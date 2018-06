La Knesset declara oficialmente que la "democracia" israel es solo para judos

Mondoweiss

Banderas en la Plaza Rabin, Tel Aviv, en el mitin de Paz Ahora del 27 de mayo de 2017. Foto de Phil Weiss.

En un acto extrao, la Presidencia de la Knesset (un grupo de diez miembros que representa a la mayora de los partidos) descalific la semana pasada un proyecto de ley presentado por parlamentarios palestinos israeles impidiendo que se presente a un debate o votacin. El proyecto de ley en cuestin se llam "Ley Bsica: Israel [es un] Estado de todos sus ciudadanos".

Como indica el encabezado, el proyecto de ley habra declarado que Israel no pertenece a sus judos, sino a todos sus residentes. La Presidencia de la Knesset decidi que el proyecto de ley era demasiado peligroso para someterlo a votacin.

El proyecto de ley fue presentado por la Lista Conjunta, un megapartido compuesto por tres partidos palestino-israeles, obligados a presentarse juntos porque la mayora sionista elev el porcentaje de votos necesarios al 4%, para un escao en la Knesset y ninguno de los partidos pasara por s mismo, en un intento explcito de prohibirlos.

Las posibilidades de que el proyecto de ley pasara incluso una lectura preliminar eran escasas, similar a la posibilidad de que un cerdo asado, con una manzana en la boca, extendiera unas alas y volara. Los siguientes partidos apoyaron la decisin de la Presidencia: Likud, Laborismo, Yesh Atid, Kulanu, Israel Beteinu y Torah Judaism. Un miembro de otro partido, Betzalel Smotrich del Hogar judo (partido de Naftali Bennett), se abstuvo, diciendo que aunque pensaba que la decisin estaba justificada no crea que la Presidencia tuviera la autoridad para descalificar un proyecto de ley.

Junto con los ocho miembros de la Knesset de Hogar Judo, la Presidencia podra reunir 95 diputados de 120 para votar el proyecto de ley. Y sin embargo se consider demasiado peligroso para debatir.

Qu era tan problemtico en el proyecto de ley? El asesor legal de la Knesset Eyal Yanon lo dijo claramente:

"[El proyecto de ley] contiene varios artculos destinados a cambiar el carcter de Israel del Estado nacional del pueblo judo a un Estado que otorgue la misma categora, desde el punto de vista nacional, a la nacin juda y a la nacin rabe".

Es decir, el mismo debate sobre el proyecto de ley habra planteado cuestiones preocupantes, demostrando una vez ms que un Estado judo y uno democrtico no pueden coexistir. Es una contradictio in terminis. Un pas democrtico permite un cambio pacfico de su forma de rgimen. La Gran Bretaa capitalista vivi bajo un gobierno socialista. Casi todos los pases democrticos (Lo siento, Suiza!) otorg a las mujeres el voto en la dcada de 1910 o 1920. La franquicia en los Estados Unidos de hoy no se parece a lo que era en 1791 o incluso en 1871. Los pases occidentales han cambiado, no sin sangre y fuego, desde un rgimen controlado por las clases altas y burguesas hasta uno que -con los dientes apretados- se vieron obligados a otorgar derechos a las clases trabajadoras. Esto se produjo como resultado de una lucha obstinada, que a menudo tuvo un pie en el pueblo, pero tambin siempre tuvo una representacin parlamentaria.

Esto no fue hace tanto tiempo: como seal Obama en su discurso en la Selma March, los manifestantes fueron "llamados comunistas, mestizos, agitadores externos, degenerados sexuales y morales y cosas peores, todo menos el nombre que les dieron sus padres". Selma March era el pie en el pueblo, la violencia utilizada por el rgimen blanco -violencia que es esencial, sin la cual, sin el "grave descenso" necesario para "tomar la cima- forz al ala parlamentaria, siempre ms vacilante y "decente" a dar unos pocos pasos por detrs del ala activista, a aceptar las Actas de Derechos Civiles.

Aunque relativamente pasiva, el ala parlamentaria es crtica. Ningn cambio pacfico puede venir sin ella.

Ahora los partidos sionistas de la Knesset eliminaron la opcin del cambio parlamentario. Solo puede haber un rgimen en Israel, uno judo. La democracia es un excedente: en hebreo decimos medina Yehudit ve'democratit". "Un estado judo y democrtico. Pero "ve", que significa "y", precede a la democracia. La judeidad del Estado es esencial, la democracia, menos.

Pero, de qu se trata este "Estado judo"? De manera vergonzosa, los partidos que descalificaron el proyecto de ley no parecen estar de acuerdo con eso. Hoy en da no es fcil conocer la posicin del Likud. Como parte de su metamorfosis en el partido monrquico de la casa de Netanyahu, no public una plataforma en las dos ltimas elecciones. Pero hay fuertes desacuerdos entre el partido de Lapid, Yesh Atid, entre los laboristas y la Hermandad juda, e incluso entre los marcadores de posicin de los partidos de Lieberman y Kachlon hay infinitas divisiones sobre lo que significa el "Estado judo".

Pero en un punto todos estos partidos pueden estar de acuerdo. Sea el Estado judo lo que sea, cualquiera que sea el rostro que use, no ser el Estado de los palestinos israeles y sus caractersticas nunca reflejarn las de ellos.

Durante los ltimos 50 aos los sionistas liberales han sido aficionados a gastar un precioso oxgeno y tiempo en la cuestin de si puede haber un Estado judo que tambin sea democrtico. Sin embargo, tal como se vive en realidad, no en un plano platnico ideal, es decir, en la realidad tal como est formada por los representantes de la gran mayora de los judos de Israel, el 20 % de los ciudadanos del pas no puede expresar, en el foro ms alto del cuerpo poltico que se autodenomina Israel, sus puntos de vista sobre las formas en que el pas debera ser gobernado y cmo se expresara a sus ciudadanos.

Ellos pueden votar, s. Incluso pueden ser elegidos para un cargo, pero no pueden tener ninguna influencia. Y les permitimos ser elegidos, cada vez ms, porque necesitamos desesperadamente fingir ante el mundo que no somos Rusia, no todava, de ningn modo.

La disminucin de los derechos de los diputados palestinos es un proceso lento y resbaladizo. Durante los dos perodos anteriores de la Knesset ningn proyecto de ley fue descalificado. La ltima vez que se us este poder, en la dcimo octava Knesset (elegida en 2009) -lo adivinaron- para anular dos proyectos de ley redactados por un parlamentario palestino, Ahmed Tibi. Antes de este caso, no se hizo uso de este poder.

Al mismo tiempo la Knesset y su homo sovieticus presidente, Yuli Edelstein, estn ocupados promoviendo el Proyecto de Ley de Nacionalidad, que delimitar an ms el espacio permitido a los israeles palestinos. La Knesset ha hecho su eleccin, ahora djenle vivir con eso.

Actualizacin: Adala, una organizacin de derechos humanos que se ocupa de la proteccin de los derechos de los palestinos israeles, ha presentado una solicitud al Tribunal Superior de Justicia para exigir que declare ilegal la decisin de la Presidencia.

Yossi Gurvitz es un periodista y bloguero que ha cubierto ampliamente la ocupacin.

Fuente: http://mondoweiss.net/2018/06/officially-declares-democracy/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de l traduccin.