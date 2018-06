Los nios pobres de la OCDE

Cerca de un milln y medio de nios vive en situacin de pobreza severa en Espaa

El mejoramiento de las condiciones de vida de los estratos sociales con menor poder adquisitivo en los pases ms desarrollado y cuyo grupo est representado por los 24 pases que forman parte de la OCDE, parecen poco promisorios. Pases con diferentes niveles de desarrollo y con economas macro neoliberales, muestran ser incapaces de resolver la situacin socio-econmica de los sectores sociales con menores ingresos.

As se desprende de un nuevo reporte dado a conocer por la OCDE (15.06.18), en los que se destaca que hacen falta en promedio alrededor de cinco generaciones, para que una persona considerada pobre, suba a un nivel medio dentro de la escala social. Lo que refleja una vez ms lo injusto que ha sido la aplicacin de medidas econmicas de corte capitalista, perversa y anti humana, que no contribuyen a mejorar las condiciones de vida de forma equitativa y justa.

El informe destaca adems que existe un estancamiento en el ascenso dentro de la escala social en los pases de este conglomerado, en donde se manifiesta que los ingresos, el oficio o la profesin, junto al nivel de educacin, se van heredando generacin tras generacin.

Al respecto el documento de la OCDE en algunos de sus prrafos ms importante expresa: En promedio, en los pases de la OCDE, tomar al menos cinco generaciones para que un nio de una familia de la parte inferior de la escala de ingresos suba a la mitad de sta, se expresa en el estudio. Lo que refleja que el sistema capitalista imperante en estas naciones castiga de forma inhumana a los nios procedentes de los sectores sociales ms pobre de cada uno de los pases de la OCDE, en donde los derechos del nio, segn la UNICEF no cuentan para nada.

Ahora los pases latinoamericanos que mayormente destacan en castigo y flagelo hacia los ms pobres se mencionan a Brasil, en donde tomaran 9 generaciones para salir de la pobreza, en Colombia se tomaran 11 generaciones para dejar atrs sus psimas condiciones de vida. Pases adems en los cuales ha imperado polticas econmicas capitalistas promovidas por las oligarquas y sus representantes polticos de centro derecha. En el caso de Brasil solo bajo el gobierno de Lula y Dilma Rousseff , se promovieron e impulsaron reformas que mejoraban gradualmente la situacin de los ms pobres.

Ahora en pases como Chile, la aplicacin del modelo econmico neoliberal heredado de la dictadura, an imperante, tampoco ha contribuido a mejorar la situacin de los sectores sociales ms pobres. En un pas que junto a Colombia son considerados adems como los mayores con grandes desigualdades sociales existente a escala global. En donde la brecha entre unos pocos ricos y la gran mayora que vive con salarios de sobrevivencia y altamente endeudados, es muy alta y como dice el informe, no tiene nada de gloriosa.

La investigacin al referirse a Chile, Francia o Alemania, destaca que en estos pases tomara alrededor de seis generaciones para que puedan superar el flagelo de la pobreza, que afecta a nios, mujeres y ancianos. Lo que refleja que la situacin de los llamados pases del bienestar social europeo, tampoco es tan bullante o ejemplar. De all que el sector social que percibe menores ingresos (15%), tiene pocas posibilidades de mejorar su situacin socio-econmica.

Ahora est claro que el mejoramiento en las condiciones de vida en cada uno de los pases de la OCDE, suele tener matices diferentes, por ejemplo el informe destaca que en naciones como Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, solo toma tres generaciones para mejorar la tendencia, en donde los sectores sociales ms desfavorecidos suelen ser los de origen extranjeros, que independientemente de sus actividad laboral y de ingresos, suelen ser considerados los estratos sociales ms bajo o pobres dentro de cada uno de estos pases.

En el caso de Espaa se destaca por ser un pas con altos y bajos entre los diversos grupos sociales y sus respectivos ingresos ya que se necesitan cuatro generaciones para que los estratos sociales de menor poder adquisitivo puedan subir en la escala social y en donde tambin la infancia ha sido muy golpeada. Adems hay que tener en cuenta que a partir de la crisis econmica premeditada creada por el capitalismo global en el 2008, Espaa fue duramente golpeada disparndose los ndices de desempleo y castigando a miles de espaoles a la pobreza y el exilio econmico. Hoy el pas ibrico an no se recupera del todo y su crecimiento econmico pasa por una inestabilidad que an genera incertidumbre en la poblacin.

