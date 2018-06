El CPJ reclama a Tanzania que retire su plan de cobrar licencias a blogueros

El diario/The Guardian

El Comit para la Proteccin de los Periodistas (CPJ) reclam hoy a las autoridades de Tanzania que no sigan adelante con su plan de cobrar unas licencias de ms de 920 dlares a los creadores de contenido en lnea, al considerar que son erosivas para la democracia de este pas, ya que operar sin ellas puede incluso conllevar penas de crcel.

"Las polticas del presidente John Magufuli estn erosionando de forma agresiva la diversidad y robustez de los medios en lnea de Tanzania y, por extensin, de los de frica oriental. Esta normativa va contra las metas democrticas de Tanzania", explica en un comunicado la coordinadora del CPJ para frica, Angela Quintal.

"Reclamamos a las autoridades que eliminen estas regulaciones problemticas y que permitan a la prensa libre medrar en Internet", agrega.

Este lunes entr en vigor un plazo de cinco das para que todos los creadores de contenidos en lnea se registren ante las autoridades, tiempo en el que tienen restringido realizar cualquier tipo de publicacin; la Administracin ha amenazado con llevar a cabo acciones legales contra quien contravenga esta normativa.

La licencia se desglosa en una cuota de registro, de 484 dlares (412 euros), y un permiso anual, de 440 dlares (358 euros); y las multas por operar sin ella pueden ascender hasta los 2.180 dlares (cerca de 1.785 euros) o incluso a penas de prisin que pueden llegar a un ao.

Estas cifras resultan abultadas si se tiene en cuenta que el salario medio en el sector privado en Tanzania, segn los ltimos datos de la Oficina Nacional de Estadsticas (2015), es de 155 dlares (132 euros) al mes.

Los activistas pro libertad de expresin consideran que el Gobierno dirigido por Magufuli tiene por objetivo coartar a los medios que no siguen la lnea oficial, y algunas pginas como Jamii Forums, considerada la "Wikileaks en suajili", se han visto obligadas a suspender sus servicios, al menos de forma temporal.

El fundador de dicho portal, Maxence Melo, explic al CPJ que operar de acuerdo a esta ley implicara "traicionar la garanta de anonimato" que esperan los usuarios de la plataforma, entre los que figuran 'soplones' de la corrupcin en el pas.

En declaraciones a Efe, el portavoz de la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Tanzania, Semu Mwakyanjala, neg esto y asegur que la normativa tiene por objetivo "reconocer legalmente" el trabajo que realizan los proveedores de contenido en lnea.

Entre las exigencias planteadas por esta nueva normativa destacan el final del anonimato para los usuarios de Internet -por ejemplo, los cibercafs debern guardar todos sus registros durante un ao- o el permiso al Gobierno para acabar con las pginas que ofrezcan contenidos "prohibidos".

Las tarifas se aplicarn a todos los foros de internet, blogs, emisoras de radio en lnea y creadores de contenido audiovisual.

La norma cuenta con el aval de la Justicia tanzana, que finalmente fall a favor del Gobierno despus de que varias asociaciones pro derechos humanos y medios de comunicacin interpusieran un recurso contra su aplicacin.

De los 52 millones de habitantes de este pas, un 44,2 % cuenta con acceso a internet y es activo en las redes sociales.

Fuente: https://www.eldiario.es/politica/CPJ-reclama-Tanzania-licencias-blogueros_0_781821996.html