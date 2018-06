Libia segn la ONU y la dura realidad

Nota edicin RV. A pesar de la buena voluntad de algunos participantes, la conferencia de Pars sobre Libia no tuvo los efectos esperados en ese pas. Para Thierry Meyssan eso es consecuencia del doble discurso de la OTAN y de la ONU, que dicen querer estabilizar Libia cuando en realidad las acciones de las dos organizaciones siguen el plan del almirante estadounidense Cebrowski para la destruccin de los Estados de los pases atacados. La farsa de Pars estaba marcada por un profundo desconocimiento de las particularidades de la sociedad libia.

Desde que la OTAN destruy la Yamahiriya rabe Libia, en 2011, la situacin en Libia se ha deteriorado gravemente: el PIB ha cado a la mitad y sectores enteros de la poblacin estn viviendo en la miseria, es imposible circular en el pas y reina una inseguridad generalizada. Durante los ltimos aos, dos terceras partes de la poblacin ha huido al extranjero, al menos temporalmente.

Aceptando implcitamente la intervencin ilegal de la OTAN como un hecho consumado, las Naciones Unidas tratan ahora de estabilizar Libia.

La ONU est presente en el pas a travs de la MANUL (Misin de Apoyo las Naciones Unidas en Libia), un rgano exclusivamente poltico. El verdadero carcter de esa instancia se vio claramente desde que se cre. Su primer director, Ian Martin, ex director de Amnista Internacional, organiz el traslado de 1 500 yihadistas de al-Qaeda, como refugiados , de Libia hacia Turqua para formar el denominado Ejrcito Sirio Libre . Aunque la MANUL est supuestamente bajo la direccin de Ghassan Salam [ 1 ], en realidad depende directamente del director de Asuntos Polticos de la ONU, que no es otro que el estadounidense Jeffrey Feltman. Este ltimo, ex asistente de Hillary Clinton en el Departamento de Estado estadounidense, es uno de los principales ejecutores del plan Cebrowski-Barnett para la destruccin de los Estados y sociedades en los pases del Medio Oriente ampliado [ 2 ]. Fue precisamente Jeffrey Feltman quien supervis en el plano diplomtico las agresiones contra Libia y Siria [ 3 ].

La ONU parte de la idea que el desorden actual en Libia es consecuencia de la guerra civil de 2011 entre el rgimen de Muammar Gadafi y su oposicin. Pero, en el momento de la intervencin de la OTAN, esa oposicin se compona solamente de los yihadistas de al-Qaeda y la tribu de los misurata. Como ex miembro del ltimo gobierno de la Yamahiriya rabe Libia, yo mismo soy testigo de que la agresin de la OTAN no responda a la existencia de un conflicto entre libios sino a una estrategia regional a largo plazo para todo el conjunto del Medio Oriente ampliado o Gran Medio Oriente.

Ante los magros resultados que obtuvieron en las elecciones legislativas de 2014, los islamistas que haban librado los combates terrestres por cuenta de la OTAN decidieron no reconocer la Cmara de Representantes basada en Tobruk y constituir, en Trpoli, su propia asamblea, que ahora llaman Alto Consejo de Estado. Considerando que esas dos asambleas rivales podan formar un sistema bicameral, Feltman puso a los dos grupos en condiciones de igualdad. Hubo contactos organizados en los Pases Bajos y despus se firmaron los acuerdos de Skhirat (Marruecos) pero sin aprobacin de ninguna de las dos asambleas. Esos acuerdos instituyeron un gobierno de unin nacional, designado por la ONU e inicialmente con sede en Tnez.

Para preparar la elaboracin de una nueva Constitucin y elecciones presidencial y legislativas, Francia suplantando los esfuerzos de los Pases Bajos y Egipto organiz a fines de mayo una cumbre entre las personas que la ONU presenta como los cuatro principales lderes del pas, encuentro que se realiz en presencia de representantes de los principales pases implicados en el terreno. Esa iniciativa fue duramente criticada en Italia [ 4 ]. Pblicamente, se habl de poltica, pero discretamente se trazaron los contornos de un Banco Central Libio nico que se encargar de borrar el robo de los fondos soberanos por los miembros de la OTAN [ 5 ] y centralizar el dinero del petrleo. En todo caso, despus de la firma de una declaracin comn y de los abrazos de rigor en tales circunstancias la situacin en el terreno empeor bruscamente.

