es el representante reconocido por Naciones Unidas.

La conferencia que ha contado con la presencia de varios cargos pblicos de Izquierda Unida como el eurodiputado Javier Couso; el diputado por Sevilla en el Congreso Miguel ngel Bustamante; la diputada en el Parlamento gallego y coordinadora de Esquerda Unida, Eva Solla; Amaia Arenal, concejala en el Ayuntamiento de Bilbao; o el activista saharaui Hassana Aaalia-, ha girado en torno a tres ejes principales: la implicacin de las sentencias del TJUE para la UE y sus Estados miembros; para las empresas y los sectores industriales; y propuestas para fortalecer el apoyo europeo a los activistas saharauis.

La primera mesa ha contado con la presencia de la presidenta del Intergrupo Jytte Guteland (S&D); el presidente del Parlamento saharaui, Khatry Adouh; la presidenta de la Asamblea Regional de Emilia-Romagna, Simonetta Saliera; y de Lindiwe Zulu, ministra de Desarrollo de las pequeas empresas de Surfrica.

Adouh ha advertido de que la UE tiene un desafo muy importante por delante con este tema, ya que, en su opinin, debe instar a Marruecos a respetar la legalidad internacional, aceptar colaborar con el enviado personal de la ONU, Colin Stewart, que acuda a las negociaciones sin condiciones previas y que interlocute con el Frente Polisario. Adems, ha dicho no entender por qu la UE sigue negociando con Marruecos para renovar acuerdos de pesca o sobre los dems recursos naturales del Shara Occidental y que haya Estados miembros que estn empujando a la UE a mantener estas relaciones con Marruecos con bases injustas y fuera de la legalidad internacional.

La segunda parte de la conferencia ha estado protagonizada por Vincent Piket, representante del Servicio de Accin Exterior (SEAE) de la UE, cuya intervencin en defensa de que Bruselas siga negociando con Rabat acuerdos comerciales de espaldas al Polisario ha levantado numerosas crticas. Piket ha afirmado que la Comisin Europea y el SEAE han llegado a la conclusin de que deben adaptarse a la sentencia del TJUE, pero ese adaptarse no implica respetar las sentencias, sino sortearlas, y eso se ha puesto de manifiesto cuando ha justificado que para encontrar una solucin tienen que tener en cuenta la postura de Marruecos y que incluso si se plantearan desarrollar algn tipo de proyecto con el Shara Occidental, deberan hablar con Marruecos porque el Shara Occidental es una entidad que an no ha tenido su referndum de autodeterminacin.

El SEAE se ha posicionado de esta manera al margen de Naciones Unidas, que no slo reconoce al Polisario, sino que establece claramente que Marruecos es fuerza ocupante y en ningn momento potencia administradora del Shara Occidental.

Andrs Gngora, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha mostrado todo el apoyo de su organizacin a la causa saharaui y ha recordado que en 2011 un informe de los servicios jurdicos del Parlamento Europeo sobre el acuerdo de asociacin con Marruecos conclua que era oscurantista y los tcnicos reconocan que carecan de informacin para saber si realmente Marruecos estaba o no haciendo negocio a costa de los productos saharauis.

La ltima mesa, ha estado centrada en las violaciones de los derechos humanos por parte de Marruecos, algo que Lpez ha calificado de fundamental, porque nuestra posicin ha sido siempre muy clara con respecto a este tema: La UE no puede establecer relaciones comerciales de preferencia con Marruecos u otros gobiernos que no respetan los derechos humanos e incumplen las resoluciones ONU.

Brahim Dahane, miembro de la Asociacin Saharaui de Vctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos, ha denunciado que Marruecos no est permitiendo la entrada al Shara Occidental a observadores, parlamentarios y activistas europeos y ha criticado a Francia y el Estado espaol por usar la ayuda humanitaria como un mecanismo de presin sobre el Frente Polisario. No pueden comprar nuestro silencio con ayuda al desarrollo mientras roban nuestros recursos, ha dicho.

Mahjoub Meliha, coordinador de la sociedad civil saharaui, ha acusado a la UE de querer prolongar la ocupacin con su postura en torno a las sentencias del TJUE y ha rechazado que se negocie sobre nuestro territorio con el ocupante. Por otro lado, ha pedido garantas de que las relaciones con Marruecos, aunque sean muy importantes para la UE, no minan el trabajo del enviado de Naciones Unidas en su esfuerzo por defender la paz en el Shara Occidental amparndose en nuestro legtimo derecho a la autodeterminacin.

