Sudn del sur, la violacin como arma de guerra

CRISIS EN SUDN DEL SUR Casi cinco aos de guerra La guerra civil en Sudn del Sur ha entrado en su quinto ao. El pas ms joven del mundo se independiz de Sudn en 2011. 4 millones de refugiados y desplazados dentro del pas Desde el comienzo del conflicto en 2013, casi 2,5 millones de sudaneses del sur han huido a los pases vecinos y casi 2 millones han tenido que desplazarse a otras zonas del pas. 7 millones en grave situacin de inseguridad alimentaria Siete millones de personas, casi dos tercios de la poblacin de Sudn del Sur, podran padecer una grave inseguridad alimentaria en los prximos meses. Fuente: OCHA, Marzo 2017; UNHCR, Mayo 2018.





Un grupo de mujeres sursudanesas con sus hijos en la localidad de Bentiu, situada cerca de la frontera con Sudn (Sam Mednick / AP)

Bentiu, la capital del Estado de Unidad, al norte de Sudn del Sur, ha sido testigo de algunos de los peores combates desde que comenz la guerra civil en diciembre de 2013. La violencia se ha recrudecido y cada vez son ms las personas que intentan llegar al "Campamento de Proteccin de Civiles" (POC), el mayor campo para desplazados dentro del pas. Actualmente cuenta con cerca de 120.000 personas. La mayor parte de las mujeres que llegan aqu, lo hacen despus de haber sufrido acoso y violencia. En este pas la violacin se ha convertido en un arma de guerra.

Una de las vctimas, que prefiere mantenerse en el anonimato declara:"ramos muchas mujeres, estbamos cerca del ro. Un grupo de criminales lleg y escogieron a siete mujeres. Nos llevaron al bosque. Todas sabamos que nos violaran. Nos consolamos mutuamente diciendo que esto sucede en todas las guerras. Sabemos que si no te violan hoy te violarn maana".

El 65% de las mujeres de Sudn del Sur ha sufrido violencia sexual o fsica, el doble del promedio mundial. Se habla de una epidemia de violencia sexual. Las cifras segn UNICEF, que realiza una labor de prevencin en esta zona, son alarmantes

Mustapha Ben Messaud es responsable de UNICEF en Bentiu comenta que el nmero de casos de violencia sexual perpretados contra las mujeres ha ido in crescendo desde 2013. Estamos en una situacin en la que prcticamente se puede hablar de epidemia, con agresiones constantes a las mujeres. Y la situacin empeora cada da.

Qu se puede hacer para ayudar a las vctimas y trabajar en la prevencin? La ONG IRC, International Rescue Committe, coordinada por UNICEF y financiada por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la UE, gestiona cuatro "centros de mujeres" en el campamento y dos fuera del mismo. Aqu las mujeres encuentran proteccin, formacin y asistencia.

Rachel Nyanquoi Jackson, la directora del programa de IRC, confirma que la situacin est empeorando: "Entre todas las mujeres que estn en el campamento, ms del 50% han sido violadas, han sufrido violencia sexual. Ya sea dentro del campo, fuera de l o en las inmedicaiones del mismo. Les damos apoyo psicosocial, informacin sobre las consecuencias de la violencia, especialmente sobre las agresines sexuales y sobre la necesidad de buscar atencin mdica".

La violacin y las agresiones sexuales a las mujeres se usan como arma de guerra contra facciones rivales. Cuando los hombres salen del campo de refugiados y desplazados los matan, cuando son las mujeres, las violan. Y el hecho de llegar e instalarse en el campamento no garantiza que no haya agresiones. Cada uno de los centros del IRC reporta una veintena de violaciones semanales y una docena de agresiones fsicas. Ir a buscar lea, por ejemplo, es muy arriesgado. La ONG Non violence Peaceforce realiza controles diarios en todo el permetro del campo por ese motivo, desde hace tres aos. Rungano Bakasa, que trabaja en esta ONG, comenta que estn realizando un seguimiento de la situacin a travs de un dilogo con las mujeres que regresan de la recoleccin de caa. Gracias a sus testimonios vemos cmo estn las condiciones de seguridad. La informacin que facilitamos se basa en lo que ellas nos cuentan y as evaluamos como pueden protegerse mejor

La ONG, que cuenta con el apoyo de UNICEF y de la Unin Europea, enva a las vctimas a los hospitales y a centros destinados a las mujeres dentro del campo. Con el miedo a cuestas van a por lea, necesaria para la supervivencia de sus familias, como esta madre de ocho hijos, violada el ao pasado

Nyakuor Roam, vctima de violencia de gnero relata lo que ocurri el da de su agresin: "Llegaron unos hombres. Todas las dems mujeres huyeron pero yo no tuve tiempo de escapar. Me atraparon. Ahora, cada vez que tengo que salir del campo estoy aterrorizada. Puede volver a ocurrir perono me queda ms remedio por mis hijos tengo que hacerlo".

Los donantes, como la Oficina de Ayuda Humanitaria de la UE buscan una manera ms eficaz de abordar la violencia de gnero, en pases en guerra. La Unin Europea ha apoyado un llamamiento a la accin en materia de prevencin y respuesta ante la violencia de gnero en situaciones de emergencia. En qu consiste? Bart Wittenveen, de la Oficina humanitaria de la UE explica que "se trata de una iniciativa mundial con ms de 70 miembros, liderada por la Unin Europea en la que se est tratando de promover un compromiso ms amplio en trminos de respuesta humanitaria y, al tiempo, garantizar que haya responsabilidades y que la comunidad de actores humanitarios puedan hacer algo al respecto ".

La violencia sexual se inflige a gran escala en Sudn del Sur. Reintegrar a estas mujeres vctimas, supervivientes y luchadoras, en sus familias y en la sociedad es el gran reto.