El presidente francs Emmanuel Macron actu en funcin de su experiencia como banquero de negocios: reuni a los principales lderes libios seleccionados por la ONU, analiz con ellos cmo proteger sus intereses respectivos con vistas a crear un gobierno que todos reconozcan, verific que las potencias extranjeras no sabotearan ese proceso y crey que los libios aplaudiran esa solucin. Pero no resolvi nada porque Libia es totalmente diferente a las sociedades occidentales.

Es evidente que Francia, que fue con el Reino Unido la punta de lanza de la OTAN contra Libia, est tratando de recuperar los dividendos de su intervencin militar, que hasta ahora le han sido negados por sus aliados anglosajones.

Para entender lo que est sucediendo es necesario ver un poco de historia y analizar cmo viven los libios en funcin de su propia experiencia personal.

Libia existe desde hace slo 67 aos. En el momento de la cada del fascismo y del fin de la Segunda Guerra Mundial, los britnicos ocuparon parte de aquella colonia italiana (las regiones de Tripolitania y Cirenaica) mientras que los franceses ocupaban otra parte (la regin de Fezzan) dividindola y vinculndola administrativamente a sus colonias de Argelia y Tnez.

Londres favoreci la aparicin de una monarqua controlada desde Arabia Saudita, la dinasta de los Senussi, que rein sobre el pas al proclamarse la independencia, en 1951. Esa dinasta wahabita mantuvo el nuevo Estado en un oscurantismo total mientras favoreca los intereses econmicos y militares anglosajones.

La dinasta de los Senussi fue derrocada en 1969 por un grupo de oficiales que proclam la verdadera independencia y sac del pas las fuerzas extranjeras. En el plano de la poltica interna, Muammar Gadafi redact, en 1975, el Libro Verde , un programa donde garantizaba a la poblacin del desierto la realizacin de sus principales sueos. Por ejemplo, cada beduino soaba tener su propia tienda para vivir y su camello (un medio de transporte). Gadafi garantiz a cada familia un apartamento gratis y un automvil. La Yamahiriya rabe Libia tambin garantiz gratuitamente a los libios el agua [ 6 ], la educacin y los servicios de salud [ 7 ]. La poblacin nmada del desierto se sedentariz progresivamente en la costa, pero los vnculos de cada familia con su tribu de origen siguieron siendo ms importantes que las relaciones de vecindad. Se crearon instituciones nacionales inspiradas en las experiencias de los falansterios de los socialistas utpicos del siglo XIX. Esas instituciones instauraron una democracia directa que coexista con las estructuras tribales antiguas. En ese marco, las decisiones importantes se presentaban primeramente en la Asamblea de Consulta de las tribus antes de someterse a deliberacin en el Congreso General del Pueblo (Asamblea Nacional).

En el plano internacional, Muammar Gadafi se dedic a la solucin del conflicto secular entre africanos rabes y africanos negros. Erradic la esclavitud y utiliz gran parte de los ingresos provenientes del petrleo para contribuir al desarrollo de los pases subsaharianos, principalmente de Mali. Su actividad incluso despert a los pases occidentales, que iniciaron entonces polticas de ayuda al desarrollo del continente africano.

Sin embargo, a pesar de los progresos alcanzados, 30 aos de Yamahiriya no lograron convertir aquella Arabia Saudita africana en una sociedad laica moderna.

Al destruir la Yamahiriya y desplegar nuevamente en Libia la bandera de la dinasta Senussi, la OTAN hizo retroceder el pas a lo que haba sido antes de 1969, un conjunto de tribus que vivan en el desierto sin relacin con el resto del mundo. Ante la desaparicin del Estado, la poblacin se repleg hacia las estructuras societales tribales, sin jefe supremo. Volvieron a Libia la sharia, el racismo y el esclavismo. En esas condiciones, es intil tratar de restablecer el orden desde arriba y se hace indispensable pacificar primero las relaciones entre las tribus. Slo despus de eso ser posible plantearse la creacin de instituciones democrticas. Hasta ese momento, la seguridad de cada cual depender de su pertenencia a una tribu. Para poder sobrevivir, los libios renunciarn hasta entonces a pensar de manera autnoma y actuarn siempre tomando como referencia su grupo tribal.

