Ruanda, Paul Kagame y Judi Rever (2/2)

En un primer artculo trat de demostrar cmo la periodista Judi Rever haba llegado a escribir su libro In Praise of blood: The Crimes of the Rwandan Patriotic Front (En alabanza a la sangre: los crmenes de guerra del FPR), publicado por Random House Canada (ISBN 978-0-345-81209-4). Lo hizo basndose en hechos, en su experiencia y saliendo de los paradigmas marcados desde hace ms de 20 aos.

Creo que es interesante hablar sobre algunos personajes que aparecen en la obra de Judi Rever. En la anterior publicacin seal que el eslogan de esta pequea testaruda podra haber sido Cuenta todo lo sucedido, da todos los nombres. De hecho, ya en las primeras pginas, la escritora menciona dos nombres: Boulle y Bill Y no son dos amigos protagonistas de un cmic! En absoluto. Son un tal Jean-Raymond Boulle y un tal Bill Clinton [2]. No es una historia de ficcin. Bill Clinton naci en un pequea ciudad, Hope (esperanza, en espaol), situada en el estado de Arkansas, de donde fue gobernador. En los alrededores de la ciudad, hay una regin en la que los gelogos descubrieron, hace tiempo, formaciones rocosas peculiares. Se trataba de afloramientos de chimeneas volcnicas causadas por un vulcanismo intrusivo. Hace alrededor de 100 millones de aos, una cmara magmtica, tras enfriarse, subi a la superficie y se nivel despus de varias erosiones y movimientos tectnicos. El lugar fue declarado Parque Estatal con el nombre de Crter de Diamantes; los afloramientos, efectivamente, eran diamantferos, ms o menos como en Kimberley, Sudfrica. Clinton, como gobernador, acord en 1980 una derogacin a Boulle para hacer prospecciones en la zona clasificada. Las prospecciones resultaron ser infructuosas, lo que hizo que los gastos de explotacin lastraran los beneficios esperados. Desde entonces, Boulle y Bill dejaron de ser ua y carne.

Pero, qu pintan Judi Rever y Ruanda en todo esto? Pues bien, hay que saber que Jean-Raymond Boulle es un empresario britnico-mauriciano, francfono y residente a caballo entre Luxemburgo y Mnaco. Curiosamente, l mismo es el fundador de la antigua empresa Diamond Fields Resources Inc, actualmente Diamond Fields International Ltd, as como de la America Mineral Fields Inc, y otras tantas. En Labrador (Canad), su grupo descubre el yacimiento de Voiseys Bay, uno de los ms importantes de nquel a nivel mundial, y comienza a explotarlo. El imperio de Boulle se ampla rpidamente en los mbitos de todos los minerales con carcter estratgico desde Sudfrica hasta Australia, Namibia, Canad o Zaire (actual Repblica Democrtica del Congo). Ya en la dcada de los 80, una sociedad canadiense realizaba prospecciones en Ruanda, parece ser que sin resultados, con helicpteros y medios de transporte similares bastante sofisticados: magnetometra de alta resolucin, electro magnetometra y espectrometra de rayos gama.

Tras el genocidio tutsi de Ruanda, la proximidad de la antigua compaa minera, American Mineral Fields, a las personalidades emergentes locales, habra llevado a Boulle a apoyar a los ejrcitos ugands y ruands en su guerra por la conquista de Zaire. Incluso habra puesto de su bolsillo en 1998 para ayudar a Kabila padre [4]. Por tanto, la canadiense Judi Rever, que descubri Zaire justo en 1996, tena una buena posicin desde Canad para seguir las actividades de los aliados de Kagame: las sociedades canadienses y estadounidenses que estaban precisamente, y por casualidad, desarrollando sus negocios en Zaire cuando iba a convertirse en la Repblica Democrtica del Congo (RDC). La escritora descubri que, tras el fin del colonialismo, el complejo militar-industrial, que haba denunciado Eisenhower en 1961, todava tena mucho trabajo que hacer. Las fundaciones Clinton, Bill y Melinda Gates, Warren Buffet, Ford, Open Society Foundations, Bono, la Clooney Foundation for Justice, la Band Aid Trust de Geldof han estado muy presentes en Ruanda tras el genocidio con su galaxia de empresas de beneficencia como la Halliburton, de servicios petroleros; la multinacional minera Barrick Gold; el grupo minero Rio Tinto Inc; la compaa de caf Starbucks; la empresa de hidrocarburos Royal Dutch/Shell; Oppenheimer and DeBeers mining, compaa centrada en la explotacin, talla y venta de diamantes; el comerciante de diamantes, Maurice Tempelsman; la empresa militar privada Sandline International; la Military Professional Resources, Inc., proveedora de servicios militares; las empresas dedicadas a la explotacin de petrleo y gas Hardman Resources, Heritage Oil and Gas y H Oil & Minerals; la elctrica Gigawatt Global; Monsanto, multinacional dedicada a la produccin de agroqumicos y biotecnologa; y la compaa minera Vangold Resources, entre otras muchas.