Ahora cual nios obedientes, los gobiernos encabezados por los socialistas y los herederos del franquismo (partido popular), no trepidaron en aplicar las directrices econmicas de las mafias del Banco Central Europeo y el FMI, aplicando la reduccin del gasto pblico y afectando las polticas sociales, en donde la situacin de pobreza de los nios, no es una excepcin. De la aplicacin de las polticas econmica de corte capitalistas en Espaa se pueden decir muchas cosas, pero lo claro, es que no han sido beneficiosas para la gran mayora de los espaoles.

El informe de la OCDE destaca adems que los estratos sociales ms altos, no suelen ser afectados por este pndulo macro econmico neoliberal, pues estn en condiciones de defenderse mucho mejor ante las adversidades que impone el sistema capitalista en cada pas.

La OCDE expresa en otro de los prrafos de su documento que en promedio, en 16 de los 24 pases de este conglomerado, apenas 17% de los nios de origen pobre logran subir hasta lo ms alto en la escala social en trminos de ingresos cuando llegan a la edad adulta, mientras que 42% de los nios de familias ricas se mantienen estables .

Lo que no dice por cierto la OCDE, es que la situacin de pobreza de los nios en los pases desarrollados y subdesarrollados como Chile y Colombia, obedece a las nefastas polticas econmicasneoliberales y que solo benefician al 5% ms rico de cada pas y que en trminos polticos son aplicadas por agrupaciones poltica de centro derecha, que estn al servicio del poder del dinero. Ahora y segn informaciones aparecida en la pgina W/DW de Alemania, alrededor de 2 millones de nios viven en el umbral de la pobreza. En EE.UU. viven 16 millones de nios en la pobreza de acuerdo a informaciones publicadas por Children International.

Ahora cuando se trata de resolver la situacin de pobreza de los sectores sociales ms golpeados por el capitalismo, su situacin no pasa ms haya de cambios cosmtico o polticas de parche y no soluciones efectivas y reales.

De all que cabe mencionar que en los pases ms desarrollados del planeta crece gradualmente la desigualdad social, la brecha entre unos pocos ricos y el crecimiento gradual de la pobreza a escala global, afectando a nios, mujeres y ancianos pobres de cada pas.

Lo que est claro, es que con todo la pobreza tambin afecta a los nios de los pases considerados ms ricos. Hoy en da, en la Unin Europea hay 26 millones de nios en riesgo de pobreza o exclusin social. Desde la crisis econmica del 2008 ha sumido a un nmero creciente de nios en la pobreza relativa en los pases ms desarrollados del mundo, incluido los de la OCDE lo que revela que la pobreza infantil es un reto que se afronta en todo el mundo y que exigen soluciones efectivas a nivel mundial.

Los nios representan casi la mitad de la poblacin mundial que vive en situacin de pobreza extrema. Aun as, ms de 900 millones de personas (o una de cada siete) todava viven en esa situacin.

Los ltimos datos publicados revelan que el 47% de quienes viven en extrema pobreza tienen 18 aos o menos. Si queremos erradicar la pobreza algn da, se necesitan cambios de fondo y erradicando los sistema econmico de corte neoliberal y distribuyendo de forma equitativa y justa la riqueza nacional de cada pas.

Finalmente cabe destacar que la pobreza infantil y su ascenso en la escala social, abarca mltiples dimensiones que van ms all del dinero nicamente. Para los nios, la pobreza significa carecer de acceso a aspectos esenciales de la vida, tales como la nutricin, la salud, el agua, la educacin, la recreacin o un lugar digno donde vivir.

Ahora las medidas de proteccin social en pases como los de la OCDE y donde se aplican polticas econmicas impopulares, dichos planes son meros paliativos y suelen tener un carcter temporal, postergando por generaciones las soluciones reales a la pobreza y su carcter hereditario.

Los datos y estudios que entregan diversos organismos internacionales al respecto, constituyen la base para erradicar la pobreza infantil. Los estudios demuestran sin embargo que solo la mitad de los pases del mundo manejan datos sobre pobreza infantil, pero los gobiernos con poltica econmicas neoliberales muestran muy poco inters en que los antecedentes sean publicados con mayor frecuencia, pues acusan las carencia de un sistema injusto y degradante que finalmente se encuentra al servicio del 5% ms rico de cada pas y nada ms.

Eduardo Andrade Bone, comunicador social, analista poltico y corresponsal de prensa