Resulta emblemtica la represin que los habitantes de Misurata desataron contra los pobladores de Tawerga. Los misuratas (habitantes de Misurata) son los descendientes de los soldados turcos del ejrcito otomano mientras que los pobladores de Tawerga son descendientes de ex esclavos negros. En relacin con Turqua, los misuratas participaron en el derrocamiento de la Yamahiriya y, en cuanto se impuso el estandarte de los Senussi, arremetieron con furor racista contra los libios negros atribuyndoles todo tipo de crmenes. Se estima que al menos 30 000 pobladores de Tawerga se vieron obligados a huir de esa localidad libia.

Ser evidentemente muy difcil que surja una personalidad comparable al asesinado Muammar Gadafi y que obtenga, primeramente, el reconocimiento de las tribus y despus la aceptacin del Pueblo. Pero no es ese el objetivo de Jeffrey Feltman. Contrariamente a las declaraciones oficiales sobre una solucin inclusiva, o sea que integre todos los componentes de la sociedad libia, Feltman impuso, a travs de los islamistas con quienes colabor contra Gadafi desde el Departamento de Estado estadounidense, una ley que prohbe que las personas que sirvieron a la Yamahiriya puedan ejercer cargos pblicos. La Cmara de Representantes se ha negado a aplicar ese texto, que sigue en vigor en Trpoli. Se trata de un dispositivo comparable al proceso de desbaasificacin que el propio Feltman impuso en Irak, cuando participaba en la direccin de la Autoridad Provisional de la Coalicin. En ambos casos, las leyes de Feltman privan a esos pases de la mayora de sus lites, empujando estas ltimas a la violencia o al exilio. Es evidente que, mientras dice trabajar por la paz, Feltman sigue adelante con los objetivos del plan Cebrowski.

A pesar de las apariencias, el problema de Libia no es la rivalidad entre lderes sino la ausencia de pacificacin entre las tribus y la exclusin de los antiguos seguidores de Gadafi. La solucin no puede negociarse entre los cuatro lderes reunidos en Pars sino nicamente en el seno de la Cmara de Representantes de Tobruk y alrededor de esa estructura, cuya autoridad abarca ahora el 80% del territorio libio.

Notas:

[ 1 ] Ghassan Salam es un poltico y universitario libans, padre de la periodista francesa Lea Salam y de la directora de la Fundacin Boghossian de Blgica, Louma Salam. Ghassan Salam ha trabajado con el estadounidense Jeffrey Feltman en Irak pero no en Lbano.

[ 2 ] El proyecto militar de Estados Unidos para el mundo, por Thierry Meyssan, Hati Libert (Hait), Red Voltaire , 22 de agosto de 2017.

[ 3 ] Alemania y la ONU contra Siria, por Thierry Meyssan, Al-Watan (Siria), Red Voltaire , 28 de enero de 2016.

[ 4 ] En 2011, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi protest contra la intervencin de la OTAN en Libia. Pero su propio parlamento se encarg rpidamente de traerlo de regreso al orden atlantista.

[ 5 ] La rapia del siglo: el asalto de los voluntarios a los fondos soberanos libios, por Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italia), Red Voltaire , 22 de abril de 2011.

[ 6 ] A partir de 1991, Libia construy el Gran Ro Artificial, una enorme red de explotacin del manto acufero de la Cuenca de Nubia, situado a gran profundidad. No existe en ningn lugar del mundo nada comparable a las proporciones gigantescas de ese sistema de explotacin de la riqueza hdrica de Libia.

[ 7 ] A falta de numerosos hospitales en el pas, la Yamahiriya rabe Libia a menudo enviaba al extranjero los pacientes que necesitaban intervenciones quirrgicas y corra con todos los gastos (viaje, alojamiento en el pas receptor y costo de la atencin mdica recibida en el exterior).

Fuente: http://www.voltairenet.org/article201396.html