Tambin podramos mencionar otros personajes interesantes: Romo Dallaire, Louise Harbour, Carol Off y Sian Cansfield. Todos ellos son canadienses y, por tanto, compatriotas de Judi Rever.

Romo Dallaire comandante de MINUAR, la misin de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en Ruanda entre 1993 y 1994, habra rechazado que Judi Rever le entrevistase, alegando que no tena nada ms que aadir a su libro, Jai serr la Main du Diable (Estrech la mano al diablo). Sin embargo, se haca las siguientes preguntas: La campaa y el genocidio de Ruanda no se haban orquestado para que el pas volviese al status quo de 1959, cuando los tutsi dirigan todo?, quin haba tirado del hilo?, estaban los extremistas hutus ms engaados que yo mismo? Todava no puedo ignorar estas desconcertantes cuestiones[5]. Podemos plantearnos si, despus de 24 aos, el comandante Dallaire sigue hacindose estas preguntas[6]. Judi Rever no ha podido o no ha querido aportar una nueva perspectiva de Dallaire. No obstante, en una investigacin de 2017 llevada a cabo por el ejrcito canadiense sobre la mefloquina, un tratamiento contra la malaria, el comandante reconoci que el medicamento haba disminuido su capacidad intelectual y minado su salud mental durante su misin en Ruanda, mientras estaba al cargo de la MINUAR; hasta el punto de llegar a pedir a uno de sus subcomandantes que controlase su propio comportamiento. Asunto delicado donde los haya.

Louise Arbour [8] fue la segunda fiscal del TPIR (Tribunal Penal Internacional para Ruanda en Arusha, Tanzania) y del TPIY (Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya, Pases Bajos) a partir de septiembre de 1996. En su libro The Lion, The Fox, The Eagle: A Story of Generals and Justice in Yugoslavia and Rwanda, refirindose a Dallaire, Mackenzie y Arbour, respectivamente Carol Off [9] informa sobre un incidente sorprendente. Robert Fowler era embajador de Canad en la ONU. Por aquel entonces, Louise Arbour era candidata al puesto de fiscal general de los dos TPI para sustituir a Richard Goldstone (que dimiti despus de menos de 22 meses en su puesto de trabajo [10]). Madeleine Albright, embajadora de EE.UU. en la ONU, pidi a Robert Fowler que se encontrase con la candidata Louise Arbour en la propia sede de la delegacin canadiense de la ONU. Al principio quera quedar a solas con Arbour. As, Madeleine se encerr con Louise Arbour en el despacho de Fowler, lo que le result enormemente inhabitual a Robert Fowler, teniendo en cuenta que otros seis expertos del Consejo de Seguridad haban sido invitados a este encuentro que, adems, tuvo lugar en la misma sede de la delegacin canadiense! Madeleine Albright le habra dicho a Arbour: Si tiene que hacer este trabajo, deber ser muy dura. Mucho ms dura de lo que cualquiera pueda imaginar [11]. En febrero de 1997, el investigador australiano de la Fiscala del TPIR en Arusha, Michael Hourigan, (fallecido en 2013), anunci a Louise Arbour, que estaba en La Haya (sede del TPIY), mediante una llamada telefnica encriptada desde la embajada estadounidense de Kigali, que haba descubierto pruebas de que Kagame era el autor del atentado del 6 de abril contra el presidente hutu Habyarimana. Louise Arbour, muy entusiasmada, le pidi a Michael que fuese inmediatamente a La Haya para corroborar las informaciones que le acababa de proporcionar Alison Des Forges (fallecida en 2009), de la ONG Human Rights Watch. Nada ms llegar de urgencia a La Haya, Michael Hourigan se qued atnito cuando la propia Louise Arbour le dijo que deba dejar la investigacin, que no deba meterse con el mandato del TPIR y que tena que destruir el informe que haba preparado para ella!

Volviendo a Judi Rever, es una pena que no haya tenido tiempo suficiente para aadir a su libro las declaraciones de Louise Arbour para el peridico The Globe and Mail [12] en octubre de 2016, que son las siguientes: El Gobierno de Kagame ha ocultado pruebas del crimen. Tambin es una pena que no haya podido entrevistar a Madeleine Albright!

Para escribir The Lion, The Fox, The Eagle (2000), Carol Off recurri a los servicios de la documentalista Sian Cansfield (fallecida en 2002), que se document sobre Ruanda, Romo Dallaire y Louise Arbour. Sin embargo, parece que no verific alguna informacin que haba obtenido y que constituye un error grave para una experta. Por ejemplo, documenta la introduccin del libro de Carol Off de la siguiente manera: En el Este, de Ruanda, volcanes [] algunos an activos; [] en el Oeste [] el gran lago africano llamado Kivu, parte del nacedero del ro Nilo [13] []. Los Virunga son volcanes en la frontera noroeste con la RDC y Uganda; los volcanes activos, Nyiragongo y Nyamuragira, estn an ms al noroeste, en la RDC. El lago Kivu alimenta el lago Tanganica a travs de la provincia de Rusizi y, por ltimo, es un afluente de la cuenca del ro Congo: solo son detalles pero, quin se los dio a Sian Cansfield? Es bastante extrao que, en estas condiciones, Carol Off recomendase a Romo Dallaire esta documentalista para que se convirtiera en su escritor fantasma [14]. Habra tenido Sian Cansfield tiempo de terminar la redaccin del libro de Dallaire, si se suicid meses antes de su publicacin? Segn Dallaire, en las ltimas etapas de la redaccin [], se cansaba [], el contenido de la obra y el trabajo afectaban a su objetividad. Sin embargo, la editorial, Random House Canada, ha mantenido que el suicidio de Sian Cansfield no estuvo relacionado con la investigacin que llev a cabo para el libro [15]. Lysiane Gagnon, del peridico The Globe and Mail de Toronto, escriba que Dallaire utiliza su suicidio, el de Sian Cansfield, seguramente relacionado con causas ajenas a la tragedia ruandesa, para volver a sus propias pruebas. Segn una tal Eugene Oregon [16], sus amigos dicen que Sian Cansfield hizo su ltima llamada aquella maana y que dej un mensaje para el general.

Judi Rever se entrevist con Carol Off pero parece que no abord el tema de los misterios que rodean la carrera y el suicidio de la pobre Sian Cansfield [17].

Antes de terminar

Sabiendo que su compatriota, el cantante Corneille, canadiense de origen ruands, habra visto cmo los miembros del Frente Patritico Ruands (FPR) exterminaban a su propia familia en Kigali, no habramos esperado que Judi Rever completase uno de sus captulos con el informe de una entrevista a Corneille?

Sabiendo que Judi Rever ha trabajado para Radio Francia Internacional, no habramos esperado que encontrase (en el Institut National dAudiovisuel, por ejemplo) los informativos (desaparecidos?) relacionados con la situacin de Kigali, el da despus del atentado contra el presidente Habyarimana, el 7 de abril de 1994? En dichos informativos, Madeleine Mukambano anunciaba: tres cascos azules belgas han sido asesinados, esta maana, en una emboscada en la carretera que lleva al aeropuerto [] No ser esto una forma de echar lea al fuego?

Hay todava tantsimas preguntas para investigaciones libres que un segundo libro de Judi Rever sobre qu ocurri antes, durante y despus del genocidio tutsi en Ruanda sera bienvenido lo antes posible. Un autor nunca debe quedarse sin algo de lo que hablar.

